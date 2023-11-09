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[食記。高雄新興]廣招英溫州餛飩-信守店。大餛飩湯&滷肉燥抄手

2023-11-09 11:00:00 小狐尼 NiNi 人氣：102
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窩客好文

小狐尼 NiNi

發表篇數：273篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：廣招英溫州餛飩(信守店)
phone07-2239-739
place高雄市新興區信守街70號
作者本次評價：
3.50
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.50
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202310 高雄新興 廣招英溫州餛飩-信守店

十月底週末跟母親大人到高雄兩日旅遊

這次有母親大人陪我來找潤餅和捲餅，這趟的潤餅獵人不孤單~

順便也安排我的大餛飩口袋名單，也是高雄網友推薦、高雄市限定的「廣招英」溫州餛飩

 

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餐廳名稱：廣招英溫州餛飩-信守店(高雄市新興區信守街70號)

營業資訊：07-2239739 10:00-23:30

分店資訊：

▪ 正忠店(高雄市三民區正忠路188號)

▪ 憲政店(高雄市苓雅區憲政路1號)

▪ 福德店(高雄市苓雅區福德三路289號)

▪ 文化店(高雄市苓雅區林泉街38巷11號)

▪ 澄清店(高雄市三民區澄清路687之2號)

▪ 明誠店(高雄市三民區澄清路687之2號)

▪ 鼓山店(高雄市鼓山區明誠三路632號)

▪ 五甲店(高雄市鳳山區五甲二路337號)

▪ 鳳山店(高雄市鳳山區五甲二路337號)

▪ 小港店(高雄市小港區康莊路180號)

餐點介紹：麵食/飯類/湯類/菜類/飲品/冰品

用餐日期：2023.10


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202310 高雄新興 廣招英溫州餛飩-信守店

▲廣招英溫州餛飩-信守店 店面

(客串演出:Na哥)

202310 高雄新興 廣招英溫州餛飩-信守店

▲廣招英溫州餛飩-信守店 用餐環境

桌上是疊好的乾麵碗，碗中都已經先裝好了調味醬

(客串演出: Na哥)

202310 高雄新興 廣招英溫州餛飩-信守店

▲廣招英溫州餛飩-信守店 用餐環境

水煮鍋前則擺了一盤盤常溫小菜，都是用保鮮膜包好的

202310 高雄新興 廣招英溫州餛飩-信守店

▲廣招英溫州餛飩-信守店 用餐環境

 

202310 高雄新興 廣招英溫州餛飩-信守店

溫州餛飩湯 NT 55

內容：鮮肉餛飩5顆、小白菜、榨菜

榨菜偏鹹(感覺泡水泡不夠久)，湯頭有浮油但喝起來不會很油膩

202310 高雄新興 廣招英溫州餛飩-信守店

▲餛飩塊頭很大，肉餡是整團塊的

肉餡吃起來有彈性，有很多非常細碎的肥肉塊，微鹹且鮮味很明顯，感覺像味精的味道

餛飩皮夠大片且有些厚度，不那麼容易破

份量夠大，讓人滿意，但就是吃完後會覺得鮮味太重、有點膩

202310 高雄新興 廣招英溫州餛飩-信守店

▲現點現煮，一開始大概店家煮個一分鐘左右就起鍋了

母親大人覺得餛飩好像沒煮熟，餛飩皮都還有點硬，肉餡則很粉紅

後來店員重新煮了一批，而且有特別煮久一點，餛飩皮是明顯軟化了，但肉餡還是粉紅色的

 

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202310 高雄新興 廣招英溫州餛飩-信守店

抄手 NT 55

內容：鮮肉餛飩5顆、小白菜、滷肉燥

202310 高雄新興 廣招英溫州餛飩-信守店

▲只有加肉燥和小白菜，沒有事先加紅油或辣油，讓人客自行調味

調味醬都放桌上，有豆瓣醬、烏醋、白醋、醬油；

雖然餛飩已經蠻鹹了，但我覺得加點它們的豆瓣醬很不錯

肉燥則是全肥的，軟軟嫩嫩的、不是我怕的QQ口感，油而不膩

不過因為太肥了，我還是不太敢吃，就沾沾它表面的滷汁而已

202310 高雄新興 廣招英溫州餛飩-信守店

▲結論就是，餛飩分量很不錯

就是肉餡調味的鹹味和鮮味太重了，吃完有點渴

 

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小狐尼 NiNi

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¡Hola! 我是小狐尼(NiNi) 初衷只是「拍了美食照，不想只有自己看到。」 用照片留下美麗瞬間，以文字介紹並紀錄當時心情 每每回去翻閱這些回憶，總讓我會心一笑 因此，寫食記時我是開心的。 —— 痞客邦 / 愛食記 / 波波黛莉 / 窩客島 /Facebook / Instagram / udn 女子漾 / PotatoMedia / MOOD ——
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