新莊涼麵、美食推薦這家食在幸福-邱記(新莊民本店)，食在幸福-邱記算是近期崛起的涼麵店，而且不只涼麵厲害，料多澎湃的鮮味粥品也是很受歡迎，憑著真材實料，用餐環境又很乾淨衛生，之前在新莊中和街的新莊幸福店就打下好口碑，現在拓點到新莊民本街上開分店，用餐環境更大更舒適，今天剛好路過，立馬來朝聖一下食在幸福-邱記(新莊民本店)到底有多厲害！

食在幸福-邱記(新莊民本店)｜交通方式、停車資訊

食在幸福-邱記(新莊民本店)就位在新莊民本街上，開車的朋友可以停到民安國小地下停車場，走過來大概三分鐘，在地人都是騎摩托車來買，不然就是點熊貓或是uber eat，店面設計是亮眼的白色加上超大張的菜單牆，路過很難不注意到它

食在幸福-邱記(新莊民本店)｜用餐環境

食在幸福-邱記(新莊民本店)的店面分為兩個部分，右邊是用餐區，左邊則是廚房跟點餐區，用餐區座位區不算多，但非常乾淨，可以用一塵不染來形容，很少看到涼麵店這麼乾淨的

左邊是點餐區，點餐區的上方也有菜單可以參考，然後餐點的是現點現做，旁邊排隊的的地方有注意事項，記得先看一下唷

如果有疑問也可以問店員，這裡的店員的非常親切，點完餐後就等叫好取餐，雖然說現點現做需要一點時間，但我觀察了一下，如果點粥或是麵大概十分鐘左右就會出餐（點涼麵會更快），速度非常的快

還有人自備保溫罐來買粥呢，然後我有注意到他們的廚房也是非常乾淨，食材也都放在冷藏櫃中，要用才會拿出來，非常重視食安方面的小細節

櫃檯前還有外送平台專區，感覺得出來生意真的很好，我來的時候才11:00左右剛營業，外送已經有好幾單在排隊了，也可以加line 線上點餐還有優惠->＠644geomh

食在幸福-邱記(新莊民本店)｜菜單

涼麵有味噌貢丸蛋花湯套餐組合價比較便宜，涼麵也有分中跟大，直接點大的吧！冬天粥類、麵類都很受歡迎，看了價格也不貴，什麼都有的海鮮粥、麵竟然只要$110，有夠便宜的，我家這都130元起跳…..

食在幸福-邱記(新莊民本店)｜推薦必點料理

初來乍到，點了幾樣網路上鄉民們都推薦的招牌，不得不說食在幸福-邱記(新莊民本店)的份量真的很大啊，再加點小菜一定超滿足！

海鮮粥，絕對要點這個，超級大碗！海鮮料也沒在跟你客氣，碗面整個撲滿，有蝦子、蛤蠣跟干貝！還有大量的蔬菜跟瘦肉，用高湯煮的粥裡還打了蛋花，營養滿點！

海鮮粥粥體也非常強，因為是單鍋現煮，所以海鮮的味道完全融入粥中，清甜的湯頭更能襯托出海鮮的鮮美，鮮甜濃郁，海鮮的熟度也拿捏的恰到好處，這碗粥才賣110元，真的是有夠超值的啦！

雞絲涼麵，手剝雞絲給超多！但這還不是最讓我驚訝的地方，食在幸福-邱記的涼麵醬才是本體，有夠強的，首先是它的外觀看起來真的很像很濃稠的鮮奶油，已經快要接近慕斯的狀態，而且還有很濃郁的麻醬香氣！

涼麵醬因為非常細緻，拌起來格外輕鬆，麵條也很鬆散不結塊，涼麵醬汁可以很容易的吸附在麵條上，麵條上也有下功夫，有拌入花椒油，所以就算放了一段時間也不會沾黏，醬料真的很強，麻醬香氣超足，入口一整個是超滑順的，比起一些涼麵老店，食在幸福-邱記完全不會輸！

如果喜歡吃辣的朋友，可以跟店家索取自製的辣油或是芥末，都不另收費唷

明太子泡菜涼麵，明太子泡菜也是一絕！泡菜也是很敢給，韓式泡菜融入明太子的鹹香，加上涼麵麻醬濃醇的滋味，光看這配色就覺得很好吃！

邊拌就可以聞到明太子泡菜的清爽充滿果香的酸香，讓人食指大動！吃的時候除了可以吃到泡菜爽脆酸香帶辣的清爽口感，還有明太子的鮮香，透過細緻麻醬的加持，泡菜也很容易吸附在面上，一口吸入麵條，口感極富層次！

味增貢丸蛋花湯，味增湯有豆腐丁、貢丸跟蛋花，做法就是打顆生蛋直接沖入味增湯，味增湯裡貢丸數量也不少，吃起來Ｑ嫩還有肉汁感，蛋花相當柔嫩，味增湯也不會過鹹，搭配涼麵絕配！

小菜系列：小魚花生、麻油半干絲、招牌蒜味滷豆乾，小菜表現也不錯，我看到小魚花生基本上都會點，這的小魚花生炒得不錯，小魚不會過硬，帶點脆度，鹹鮮好吃，麻油半干絲豆香味蠻明顯的，招牌蒜味滷豆乾必點，滷豆乾會爆汁的那種，蒜味也很濃香！

食在幸福-邱記(新莊民本店)雖然是新開的店，店他的實力屌打一些涼麵老店絕對是綽綽有餘，用餐環境的維護跟食安也是他們相當注重的一環，然後價位也很親民，愛吃涼麵或是粥類的朋友，食在幸福-邱記(新莊民本店)千萬不可以錯過唷！

食在幸福-邱記(新莊民本店)

地址：新北市新莊區民本街1號

電話：02 8201 6612

營業時間：11:00–14:00, 16:00–21:30

延伸閱讀