無肉不歡的朋友看過來~HOME燒肉不分平假日均一價，價位分為$599、$799、$989任君挑選，頂級和牛、北海道大干貝、PRO級大生蠔等高檔食材任你吃到飽！還有哈根達斯也讓你無限享用~

說台中是燒肉之都真的不為過~不管是吃到飽式或是單點套餐式的燒肉店，各樣燒肉店競爭激烈！這麼多家該選哪一家呢？今天來推薦HOME燒肉給大家！主打120分鐘日式燒肉吃到飽~目前三家分店都在台中，有永春店、綠園道店以及逢甲店！

店面非常顯眼~外牆以木質覆蓋，更有日式風格了~

HOME燒肉的招牌非常顯眼~

店外還有個巨大化烤肉爐~超適合拍照打卡的

HOME燒肉還有個特色是寵物友善餐廳~帶寵物來用餐，店家還會招待水煮雞胸肉給萌寵食用~

店內滿滿日式風格裝潢，還有繪馬祈福牆

店內寬敞明亮~1、2樓都是座位區

自助區有飲料、冰淇淋可無限暢飲~ 必須說一個~這裡的冰淇淋很好挖XD

HOME燒肉菜單

點餐使用QR code點餐，直接用手機掃條碼就能點餐！每次最多可點 8 種食材、每種一次最多 2 份，送單後需間隔 5 分鐘才能再次點餐。

HOME燒肉綠園道店的烤爐是炭火式的烤爐~原本以為這樣烤會容易溫度不足，結果完全不會~烤得比我想像中的快！還會帶一股微微的炭香氣，而且途中店員換烤網的頻率高~超貼心！

每一桌都會提供醬料組，有鹽巴、孜然、胡椒、日式燒肉醬、辣味噌~ 辣味噌口味蠻特別的，濃郁且不會過鹹~適當的沾取很不錯！

辣味噌還有附刷子可以一邊烤肉一邊刷上~

開胃小菜有附韓式泡菜、韓式辣蘿蔔、蔥鹽，可以單吃也可以搭配燒肉一起食用更有味！

除了燒肉以外，基本都會附一個小火鍋，達成火烤兩吃自由！而且燒肉吃多了來一碗熱呼呼的湯其實蠻解膩的！

滿滿一桌真的超澎湃！我們選擇的是989元的方案，偶爾犒賞自己就要吃好一點的啊(笑)

▼GOLD 頂級和牛

重頭戲絕對是和牛！使用澳洲和牛、油花分布剛好，入口即化！

▼GOLD 頂級肋眼

肋眼超大塊的啦！肥瘦剛好~烤個5分熟剛剛好~

▼美國極選霜降牛

霜降的油花分布也很美~口感也是蠻軟嫩的！

▼極選牛舌

牛舌也不用烤到全熟~非常彈牙！有夠美味！搭配蔥鹽更讚！

▼帶骨牛小排

雖然帶骨需要烤比較久，但口味也是非常讚的，而且超厚~口感超滿足！

▼HOME切黑牛

這是$599就能點到的品項，我非常推！肉質意外的非常美味，原以為偏厚會很硬，但烤至5分熟完全不會~軟嫩又厚實！

▼頂級伊比利豬梅花

少數可以不用全熟的豬肉，吃起來軟嫩無比~還帶有一點油香味，不需沾取任何調味就非常美味！

▼手切松阪豬

松阪豬不用多說！烤至微焦脆，整個油香逼出來！超愛！！！

▼戰斧豬排

戰斧豬排超大隻！紮實的肉感大滿足！

▼HOME鹹豬肉

鹹豬肉超好吃！雖說是鹹豬肉但也不會有過鹹的調味！我覺得很剛好~尤其把肥肉部分烤至微焦，一口咬下超讚的！

▼醃製櫻桃鴨

櫻桃鴨有先醃製過，所以也不需特別調味就非常美味！烤的時候先把皮的那一面可以把油先逼出來，香氣更迷人~

▼PRO級大生蠔

使用日本進口的牛奶生蠔，這生蠔真的大的誇張！生蠔控絕對瘋掉！而且還非常Juciy！顆顆飽滿~鮮味滿滿！

▼北海道大干貝

干貝控必點的大干貝~超鮮超美味！簡單烤一下灑個椒鹽就非常美味了，後續我還加點了好幾次！

▼香嫩鮑魚

鮑魚非常Q彈，也完全無腥味！超鮮！

▼極選扇貝

扇貝也是貝類控必點！軟嫩多汁！愛到不行~

▼極選虎蝦

蝦控也不能錯過他們家的虎蝦！肉質鮮美Q彈！

▼椒鹽大腸

有經過處理過的大腸，幾乎沒有腥味~烤至微焦口感Q彈！

▼墨魚香腸

這個也是意外得好好吃~裡頭超多汁的~

▼HOME雞腿肉

雞肉也好美味！有醃製過~微辣口感很涮嘴！

▼帶殼玉米筍／燒烤杏鮑菇／野摘香菇／切片櫛瓜

肉吃多了也要來點蔬菜吧！各種蔬菜都新鮮美味！

▼莫札瑞拉起司條／香烤乳酪餅／棉花糖

熱愛起司的必點起司條~烤完會爆漿！

乳酪餅也很讚，鹹甜鹹甜的超好吃

棉花糖來當作飯後甜點也好讚！

▼一口酥／美式布朗尼／地瓜麻吉

一口酥烤完後有點膨脹裡頭甜甜得蠻不錯的！布朗尼烤後表面脆、裡頭綿密，超讚！地瓜麻吉裡頭甜甜的，還有麻吉的Q軟~

▼拔絲地瓜

本來吃完一輪飽的差不多，我妹看到拔絲地瓜堅持要點，看到地瓜在烤網上拔絲超特別~糖絲巴在地瓜上超美味！

▼HOME年糕

這個也是必點！店員會幫忙烤至蓬鬆後加入煉乳及花生粉捲起來~真的超美味！

▼冰淇淋

哈根達斯和北海道冰淇淋都好好吃！

整體來說，雖然是吃到飽，但肉質鮮度完全不馬虎，還是有水準之上！服務也很到位，送餐非常迅速、烤網更換的頻率也很高！重點抽油煙機很強~我們那天回家幾乎無油煙味！寵物友善也很加分！會提供水煮雞胸肉~帶寵物來也不怕寵物餓著！以這個價位可以吃到這麼多樣的食材真的讚！

【 HOME 燒肉-綠園道店 】

▸ 線上訂位 ｜ https://reurl.cc/0X98kx

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/HOME.YAKINIKU.2022/

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/home_yakiniku2022/

▸ 地址｜台中市西區五權六街59號

▸ 電話｜04-23785321

▸ 營業時間｜11:30-01:00（23:00 最後收客）

▸ 每人低消 $599、單人用餐需酌收 $150 開桌費

▸ 用餐時間 120 分鐘、酌收 10% 服務費

▸ 同組客人須點用相同價位之餐點



檢視較大的地圖

其他分店：

【 HOME 燒肉-永春店 】

▸ 地址｜台中市南屯區永春東七路845號2F

▸ 電話｜04-23803977

▸ 營業時間｜11:30-01:00（23:00 最後收客）

【 HOME 燒肉-逢甲店 】

▸ 地址｜台中市西屯區河南路二段256號

▸ 電話｜04-27003689

▸ 營業時間｜12:00-02:00（00:00 最後收客）

好康道相報！！！

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