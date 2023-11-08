古亭站最近多了好幾家小巧的韓式料理

原本在世新大學附近經營搬家的明洞食堂也搬遷至同安街

之前在文山區一直沒機會吃

還好這次搬家後又再次被我找回來品嘗

店鋪真的非常小巧僅有兩桌左右的四人座位

戶外遮棚下多了一桌座位

但夏日的晚上實在不想在戶外用餐

花了點時間候為總算在打烊前入座

店內提供免費的湯跟飲料可以自助取用

飲料是很清爽的茶飲

時不時會聽到來自經營的韓國阿姨們韓文溝通

菜色是很樸實的韓式經典家常料理

從湯鍋到石鍋拌飯都有提供多種口味

價位基本都是150元上下算是合理訂價

辣度還有提供客製化不同程度的調整

辣魷魚拌飯 TWD180

在石鍋拌飯與家常拌飯中選了沒那麼燙的一般款

拌飯擺盤道地就跟韓劇常見的一模一樣

除了辣魷魚之外還有切成細絲的紅蘿蔔、豆芽菜、海苔跟有點像高麗菜口感的青菜

整體很清爽不油膩

近年來愈來愈愛吃辣的我選了辣醬調味

暗紅色的辣醬非常香

均勻攪拌後白飯呈現艷麗的橘紅色

辣醬的味道僅有小辣帶著甜味

辣魷魚調味重口味很下飯辣度我覺得普通

只是整體吃起來的味道少了點變化比較單一

辣炒年糕 TWD150

難得遇到辣炒年糕搭配荷包蛋的組合

魚板跟年糕分量以價格來說還可以

只是我自己覺得醬汁對我來說太稀沒什麼辣度

魚板很柔軟但年糕少了彈性口感

泡菜 TWD50

過程中因為店家漏掉我的辣炒年糕多送了我一份泡菜搭配

反而這份泡菜是我最驚豔的菜色

非常酸爽清脆可口帶點甘甜

雖然顏色紅得嚇人但其實辣度不會太可怕

超級適合炎熱夏天沒胃口的時候吃著開胃

以價位來說表現是正常的韓式家常料理

剛好經過想吃且不用排隊的話應該會再訪

但如果加上排隊花費的時間我個人不會特地等候

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/07/27

花費: NTD310(辣魷魚拌飯+辣炒年糕各1)

明洞食堂

Lunch: 11:00-14:00

Dinner: 17:00-20:30

公休日: 週日

有無服務費: No

有無限時: No

低消限制: Yes (每人一份餐點)

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 100 台北市中正區同安街2之1號

電話: 02-8663-1725



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