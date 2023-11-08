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台北中正-[明洞食堂] 古亭站9號出口1分鐘即達，平價湯鍋拌飯與辣炒年糕，韓國阿姨經營口味道地，小巧溫馨韓式料理家常飯食堂

2023-11-08 22:57:23 Elisa 人氣：110
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窩客好文

Elisa

發表篇數：312篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：明洞食堂
phone09-2765-6812
place台北市中正區100同安街2之1號2-1號
作者本次評價：
3.65
美味度
3.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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寫文章 回報歇業

PXL_20230705_112427183~2_结果

古亭站最近多了好幾家小巧的韓式料理

原本在世新大學附近經營搬家的明洞食堂也搬遷至同安街

之前在文山區一直沒機會吃

還好這次搬家後又再次被我找回來品嘗

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店鋪真的非常小巧僅有兩桌左右的四人座位

戶外遮棚下多了一桌座位

但夏日的晚上實在不想在戶外用餐

花了點時間候為總算在打烊前入座

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店內提供免費的湯跟飲料可以自助取用

飲料是很清爽的茶飲

時不時會聽到來自經營的韓國阿姨們韓文溝通

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菜色是很樸實的韓式經典家常料理

從湯鍋到石鍋拌飯都有提供多種口味

價位基本都是150元上下算是合理訂價

辣度還有提供客製化不同程度的調整

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辣魷魚拌飯 TWD180

在石鍋拌飯與家常拌飯中選了沒那麼燙的一般款

拌飯擺盤道地就跟韓劇常見的一模一樣

除了辣魷魚之外還有切成細絲的紅蘿蔔、豆芽菜、海苔跟有點像高麗菜口感的青菜

整體很清爽不油膩

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近年來愈來愈愛吃辣的我選了辣醬調味

暗紅色的辣醬非常香

PXL_20230705_114801315_结果

均勻攪拌後白飯呈現艷麗的橘紅色

辣醬的味道僅有小辣帶著甜味

辣魷魚調味重口味很下飯辣度我覺得普通

只是整體吃起來的味道少了點變化比較單一

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辣炒年糕 TWD150

難得遇到辣炒年糕搭配荷包蛋的組合

魚板跟年糕分量以價格來說還可以

只是我自己覺得醬汁對我來說太稀沒什麼辣度

魚板很柔軟但年糕少了彈性口感

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泡菜 TWD50

過程中因為店家漏掉我的辣炒年糕多送了我一份泡菜搭配

反而這份泡菜是我最驚豔的菜色

非常酸爽清脆可口帶點甘甜

雖然顏色紅得嚇人但其實辣度不會太可怕

超級適合炎熱夏天沒胃口的時候吃著開胃

 

以價位來說表現是正常的韓式家常料理

剛好經過想吃且不用排隊的話應該會再訪

但如果加上排隊花費的時間我個人不會特地等候

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/07/27

花費: NTD310(辣魷魚拌飯+辣炒年糕各1)

明洞食堂

Lunch: 11:00-14:00

Dinner: 17:00-20:30

公休日: 週日

有無服務費: No

有無限時: No

低消限制: Yes (每人一份餐點)

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址:  100 台北市中正區同安街2之1號

電話: 02-8663-1725


檢視較大的地圖

 

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