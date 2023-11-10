今天來分享我家附近的美味小吃「炒包夫妻」，以往都是外帶，這次就來內用跟大家分享～

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炒包夫妻 位於中和新生街，距離捷運中原站約9分鐘的步行時間。

第一次內用，一進來就看到大家坐的位置很規律，挺有趣。內用環境普通，當天的地板有點黏，冷氣滿涼的，算是可以接受的範圍。

炒包夫妻 主要販售炒飯、麵食類。

餐點介紹

上次是W爸陪我等整桌菜上桌，這次換W媽陪我等

鮮蝦紅油抄手 $60

每吃必點的就是鮮蝦紅油抄手，有別於以往吃到的紅油醬汁，他們家的醬汁味道很特別，又香又入味，有辣但不至於辣過頭，第一次吃就直接愛上！內餡是蝦肉是跟絞肉打在一起，所以口感特別Q彈，推薦！

不過份量不大，一定要再點別的才會飽，一份五顆還六顆，有點忘了。

九層塔肉絲炒麵 $90

這個是每日限量特餐，老哥推薦的，我是第一次吃，炒麵很入味，吃得到九層塔香，當初老哥就說九層塔十分畫龍點睛，這次吃了之後完全能懂他耶！外表看似平淡無奇的炒麵，有了九層塔提味之後，真的讓人覺得很加分，感覺加辣會更好吃，因為Ｗ媽不太能吃辣，所以就沒加辣了。

燙青菜 $30

空心菜很青脆，三十塊這樣滿滿一盤，Ｗ媽也覺得經濟實惠，讚啦！

​ 貢丸湯 $30

貢丸湯就中規中矩，可點可不點。

​ 牛肉炒飯（加辣，不蔥不洋蔥） $100

老姊說炒飯加辣很好吃，所以寫完食記沒幾天我又去吃了。牛肉炒飯炒得油亮亮，粒粒分明，小辣吃起來很提味，但我下次可能會想吃中辣！炒飯裡的牛肉是用牛肉片，有幾塊還滿大的，只是我沒拍出來，肉質很嫩，我很喜歡！下次如果想吃炒飯，就又多了一個選項囉(๑•ﻌ•๑)！

​

＼食記結語／

我跟家人都算是炒包夫妻的常客，他們家的東西真的不錯吃！之後也會繼續光顧，推薦給大家啦～

By Winnie ​

------------【店家資訊】------------

炒包夫妻

地址： 新北市中和區新生街2號

電話: 0937427189

營業時間：11:00–14:30；16:30–20:30





​ 以上評論為個人心得及意見，僅供參考

​ 食記皆有時效性，造訪前可以看一下店家的網站

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