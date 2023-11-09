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來到桃園大溪旅遊，絕對不能錯過的超厲害無菜單料理「春草舒願」，春草舒願提供蔬食養生無菜單料理，餐點是素食可食，每個人一個 套餐費用為600元＋10%服務費 ，真的讓人非常驚艷的蔬食料理，一吃就會愛上，顛覆我對素食的想像，竟然可以這麼好吃，難怪平日還客滿、google評分擁有4.8顆星，大家記得先訂位再來用餐，真的是大溪必吃美食呀！

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春草舒願｜環境介紹

春草舒願的用餐環境很舒服，餐廳用餐空間非常大，可以容納蠻多人，但是很多包車旅遊都會選擇春草舒願用餐，所以還是常常客滿，大家記得先訂位唷～大溪老街就在旁邊，步行即可抵達，大家吃飽喝足別忘了去逛逛～

馬上跟著我一起品嚐春草舒願的無菜單蔬食料理吧！一個套餐總共10道菜，從前菜、主菜到甜點，整個套餐600元＋10%服務費，現場有優惠活動，打卡可以免收服務費唷～

春草舒願｜無菜單蔬食料理

春草舒願的菜色會隨著季節而變化，使用在地的當季食材製作的蔬食創意料理，不同季節吃到不一樣的美味，每次來都驚喜滿滿。今天的沙拉是「蘆薈水果沙拉」，裡面有芝麻葉、馬齒莧菜、蘆薈、柚子等等，使用自製洛神花醬，裡面還能吃到整朵的洛神花，酸甜清爽開胃。

開胃菜「手工米豆腐」，今天現做的米豆腐是芝麻口味，綿密的豆腐口感，裡面保留芝麻的顆粒感，讓口感更有層次，再淋上自製的醬汁，甜鹹甜鹹的口味我好喜歡。

濃湯非常讓我驚艷，看起來很像南瓜濃湯，其實這是「牛蒡濃湯」，以純植物成份製作，竟然完全沒有加牛奶、奶油等等，但是喝起來很香很濃郁，可以喝到牛蒡、紅蘿蔔、地瓜的香氣。

前菜是「焗烤腐皮」，使用大溪豆漿每日新鮮的腐皮製成，豆香濃郁新鮮，搭配焗烤中西式結合，很驚艷原來腐皮可以這樣料理呀！春草舒願讓蔬食（素食）料理一點都不無聊！

接著上桌的是主菜，一整份有三道菜和一碗飯，米飯選擇薑黃飯，薑黃是老闆自己釀的薑黃酵素，健康營養滿分。

最左邊的是「福袋蘿蔔煮」，很日式的菜色，我個人最愛「高麗菜時蔬捲」搭配白味噌豆腐乳醬，真的好驚艷，很像關東煮的感覺。

今天的湯品是使用「刺五加茶」熬煮而成，味道清爽不油膩，帶有淡淡的茶香，裡面有滿滿的餡料，讓人一口接著一口～最後的ending也是無負擔的食材，整套吃下來真的很舒服。

今天的甜點是「木耳桃膠」，桃膠被稱為平民燕窩，滿滿的膠質吃起來好古溜，入口Ｑ彈好好吃，甜湯的甜度有做減醣，我個人覺得超剛好，不愛喝甜的長輩也會愛唷！

春草舒願｜老闆的秘密基地

吃飽喝足我們來到春草舒願二樓，這裡是老闆的秘密基地，滿滿的黑膠唱片和各式古董，都是老闆的收藏，許多來到春草舒願的客人，都是為了要跟老闆交流，今天很幸運剛好老闆在家，可以看到這些比我年紀更大的黑膠唱片，還能親耳聽到黑膠的魅力，真的大開眼界！真的太喜歡春草舒願，大家來到溪頭旅遊絕對不要錯過了唷！

春草舒願｜詳細店家資訊

春草舒願

地址：335桃園市大溪區月眉路52號

電話：03-3887980

營業時間：11:00-17:30



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▶️ 餐廳備有停車場