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台南新店開幕，當手工粉圓遇上美國傳統甜點

由在來米磨製而成的麵體下鍋油炸

堆疊成鳥巢狀，在美國的園遊會常看見的點心

上方堆起手工粉圓，再選擇口味配料

口感是帶著麵體的脆香和粉圓的軟Q，帶點甜味

很適合當作下午茶點心

【Momento粉圓時刻】

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Momento粉圓時刻介紹

Momento所在位置的前身是『等咧粉圓』五妃店

經過改造後，決定以飲品和甜點為主，捨棄掉鹹食和鍋燒意麵

主要是想要提供單純可以下午吃個甜點聊天的好地方

現場也有插座，如果帶個書和筆電來這喝個飲料也很不錯

Momento粉圓時刻用餐位置

改造過後的店面，採取黑白知性風格

就像是人家所謂的『奧黛麗赫本』tone調

用餐位置有分室內和室外

室外其實一隅會有種國外戶外咖啡廳的錯覺

室內用餐位置，相對於戶外，用餐位置較少一點

主要是要提供比較舒適的環境為主

跟之前經營鍋燒意麵時，鬧哄哄的意境有很大的不同

Momento粉圓時刻菜單

點餐方式一樣要從外面的窗口點餐

目前的菜單在這，主要以鳥巢蛋糕和飲品為主

Momento粉圓時刻餐點介紹

【莓果粉圓鳥巢蛋糕：95元】

今天選擇莓果口味的，下方的鳥巢就是用在來米製作的麵糊

用成條狀下去炸出來的，所以吃起來就像是餅乾一樣

脆脆香香的，主要的甜味來自上方的粉圓

搭配酸酸甜甜的莓果醬，是由店家利用莓果自己製作的果醬

不管大小朋友應該都會滿愛的

【黑糖麵茶粉圓冰淇淋：110元】

台南天氣太熱，忍不住點個冰淇淋

香草的冰淇淋上撒上麵茶、淋上黑糖以及粉圓

一旁有一片鳥巢蛋糕作為裝飾

整體吃下來口感滿豐富的，味道堆疊出多層次

目前試營運，如果之後可以再把擺盤更精緻就更好了

【莓果粉圓氣泡飲：85元】

天氣熱一點就是想要喝點氣泡飲料消消暑

酸甜的莓果醬製作氣泡飲很清爽

飲料可以再選購冰淇淋喔，就會有點像冰淇淋紅茶的概念

Momento粉圓時刻評價

Momento粉圓沿襲了前身的手工粉圓

製作了新的口感新的產品

更是把商品給定位下來，就是飲料和甜點

環境也更適合客人坐下來聊天，好好享用餐點

如果有來台南，不妨可以來這坐坐

推薦給大家

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Momento 粉圓時刻餐廳資訊

營業時間：10:00~20:30(週一公休)

地址：台南市中西區五妃街72號

電話：06-213-5700

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交通資訊

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