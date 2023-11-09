彰化必遊景點【成美文化園】上集/東園區景色~紫幻許願藤/花好月圓/播夢種子/幸福小徑/百日紅大道/落羽松/千歲玉蘭花/鵲橋(親子友善/寵物友善景點)
佔地10公頃~成美文化園區超級大! 主要分成(東園區)與(西園區)兩大區。東園區是網美們最愛歐式風格拍照打卡區(一年四季)不同季節來此賞遊均有不同美花可賞拍，目前11月是紫色錫葉藤又稱許願藤開花季節、落羽松漸漸變色ing11月~2月轉黃季節漫步落羽松步道好似浪漫。
園區實在太大~太美啦! 拍超多美照(圖文多)
怕大家看到眼花so小紫成美文化園遊記分成『兩篇』分享！
這篇以購票資訊(優惠)/停車場位置/東園區歐式裝置藝術、花卉景觀為主
西園區詳細遊記(下集/西園區景色)寵物友善景點【成美文化園】百年古厝成美公堂/漂浮傘街/台版兼六園(和園)/落羽松秘境步道/傳習齋(成美文化園門票/停車資訊)
成美文化園
電話:04-822-1166
營業時間:9:00~17:00(最後入園16:00)
(8-10月)每週五、六限定!夜景開放~20:30
地址:彰化縣永靖鄉中山路二段60號
粉絲頁: 成美文化園
成美文化園有提供『輪椅、嬰兒推車』租借服務(數量有限)記得攜帶證件向櫃檯登記使用
開車google導航會帶您從(松柏軒景觀餐廳)前方進入園區停車場
(停車場很大)可以停超多車子
停車費用: 每台車停乙次100元/自動繳費機繳費
若想省停車費(免費停車)您可以預訂(松柏軒-成美饗宴午餐套餐)即可享『免費停車費』好康
成美文化園『售票處』分成兩個地方
也就是說: 您可以在停車場旁的(東園區)售票處買門票進園，也可以從靠近中山路的(成美藝廊)後方(西園區)幸福大廳售票處買門票入園
您開車若停放在(成美文化園停車場)直接就近在(下圖)東園區售票處購票入園即可!
售票處有『紙本』導覽手冊可免費索取
(導覽地圖)遊園動線參考(如下表)
帶家中年長長輩或行動不便親友遊成美
可預訂(付費)專屬導覽遊園車接送! 一台遊園車最多可搭乘4位乘客；由資深導覽老師兼司機載您們深入體驗(成美公堂建築之美、講解文學與歷史、導覽水資源及園區生態和裝置藝術等...美景)
遊園車費用: 1台2000元(導覽90分鐘)
若人多需(第2台遊園車)會提供司機與無線導覽器給您。需另外付遊園車費用1500元/台
買門票送的(商品折抵券)可折抵遊園車費用
我們早上抵園區『午餐』直接預訂『松柏軒景觀餐廳』松柏餉午．美食饗宴套餐吃
食記日式禪風庭園氛圍【松柏軒景觀餐廳】董事長私廚料理(松柏餉午/成美饗宴)茹素有素食套餐；用餐免費停車(松柏軒menu)
若您錯過午餐時段也有(下午茶及晚餐套餐)可預訂
(下午茶與晚餐)有哪些優惠？請電洽園區詢問
假日遊成美文化園若有用餐須求! 避免用餐人潮多，建議您(提前打電話預約訂位)才不會遇餐期客滿(無緣享用成美饗宴餐食)
成美文化園門票 (票價)
每年8~10月(每周五、六)開放園區夜間參觀，其它月份僅開放白天遊成美
入園門票是(2023票價)避免未來門票調漲(僅供參考)請以成美文化園官網公告為依據!
- 寵物友善園區: 帶毛孩同行~飼主需自備寵物推車/背袋或寵物提袋(毛孩禁止落地奔跑)
- 假日免費導覽: 10:00、14:00、15:00(每場70分鐘)
- 其它時段有導覽需求須提前預約(導覽費1000元)一場人數上限最多40位
從(東園區)售票處入園~眼前這棵巨大迎賓茄苳樹樹齡超過百歲
成美文化園致力於老樹的保存so在園區內可欣賞到超多珍貴老樹及220歲日本大黑松與550歲鎮園紫檀樹
假日有:彩繪羅黏香DIY可玩與浴衣旗袍可租借! 穿著日式浴衣於日式禪風氛圍園區內拍照有置身日本的錯覺
成美文化園 一年四季皆有不同季節花卉可賞遊
『1~12月開花品種』花期表點我查看
百日紅花池旁有瀑布造景與涓流水道(若花季盛開時期~花瓣飄落池中肯定更有意境之美)
彩虹金龜樹 (我是從園區外松柏軒景觀餐廳步行往停車場方向的右手邊馬路旁行人步道拍攝
播夢種子 (裝置藝術)
內部拍照很美(手機需切換成廣角模式)
日本設計師(石田京市)與台灣建築師(郭俊沛)首次跨界合作!
(播下夢想、種下愛心)透過巧妙設計手法以做人圓融、做事方正為意象將語彙置入裝置藝術內，成為園區內巨大打卡必拍裝藝
花好月圓 以大地捧花為發想的華麗歐風裝置，吸引超多女孩們在此爭相拍照(要拍空景)需待心等待
花好月圓裝置藝術區是許多新人預約舉辦『戶外婚禮』場域
想有個難忘的戶外證婚場景可洽(幸福大廳服務人員)
對了~成美文化園也可拍攝婚紗照! 相關費用與注意事項(點我)查看
紫幻許願藤 “醉"愛紫的我就是為了紫色花兒而來
許願藤棚架分成兩區(剛好位在花好月圓)裝置藝術的左、右兩邊
花期:4月、11月
目前是紫藍色夢幻美花初開期(還不是盛開時)等錫葉藤盛開時肯定比現在美。您11月可排假來此賞遊+參觀台灣第一名園之稱成美文化園區日式禪風景色和百年古厝(成美公堂)古蹟文化之美。
許願藤葉片兩面相當粗糙(有如砂紙)可做為摩擦『錫器』使其發亮之天然材料，因此才會有『錫葉藤』之美稱
百日紅大道 6~8月花期最美
走到底是成美文化園(幸福觀景台)
植栽拼組而成的巨大『學好孔孟』成美公堂獨創字 唸ㄎㄧㄤˇ 也是旅人們打卡必拍處
您可以走到『幸福觀景台』上層 , 東園區內置高點、眺望東園區景色
幸福觀景台旁落羽松區 再過一陣子(落羽松變色)即是拍攝美美冬季戀歌情境相片不錯的場景
另一區落羽松、樹上結滿松果、近看挺可愛的
原本沒看遊園導覽手冊、隨興走走拍拍的我
看到這區超級巨大綠樹時覺得葉片好眼熟很像玉蘭花葉片？(小時候外婆家附近有種)開花季節路過花香味迷人
大仁哥說: 不像玉蘭花樹呀!他印象中的玉蘭花樹都長很高且沒這麼巨大
後來我有在樹幹看到品名標籤(賓果)我猜對啦!
註: 園區珍貴樹種在樹身都有編列條碼與標示品名
玉蘭花開花季節大約在4~6月 屆時此區肯定滿園芬芳
此區稱『千歲玉蘭花園』 每棵玉蘭花樹齡至少超過50歲，共有20棵以上so加總起來超過一千歲
(下圖) 湳港西排水 剛好是成美文化園(東園區與西園區)之分界點
走過這座鵲橋就是成美文化園的『西園區』
鵲橋對面是(西園區)必拍百年夫妻樹與落羽松步道
佔地10公頃成美文化園，我們只賞遊一半喔! 接著繼續遊『西園區』go
西園區詳細遊記(下集/西園區景色)寵物友善景點【成美文化園】百年古厝成美公堂/漂浮傘街/台版兼六園(和園)/落羽松秘境步道/傳習齋(成美文化園門票/停車資訊)
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每個人對『成美文化園』景觀喜好不盡相同(園區資訊查自官網)10/31遊記心得僅供參考 ；營業時間、門票、活動實際內容優惠訊息；請依園區(官網)公告為依據!! 喜歡小紫遊記圖文嗎？幫 小紫-吃喝玩樂(按讚+追蹤)您的支持是生病的我繼續寫文的動力!一起趴趴走找尋下一站美食景點go