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【台中 麵館】墨竹亭｜燃麵本家 台中中港店，特製的燃麵是鎮店的招牌也是好吃的底蘊

2023-11-08 23:48:38 Julia Hsu 人氣：94
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窩客好文

Julia Hsu

發表篇數：384篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：墨竹亭｜燃麵本家 台中中港店
phone04-2463-9088
place台中市西屯區台灣大道四段810號
作者本次評價：
3.15
美味度
3.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.50
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墨竹亭｜燃麵本家 台中中港店

 
區域 台中市西屯區
環境 【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層連結
菜單 連結
菜色 有圖有真相
店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

【台中 麵館】墨竹亭｜燃麵本家 台中中港店，特製的燃麵是鎮店

環境

【台中 麵館】墨竹亭｜燃麵本家 台中中港店，特製的燃麵是鎮店

在新竹的時候認識了墨竹亭，是不是第一家我就不清楚但一直都有光顧，如果想吃麵的時候！

【台中 麵館】墨竹亭｜燃麵本家 台中中港店，特製的燃麵是鎮店

我喜歡這一家的台式辣椒，辣椒是真的有辣而且不油口感很好！

【台中 麵館】墨竹亭｜燃麵本家 台中中港店，特製的燃麵是鎮店

海藻小菜是自取的，這一點我很開心

菜單：

【台中 麵館】墨竹亭｜燃麵本家 台中中港店，特製的燃麵是鎮店

可以在結帳的時候加碼小菜！每次我選擇困難都會到這裡選第一個直覺！

【台中 麵館】墨竹亭｜燃麵本家 台中中港店，特製的燃麵是鎮店

小菜也可以在菜單上選，主打小麵館的乾拌麵還有餛飩湯麵。我選了套餐A 有一杯飲料+小菜+主食

【台中 麵館】墨竹亭｜燃麵本家 台中中港店，特製的燃麵是鎮店

疫情後越來越多店家都是用APP點餐

菜色：

【台中 麵館】墨竹亭｜燃麵本家 台中中港店，特製的燃麵是鎮店

點了三個小菜、加好了我最愛的醬料跟海藻小菜

【台中 麵館】墨竹亭｜燃麵本家 台中中港店，特製的燃麵是鎮店

這一款辣拌豬肝，我覺得這一盤可以！每次吃都覺得涼涼的粉肝搭上一點辣提香雖然是冷盤香氣十足

【台中 麵館】墨竹亭｜燃麵本家 台中中港店，特製的燃麵是鎮店

花生米血，這一款普通，米血QQ但我比較喜歡熱食

【台中 麵館】墨竹亭｜燃麵本家 台中中港店，特製的燃麵是鎮店

三色干絲，比較少見的是燃麵本家的干絲比較柔軟味道也清淡些

【台中 麵館】墨竹亭｜燃麵本家 台中中港店，特製的燃麵是鎮店

A套餐，酸辣泡敲魚麵套餐，主食+65搭配著一個小菜跟一杯紅茶

【台中 麵館】墨竹亭｜燃麵本家 台中中港店，特製的燃麵是鎮店

魚肉是巴沙魚類的所以味道比較淡，湯頭的味道很台式綜合了泡椒的辣與酸讓整個湯頭都豐富起來，我還是加了一點醬油調整我覺得比較剛好

【台中 麵館】墨竹亭｜燃麵本家 台中中港店，特製的燃麵是鎮店

魚肉好多呀~~份量十足~~~麵與湯是一碗麵的靈魂，只要擁有一個就能成為麵王，燃麵本家讓我覺得特別的是麵

燃麵勁道，乾拌好吃、湯麵不軟爛，這家口味從輕微辣開始，如果吃辣的人建議自行添加辣椒~

【台中 麵館】墨竹亭｜燃麵本家 台中中港店，特製的燃麵是鎮店

紅油口水雞，搭配的是底部洋蔥、雞腿、辣油搭上蔥花、芝麻。我覺得配方都對，就是川辣度差一點！

【台中 麵館】墨竹亭｜燃麵本家 台中中港店，特製的燃麵是鎮店

口水雞靠的是辣油的韻味，所以再加辣椒味道也不太對！墨竹亭的辣油跟店家的擺設一樣是清清爽爽的紅油，

沒有太多的調味吃的是一個清爽，我還是比較推台式的菜單，味道比較棒！

墨竹亭｜燃麵本家 台中中港店

 

推薦 指數：3顆星

推薦原因： 墨竹亭的麵條是他好吃的底蘊，麵條好吃搭什麼都好吃！乾拌麵比較推薦，湯麵我覺得比較清爽！推薦點餛飩！新加入的酸辣泡椒魚麵也還不錯！小菜豐富每一次都有新發現，推薦試試！

營業時間：週一~週日11:30-20:00（定休：無，不定休請洽店家)

官網：https://www.mozhuting.com/

FB：https://www.facebook.com/mozhuting

電話：0424639088

地址：407台中市西屯區台灣大道四段810號


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​​滿天飛舞的靈感我努力的從虛空之中抓住它、胡抓一把，用心寫下；說書人"說"故事，唱歌的人唱"心聲"，默默與鍵盤相對，寫下我的人生與你們的交會。最美那段是你留下深淺交錯的音符劃過我笑臉 你可以來找我，如果你想與我對話。你可以來分享給我，你想說的話。但請不要寫髒話，何苦互相傷害 美食，我寫我吃過的，有邀稿的我會註記。 旅行，我想去的地方有很多，我想妳們也是....分享我們在旅行的過程會發現記憶更加豐富了
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