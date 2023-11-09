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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > (上集/東園區景色)彰化必遊景點【成美文化園】紫幻許願藤/花好月圓/播夢種子/幸福小徑/百日紅大道/落羽松/千歲玉蘭花(親子/寵物友善景點)

(上集/東園區景色)彰化必遊景點【成美文化園】紫幻許願藤/花好月圓/播夢種子/幸福小徑/百日紅大道/落羽松/千歲玉蘭花(親子/寵物友善景點)

2023-11-09 16:11:00 小紫吃喝玩樂~ 人氣：95
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窩客好文

小紫吃喝玩樂~

發表篇數：430篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：彰化縣 > 永靖鄉

彰化必遊景點【成美文化園】上集/東園區景色~紫幻許願藤/花好月圓/播夢種子/幸福小徑/百日紅大道/落羽松/千歲玉蘭花/鵲橋(親子友善/寵物友善景點)

佔地10公頃~成美文化園區超級大! 主要分成(東園區)與(西園區)兩大區。東園區是網美們最愛歐式風格拍照打卡區(一年四季)不同季節來此賞遊均有不同美花可賞拍，目前11月是紫色錫葉藤又稱許願藤開花季節、落羽松漸漸變色ing11月~2月轉黃季節漫步落羽松步道好似浪漫。

成美文化園-東園區首圖.jpg

園區實在太大~太美啦! 拍超多美照(圖文多)

怕大家看到眼花so小紫成美文化園遊記分成『兩篇』分享！

這篇以購票資訊(優惠)/停車場位置/東園區歐式裝置藝術、花卉景觀為主

西園區詳細遊記(上集/東園區景色)彰化必遊景點【成美文化園】紫幻許願藤/花(下集/西園區景色)寵物友善景點【成美文化園】百年古厝成美公堂/漂浮傘街/台版兼六園(和園)/落羽松秘境步道/傳習齋(成美文化園門票/停車資訊)

 

成美文化園-西園區首圖.jpg

成美文化園

電話:04-822-1166

營業時間:9:00~17:00(最後入園16:00)

(8-10月)每週五、六限定!夜景開放~20:30

地址:彰化縣永靖鄉中山路二段60號

官網:  https://www.cmcp1885.com/

粉絲頁: 成美文化園

(下集/西園區景色)彰化必遊寵物友善景點【成美文化園】百年古成美文化園有提供『輪椅、嬰兒推車租借服務(數量有限)記得攜帶證件向櫃檯登記使用

成美公堂-成美文化園 (6).jpg

開車google導航會帶您從(松柏軒景觀餐廳)前方進入園區停車場

(停車場很大)可以停超多車子

成美文化園停車場.jpg

停車費用: 每台車停乙次100元/自動繳費機繳費

若想省停車費(免費停車)您可以預訂(松柏軒-成美饗宴午餐套餐)即可享『免費停車費』好康

停車場-成美文化園.jpg

成美文化園『售票處』分成兩個地方

也就是說: 您可以在停車場旁的(東園區)售票處買門票進園，也可以從靠近中山路的(成美藝廊)後方(西園區)幸福大廳售票處買門票入園

您開車若停放在(成美文化園停車場)直接就近在(下圖)東園區售票處購票入園即可!

停車場旁東園區售票處-成美文化園.JPG

售票處有『紙本』導覽手冊可免費索取

導覽手冊-成美文化園.jpg

導覽地圖-成美文化園 (1).JPG

(導覽地圖)遊園動線參考(如下表)

導覽地圖-成美文化園 (2).jpg

帶家中年長長輩行動不便親友遊成美

可預訂(付費)專屬導覽遊園車接送! 一台遊園車最多可搭乘4位乘客；由資深導覽老師兼司機載您們深入體驗(成美公堂建築之美、講解文學與歷史、導覽水資源及園區生態和裝置藝術等...美景)

付費專屬遊園車-成美文化園 (2).JPG

遊園車費用: 1台2000元(導覽90分鐘)

若人多需(第2台遊園車)會提供司機與無線導覽器給您。需另外付遊園車費用1500元/台

買門票送的(商品折抵券)可折抵遊園車費用

付費專屬遊園車-成美文化園 (1).jpg

 

優惠門票送的商品抵用券-成美文化園.jpg

我們早上抵園區『午餐』直接預訂『松柏軒景觀餐廳松柏餉午．美食饗宴套餐吃

食記(上集/東園區景色)彰化必遊景點【成美文化園】紫幻許願藤/花日式禪風庭園氛圍【松柏軒景觀餐廳】董事長私廚料理(松柏餉午/成美饗宴)茹素有素食套餐；用餐免費停車(松柏軒menu)

松柏軒景觀餐廳午餐-首圖.jpg

若您錯過午餐時段也有(下午茶及晚餐套餐)可預訂

(下午茶與晚餐)有哪些優惠？請電洽園區詢問(上集/東園區景色)彰化必遊景點【成美文化園】紫幻許願藤/花

假日遊成美文化園若有用餐須求! 避免用餐人潮多，建議您(提前打電話預約訂位)才不會遇餐期客滿(無緣享用成美饗宴餐食)

松柏之餉午餐-松柏軒景觀餐廳.JPG

成美文化園門票 (票價)

每年8~10月(每周五、六)開放園區夜間參觀，其它月份僅開放白天遊成美

成美文化園門票說明.png

入園門票是(2023票價)避免未來門票調漲(僅供參考)請以成美文化園官網公告為依據!

2023成美文化園入園費用.JPG

  • 寵物友善園區: 帶毛孩同行~飼主需自備寵物推車/背袋或寵物提袋(毛孩禁止落地奔跑)
  • 假日免費導覽: 10:00、14:00、15:00(每場70分鐘)
  • 其它時段有導覽需求須提前預約(導覽費1000元)一場人數上限最多40位

導覽資訊-成文文化園.png

線上導覽-成美文化園.JPG

(東園區)售票處入園~眼前這棵巨大迎賓茄苳樹樹齡超過百歲

成美文化園致力於老樹的保存so在園區內可欣賞到超多珍貴老樹220歲日本大黑松550歲鎮園紫檀樹

東園區售票口內百年茄苳樹-成美文化園 (1).jpg

東園區售票口內百年茄苳樹-成美文化園 (2).JPG

假日有:彩繪羅黏香DIY可玩與浴衣旗袍可租借! 穿著日式浴衣日式禪風氛圍園區內拍照有置身日本的錯覺

假日限定活動-成美文化園.JPG

彩繪羅黏香虎爺diy.png

成美文化園  一年四季皆有不同季節花卉可賞遊

1~12月開花品種』花期表點我查看

百日紅花池旁有瀑布造景涓流水道(若花季盛開時期~花瓣飄落池中肯定更有意境之美)

百日花紅池-成美文化園 (3).JPG

百日花紅池-成美文化園 (5).jpg

百日花紅池-成美文化園 (4).jpg

百日花紅池-成美文化園 (1).jpg

彩虹金龜樹  (我是從園區外松柏軒景觀餐廳步行往停車場方向的右手邊馬路旁行人步道拍攝

彩虹金龜樹-成美文化園.jpg

播夢種子 (裝置藝術)

播夢種子-成美文化園 (2).jpg

內部拍照很美(手機需切換成廣角模式)

播夢種子-成美文化園 (3).jpg

日本設計師(石田京市)與台灣建築師(郭俊沛)首次跨界合作!

(播下夢想、種下愛心)透過巧妙設計手法以做人圓融、做事方正為意象將語彙置入裝置藝術內，成為園區內巨大打卡必拍裝藝

播夢種子-成美文化園 (4).jpg

 

播夢種子-成美文化園 (1).jpg

 

播夢種子九重葛-成美文化園 (1)72.jpg

花好月圓  以大地捧花為發想的華麗歐風裝置，吸引超多女孩們在此爭相拍照(要拍空景)需待心等待 (上集/東園區景色)彰化必遊景點【成美文化園】紫幻許願藤/花

花好月圓-成美文化園 (1).jpg

花好月圓-成美文化園 (2).jpg

花好月圓裝置藝術區是許多新人預約舉辦『戶外婚禮』場域

想有個難忘的戶外證婚場景可洽(幸福大廳服務人員)

對了~成美文化園也可拍攝婚紗照! 相關費用與注意事項(點我)查看

戶外證婚-成美文化園.JPG

花好月圓-成美文化園 (3).jpg

紫幻許願藤  “醉"愛紫的我就是為了紫色花兒而來

紫幻許願藤-成美文化園 (5).jpg

許願藤棚架分成兩區(剛好位在花好月圓)裝置藝術的左、右兩邊

紫幻許願藤-成美文化園 (3).jpg

花期:4月、11月

目前是紫藍色夢幻美花初開期(還不是盛開時)等錫葉藤盛開時肯定比現在美。您11月可排假來此賞遊+參觀台灣第一名園之稱成美文化園區日式禪風景色和百年古厝(成美公堂)古蹟文化之美。

紫幻許願藤-成美文化園 (4).jpg

 

紫幻許願藤-成美文化園 (6).jpg

 

紫幻許願藤-成美文化園 (7).jpg

 

紫幻許願藤-成美文化園 (2).jpg

紫幻許願藤-成美文化園 (8).jpg

許願藤葉片兩面相當粗糙(有如砂紙)可做為摩擦『錫器』使其發亮之天然材料，因此才會有『錫葉藤』之美稱

紫幻許願藤-成美文化園 (1).jpg

百日紅大道  6~8月花期最美

走到底是成美文化園(幸福觀景台)

東園區百日紅大道-成美文化園 (2).jpg

植栽拼組而成的巨大『學好孔孟』成美公堂獨創字 ㄎㄧㄤˇ 也是旅人們打卡必拍處

幸福花園觀景台-成美文化園 (1).jpg

 

成美公堂獨創字 (2).JPG

您可以走到『幸福觀景台』上層 , 東園區內置高點眺望東園區景色

幸福花園觀景台-成美文化園 (3).jpg

 

幸福花園觀景台-成美文化園 (2).jpg

幸福觀景台旁落羽松區 再過一陣子(落羽松變色)即是拍攝美美冬季戀歌情境相片不錯的場景

東園區幸福花園右側落羽松區-成美文化園 (4).jpg

 

東園區幸福花園右側落羽松區-成美文化園 (1).jpg

另一區落羽松、樹上結滿松果、近看挺可愛的(上集/東園區景色)彰化必遊景點【成美文化園】紫幻許願藤/花

東園區幸福花園右側落羽松區-成美文化園 (3).jpg

 

東園區幸福花園右側落羽松區-成美文化園 (2).jpg

原本沒看遊園導覽手冊、隨興走走拍拍的我

看到這區超級巨大綠樹時覺得葉片好眼熟很像玉蘭花葉片？(小時候外婆家附近有種)開花季節路過花香味迷人

大仁哥說: 不像玉蘭花樹呀!他印象中的玉蘭花樹都長很高且沒這麼巨大

後來我有在樹幹看到品名標籤(賓果)我猜對啦!

註: 園區珍貴樹種在樹身都有編列條碼與標示品名

樹齡超過50歲玉蘭花-成美文化園.jpg

玉蘭花開花季節大約在4~6月 屆時此區肯定滿園芬芳

此區稱『千歲玉蘭花園』 每棵玉蘭花樹齡至少超過50歲，共有20棵以上so加總起來超過一千歲

樹齡超過50歲玉蘭花-成美文化園 (1)80.jpg

(下圖) 湳港西排水 剛好是成美文化園(東園區西園區)之分界點

鵲橋-成美文化園 (2).jpg

走過這座鵲橋就是成美文化園的『西園區

鵲橋-成美文化園 (1).jpg

鵲橋對面是(西園區)必拍百年夫妻樹落羽松步道

百年夫妻樹-成美文化園.jpg

落羽松秘境-成美文化園 (3).jpg

​佔地10公頃成美文化園，我們只賞遊一半喔! 接著繼續遊『西園區』go

西園區詳細遊記(上集/東園區景色)彰化必遊景點【成美文化園】紫幻許願藤/花(下集/西園區景色)寵物友善景點【成美文化園】百年古厝成美公堂/漂浮傘街/台版兼六園(和園)/落羽松秘境步道/傳習齋(成美文化園門票/停車資訊)

成美文化園-西園區首圖.jpg

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(上集/東園區景色)彰化必遊景點【成美文化園】紫幻許願藤/花更多『彰化美食小吃』吃吃喝喝 

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松柏軒景觀餐廳午餐-首圖.jpg

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鹿港美食拼圖.jpg

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八卦山-天空步道拼圖.jpg

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彰化台灣玻璃館-首圖.jpg

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扇形車厙 (15).jpg

 

每個人對『成美文化園』景觀喜好不盡相同(園區資訊查自官網)10/31遊記心得僅供參考 ；營業時間、門票、活動實際內容優惠訊息；請依園區(官網)公告為依據!! 喜歡小紫遊記圖文嗎？幫 小紫-吃喝玩樂(按讚+追蹤)您的支持是生病的我繼續寫文的動力!一起趴趴走找尋下一站美食景點go  

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創作者 小紫~吃喝玩樂 的頭像
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