來自韓國超夯長長的披薩你們吃過了嗎？

Pizza maru是韓國超人氣的披薩專賣店，擁有超過600間分店，加拿大、新加坡、香港等地皆有分店，全台首間門市就在新竹巨城

披薩餅皮特別添加綠茶、綠藻及天然穀物，搭配豐富的配料及韓國原裝進口醬料，重點是價格十分親民

長條形的個人披薩只要119元起，除了經典義式臘腸、起司等風味以外，還有香蒜韓牛、韓式辣雞等韓國風味特色~

適合2-3人享用的8吋披薩只要179元起，最高也才299元。

而且門市位置就在巨城威秀影城附近，一邊看電影一邊享用韓式美食真的太爽了

快跟著小米一起去看看吧！

限時優惠活動：

10/26-11/29 購買超濃芝加哥Pizza，送韓式魚板湯一份 (數量有限送完為止)。

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👉Pizza Maru 巨城店位置及停車方式

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Pizza Maru全台首間門市就在巨城4樓美食街的日出茶太旁。

聽說是首間韓式披薩登陸台灣，喜愛韓式美食的朋友可不能錯過

披薩僅提供外帶，可以外帶到美食街的用餐區或電影院享用，讓看電影更有樂趣喔

👉Pizza Maru 巨城店環境介紹

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餅皮帶有淡淡的綠色，特別添加綠茶、綠藻及穀物，兼顧美味健康~

8吋披薩只要179元起，而且披薩用料一點也不小氣，滿滿的起司、餡料鋪在餅皮上

現點現烤的披薩香氣四溢，光看就讓人忍不住流口水

👉Pizza Maru 巨城店菜單目錄搶先看

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長條型的單人披薩價格119元至179元，使用韓國原裝進口調味料製成的江南碳烤豬、歐巴Oppa特製等韓式風味也不容錯過

8吋披薩179元至299元，價格比連鎖披薩店來的更親民，加上釜山魚板湯、韓式辣炒年糕等美食，深受愛嚐鮮的年輕朋友喜愛~

限時優惠活動：

10/26-11/29 購買超濃芝加哥Pizza，送韓式魚板湯一份 (數量有限送完為止)。

👉Pizza Maru 巨城店用餐心得分享

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來開動吧！

小米第一次品嚐長型個人披薩耶，加上8吋披薩、釜山魚板湯，不用出國也可以品嚐到道地的韓國美食

單人披薩/香蒜韓牛(159元)以質感紙盒包裝，攜帶方便。

一邊看電影一邊享用真的超爽的~

經過小彤測量至少超過15公分。

底部有烘焙紙，食用上很方便，也不怕會弄髒手喔

餅皮添加綠茶、綠藻及穀物，帶有淡淡的綠色，外酥內軟，就像在吃披薩麵包一樣。

加上鹹甜帶蒜香的牛肉、起司等配料，深受愛嚐鮮的年輕朋友喜愛

單人披薩/歐巴Oppa特製(179元)，配料除了蝦仁、彩椒、紫洋蔥等鮮蔬，還有讓人想不到的驚喜食材喔！

長長一條光看就好過癮，而且吃完真的很有飽足感，當作午晚餐或下午茶也很適合

撕開後發現有義大利麵耶，就像在吃義大利麵版的披薩一樣 XD

餅皮軟綿的口感，加上起司風味義大利麵和蝦仁、鮮蔬等食材，很適合小朋友享用

不吃牛的朋友，可以點個人披薩/江南碳烤豬(159元)，鹹甜風味的五花豬，口感軟嫩帶點脆皮的口感，搭配鹹香起司，是台灣人會喜愛的口味

起司還會牽絲呢，超犯規的！

8吋披薩一樣附有高質感的紙盒，這是超人氣的口味海陸麻辛(299元)，有蝦仁、牛肉、馬鈴薯等食材，加上辛香料、美乃滋及軟Q帶嚼勁的餅皮。

吃起來香辣帶麻，加上甜味中和，適合喜歡嘗鮮的朋友

餅皮帶有淡淡的綠色，特別添加綠茶、綠藻及穀物，兼顧美味健康~

首爾燻雞(299元)有照燒風味的軟嫩雞腿肉，適合小朋友或不吃牛肉的朋友。

除了披薩之外，還有焗烤飯/麵可以選擇，滿滿的焗烤起司光看就很過癮

韓牛焗烤飯(179元)飯粒帶有米心的口感，加上鹹香起司、韓式烤牛肉，是大小朋友會喜愛的口味

起司控絕對不能錯過芝加哥太陽番茄(399元)

趁熱一定要做這種浮誇的動作，起司就像瀑布一樣傾瀉而下超犯規的

餅皮加上兩種不同風味的起司、義式臘腸、番茄和糖粉，每一口都有濃郁番茄酸甜和臘腸鹹香，起司控絕對不能錯過

11/29前購買超濃芝加哥Pizza，就送韓式魚板湯一份 (數量有限送完為止)

喜愛韓式美食的朋友可不能錯過。

韓式辣炒年糕(119元)屬於中辣口味，挺道地的~

以上是我們的心得分享，韓國超人氣的Pizza Maru來到新竹巨城，新竹的朋友可以吃到道地的韓式披薩，不管是看電影或到巨城用餐的朋友都不容錯過喔

👉Pizza Maru 巨城店營業時間地址

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🌟店家資訊：Pizza Maru 巨城店

🏠地址：新竹市東區中央路229號4樓（新竹遠東巨城購物中心4樓）

☎電話：0978 910 145

⏰營業時間：平日11:00-21:30,假日11:00-22:00

粉絲團：Pizza maru TW

➡️現金交易/無收取服務費

👉竹北遠百吃什麼？➡️

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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