彰化必遊景點【成美文化園】上集/東園區景色~紫幻許願藤/花好月圓/播夢種子/幸福小徑/百日紅大道/落羽松/千歲玉蘭花/鵲橋(親子友善/寵物友善景點)

佔地10公頃~成美文化園區超級大! 主要分成( 東園區 )與( 西園區 )兩大區。東園區是網美們最愛歐式風格拍照打卡區(一年四季)不同季節來此賞遊均有不同美花可賞拍，目前11月是紫色錫葉藤又稱許願藤開花季節、落羽松漸漸變色ing11月~2月轉黃季節漫步落羽松步道好似浪漫。

園區實在太大~太美啦! 拍超多美照(圖文多)

怕大家看到眼花so小紫成美文化園遊記分成『兩篇』分享！

這篇以購票資訊(優惠)/停車場位置/東園區歐式裝置藝術、花卉景觀為主

西園區 詳細遊記 (下集/西園區景色)寵物友善景點【成美文化園】百年古厝成美公堂/漂浮傘街/台版兼六園(和園)/落羽松秘境步道/傳習齋(成美文化園門票/停車資訊)

成美文化園

電話:04-822-1166

營業時間:9:00~17:00(最後入園16:00)

(8-10月)每週五、六限定!夜景開放~20:30

地址:彰化縣永靖鄉中山路二段60號

官網: https://www.cmcp1885.com/

粉絲頁: 成美文化園

成美文化園有提供『輪椅、嬰兒推車』租借服務(數量有限)記得攜帶證件向櫃檯登記使用

開車google導航會帶您從( 松柏軒景觀餐廳 )前方進入園區停車場

(停車場很大)可以停超多車子

停車費用: 每台車停乙次100元/自動繳費機繳費

若想省停車費(免費停車)您可以預訂( 松柏軒-成美饗宴午餐套餐 )即可享『免費停車費』好康

成美文化園『售票處』分成兩個地方

也就是說: 您可以在停車場旁的( 東園區 )售票處買門票進園，也可以從靠近中山路的(成美藝廊)後方( 西園區 )幸福大廳售票處買門票入園

您開車若停放在(成美文化園停車場)直接就近在(下圖)東園區售票處購票入園即可!

售票處有『紙本』導覽手冊可免費索取

(導覽地圖)遊園動線參考(如下表)

帶家中年長長輩或行動不便親友遊成美

可預訂(付費)專屬導覽遊園車接送! 一台遊園車最多可搭乘4位乘客；由資深導覽老師兼司機載您們深入體驗(成美公堂建築之美、講解文學與歷史、導覽水資源及園區生態和裝置藝術等...美景)

遊園車費用: 1台2000元(導覽90分鐘)

若人多需(第2台遊園車)會提供司機與無線導覽器給您。需另外付遊園車費用1500元/台

買門票送的(商品折抵券)可折抵遊園車費用

我們早上抵園區『午餐』直接預訂『 松柏軒景觀餐廳 』松柏餉午．美食饗宴套餐吃

食記 日式禪風庭園氛圍【松柏軒景觀餐廳】董事長私廚料理(松柏餉午/成美饗宴)茹素有素食套餐；用餐免費停車(松柏軒menu)

若您錯過午餐時段也有( 下午茶及晚餐套餐 )可預訂

(下午茶與晚餐)有哪些優惠？請電洽園區詢問

假日遊成美文化園若有用餐須求! 避免用餐人潮多，建議您(提前打電話預約訂位)才不會遇餐期客滿(無緣享用成美饗宴餐食)

成美文化園門票 (票價)

每年8~10月(每周五、六)開放園區夜間參觀，其它月份僅開放白天遊成美

入園門票是(2023票價)避免未來門票調漲(僅供參考)請以成美文化園 官網公告 為依據!

寵物友善園區 : 帶毛孩同行~飼主需自備寵物推車/背袋或寵物提袋(毛孩禁止落地奔跑)

假日免費導覽 : 10:00、14:00、15:00(每場70分鐘)

其它時段有導覽需求須提前預約(導覽費1000元)一場人數上限最多40位

從(東園區)售票處入園~眼前這棵巨大迎賓茄苳樹樹齡超過百歲

成美文化園致力於老樹的保存so在園區內可欣賞到超多珍貴老樹及220歲日本大黑松與550歲鎮園紫檀樹

假日有:彩繪羅黏香DIY可玩與浴衣旗袍可租借! 穿著日式浴衣於日式禪風氛圍園區內拍照有置身日本的錯覺

成美文化園 一年四季皆有不同季節花卉可賞遊

『1~12月開花品種』花期表點我查看

百日紅花池旁有瀑布造景與涓流水道(若花季盛開時期~花瓣飄落池中肯定更有意境之美)

彩虹金龜樹 (我是從園區外 松柏軒景觀餐廳 步行往停車場方向的右手邊馬路旁行人步道拍攝

播夢種子 (裝置藝術)

內部拍照很美(手機需切換成廣角模式)

日本設計師(石田京市)與台灣建築師(郭俊沛)首次跨界合作!

(播下夢想、種下愛心)透過巧妙設計手法以做人圓融、做事方正為意象將語彙置入裝置藝術內，成為園區內巨大打卡必拍裝藝

花好月圓 以大地捧花為發想的華麗歐風裝置，吸引超多女孩們在此爭相拍照(要拍空景)需待心等待

花好月圓裝置藝術區是許多新人預約舉辦『戶外婚禮』場域

想有個難忘的戶外證婚場景可洽(幸福大廳服務人員)

對了~成美文化園也可拍攝婚紗照! 相關費用與注意事項( 點我 )查看

紫幻許願藤 “醉"愛紫的我就是為了紫色花兒而來

許願藤棚架分成兩區(剛好位在花好月圓)裝置藝術的左、右兩邊

花期:4月、11月

目前是紫藍色夢幻美花初開期(還不是盛開時)等錫葉藤盛開時肯定比現在美。您11月可排假來此賞遊+參觀台灣第一名園之稱成美文化園區日式禪風景色和百年古厝(成美公堂)古蹟文化之美。

許願藤葉片兩面相當粗糙(有如砂紙)可做為摩擦『錫器』使其發亮之天然材料，因此才會有『錫葉藤』之美稱

百日紅大道 6~8月花期最美

走到底是成美文化園(幸福觀景台)

植栽拼組而成的巨大『學好孔孟』成美公堂獨創字 唸ㄎㄧㄤˇ 也是旅人們打卡必拍處

您可以走到『幸福觀景台』上層 , 東園區內置高點、眺望東園區景色

幸福觀景台旁落羽松區 再過一陣子(落羽松變色)即是拍攝美美冬季戀歌情境相片不錯的場景

另一區落羽松、樹上結滿松果、近看挺可愛的

原本沒看遊園導覽手冊、隨興走走拍拍的我

看到這區超級巨大綠樹時覺得葉片好眼熟很像玉蘭花葉片？(小時候外婆家附近有種)開花季節路過花香味迷人

大仁哥說: 不像玉蘭花樹呀!他印象中的玉蘭花樹都長很高且沒這麼巨大

後來我有在樹幹看到品名標籤(賓果)我猜對啦!

註: 園區珍貴樹種在樹身都有編列條碼與標示品名

玉蘭花開花季節大約在4~6月 屆時此區肯定滿園芬芳

此區稱『千歲玉蘭花園』 每棵玉蘭花樹齡至少超過50歲，共有20棵以上so加總起來超過一千歲

(下圖) 湳港西排水 剛好是成美文化園( 東園區 與 西園區 )之分界點

走過這座鵲橋就是成美文化園的『西園區』

鵲橋對面是(西園區)必拍百年夫妻樹與落羽松步道

​佔地10公頃成美文化園，我們只賞遊一半喔! 接著繼續遊『西園區』go

西園區詳細遊記 (下集/西園區景色)寵物友善景點【成美文化園】百年古厝成美公堂/漂浮傘街/台版兼六園(和園)/落羽松秘境步道/傳習齋(成美文化園門票/停車資訊)

::繼續閱讀::

更多『小紫吃喝玩樂』美味食記與遊記

追蹤小紫IG https://www.instagram.com/duck303088/

更多『彰化美食小吃』吃吃喝喝

更多『彰化旅遊景點』趴趴GO

彰化美食/日式禪風庭園氛圍【松柏軒景觀餐廳】董事長私廚料理(松柏餉午/成美饗宴)茹素有素食套餐；用餐免費停車(松柏軒menu)

更多 『鹿港老街美食』吃吃喝喝懶人包(不定時更新-增加新美食資訊)

彰化景點/芬園【挑水古道】賞遊四月雪-油桐花美景

彰化景點『八卦山-天空步道』全長1005公尺7個出入口(起點:八卦山大佛。終點:彰化生活美學館)假日親子散步踏青GO~

彰化免費景點【臺灣玻璃館/台灣護聖宮/玻璃媽祖廟】戶外恐龍親子區/黃金隧道/玻璃藝品/集章還可兌換玻璃杯

彰化市景點/火車頭的旅館『扇形車庫』市定古蹟、蒸氣火車頭停在這裡

每個人對『成美文化園』景觀喜好不盡相同(園區資訊查自官網)10/31遊記心得僅供參考 ；營業時間、門票、活動實際內容優惠訊息；請依園區(官網)公告為依據!! 喜歡小紫遊記圖文嗎？幫 小紫-吃喝玩樂(按讚+追蹤)您的支持是生病的我繼續寫文的動力!一起趴趴走找尋下一站美食景點go