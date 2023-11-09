員林Subi coffee&bakery｜彰化員林老宅咖啡館.磅蛋糕甜點、下午茶飲品超推

彰化員林Subi coffee&bakery（日佐甜室）是一家員林很有特色的老宅咖啡館，由天恩醫院改建而成，員林美食Subi coffee&bakery在員林咖啡、甜點、下午茶中是小有名氣，假日一位難求，但無論是Subi蛋糕、火山磅蛋糕、甜點都有自家的風格所在，Subi座位不多，建議非假日也提早來卡位，電話留座位，低消一杯飲品，內用則限定90分鐘，員林老宅建築頗有特色加上甜點與飲品，邀約三五好友的最佳去處，喝喝下午茶後，我們還可以到多多水餃火鍋吃在地隱藏版美食。

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員林 Subi coffee&bakery（日佐甜室）

Subi coffee&bakery住址：彰化縣員林市中山路二段131巷28號

Subi coffee&bakery營業時間：12:00–18:30週三休

Subi coffee&bakery電話：04 837 2312

服務選項: 內用 · 外帶 · 無外送服務

彰化員林Subi coffee&bakery 在地達人帶路老宅咖啡廳

員林美食Subi coffee&bakery先前是日佐甜室後裡改名，Subi 距離員林火車站周邊美食、員林市區都很近，出口後左轉步行約15分鐘也可以抵達Subi coffee&bakery。這裡的位置偏僻，靠近員林水利會與高架橋下的老宅建築就是日佐甜室，來回騎兩圈才發現甜點店在這阿！

員林美食Subi coffee&bakery隱身巷弄中，很有自家的氛圍在，感覺就好像回到自己家一樣的寬敞舒適，點個甜點與下午茶休憩一下就可以放空好久的地方。Subi coffee&bakery(日佐甜室)前身為天恩醫院，費心整理下有了展新的樣貌，店家也將原先的天恩醫院的字樣保留著，別有番風情。

Subi 長型的吧台，貼滿綠色小磁磚，開放式的空間也提供甜點、飲品簡單的陳設，看起來也好舒適～老宅中的清新感十足，是讓人喜愛不已的。

員林Subi coffee&bakery菜單

每一個小區域都很別出心裁，屋頂也保留原先的樑柱，新舊的交替下，窗戶也讓這裡採光更棒。

邊享用美食，邊享受著那下午的和煦陽光從窗戶中射進來，雖然窗外看出去是高架橋，風景就不是那樣的迷人了。

抹茶磅蛋糕

水果戚風蛋糕

員林美食Subi coffee&bakery在員林咖啡、甜點、下午茶中是小有名氣，Subi蛋糕、火山磅蛋糕、甜點都有自家的風格所在，Subi座位不多，建議非假日也提早來卡位，電話留座位，低消一杯飲品，內用則限定90分鐘，員林老宅建築頗有特色加上甜點與飲品，邀約三五好友的最佳去處，喝喝下午茶後，我們還可以到多多水餃火鍋吃在地隱藏版美食。員林Subi coffee&bakery的氛圍很棒，喜愛老宅的你們，不妨也來這到來吃甜點放放空啦！

員林下午茶推薦Subi coffee&bakery（日佐甜室） Subi coffee&bakery住址：彰化縣員林市中山路二段131巷28號 Subi coffee&bakery營業時間：12:00–18:30週三休 Subi coffee&bakery電話：04 837 2312