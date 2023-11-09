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台中西區｜寵物友善首選、和牛干貝生蠔高檔食材任你點！台中燒肉吃到飽推薦｜HOME燒肉 綠園道店

2023-11-09 16:14:46 貪食瑞秋a口袋名單 人氣：101
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貪食瑞秋a口袋名單

發表篇數：171篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西區

造訪商家：home燒肉 綠園道店
phone04-2378-5321
place台中市西區五權六街59號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台中西區｜寵物友善首選、和牛干貝生蠔高檔食材任你點！台中燒肉

 

無肉不歡的朋友看過來~HOME燒肉不分平假日均一價，價位分為$599$799$989任君挑選，頂級和牛、北海道大干貝、PRO級大生蠔等高檔食材任你吃到飽！還有哈根達斯也讓你無限享用~

台中西區｜寵物友善首選、和牛干貝生蠔高檔食材任你點！台中燒肉

說台中是燒肉之都真的不為過~不管是吃到飽式或是單點套餐式的燒肉店，各樣燒肉店競爭激烈！這麼多家該選哪一家呢？今天來推薦HOME燒肉給大家！主打120分鐘日式燒肉吃到飽~目前三家分店都在台中，有永春店、綠園道店以及逢甲店！

台中西區｜寵物友善首選、和牛干貝生蠔高檔食材任你點！台中燒肉

店面非常顯眼~外牆以木質覆蓋，更有日式風格了~

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HOME燒肉的招牌非常顯眼~

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店外還有個巨大化烤肉爐~超適合拍照打卡的

台中西區｜寵物友善首選、和牛干貝生蠔高檔食材任你點！台中燒肉

HOME燒肉還有個特色是寵物友善餐廳~帶寵物來用餐，店家還會招待水煮雞胸肉給萌寵食用~

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店內滿滿日式風格裝潢，還有繪馬祈福牆

台中西區｜寵物友善首選、和牛干貝生蠔高檔食材任你點！台中燒肉

店內寬敞明亮~12樓都是座位區

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自助區有飲料、冰淇淋可無限暢飲~ 必須說一個~這裡的冰淇淋很好挖XD

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HOME燒肉菜單

台中西區｜寵物友善首選、和牛干貝生蠔高檔食材任你點！台中燒肉

台中西區｜寵物友善首選、和牛干貝生蠔高檔食材任你點！台中燒肉

台中西區｜寵物友善首選、和牛干貝生蠔高檔食材任你點！台中燒肉

台中西區｜寵物友善首選、和牛干貝生蠔高檔食材任你點！台中燒肉

 

點餐使用QR code點餐，直接用手機掃條碼就能點餐！每次最多可點 8 種食材、每種一次最多 2 份，送單後需間隔 5 分鐘才能再次點餐。

HOME燒肉綠園道店的烤爐是炭火式的烤爐~原本以為這樣烤會容易溫度不足，結果完全不會~烤得比我想像中的快！還會帶一股微微的炭香氣，而且途中店員換烤網的頻率高~超貼心！

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每一桌都會提供醬料組，有鹽巴、孜然、胡椒、日式燒肉醬、辣味噌~ 辣味噌口味蠻特別的，濃郁且不會過鹹~適當的沾取很不錯！

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辣味噌還有附刷子可以一邊烤肉一邊刷上~

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開胃小菜有附韓式泡菜、韓式辣蘿蔔、蔥鹽，可以單吃也可以搭配燒肉一起食用更有味！

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除了燒肉以外，基本都會附一個小火鍋，達成火烤兩吃自由！而且燒肉吃多了來一碗熱呼呼的湯其實蠻解膩的！

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滿滿一桌真的超澎湃！我們選擇的是989元的方案，偶爾犒賞自己就要吃好一點的啊()

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GOLD 頂級和牛

重頭戲絕對是和牛！使用澳洲和牛、油花分布剛好，入口即化！

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GOLD 頂級肋眼

肋眼超大塊的啦！肥瘦剛好~烤個5分熟剛剛好~

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美國極選霜降牛

霜降的油花分布也很美~口感也是蠻軟嫩的！

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極選牛舌

牛舌也不用烤到全熟~非常彈牙！有夠美味！搭配蔥鹽更讚！

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帶骨牛小排

雖然帶骨需要烤比較久，但口味也是非常讚的，而且超厚~口感超滿足！

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HOME切黑牛

這是$599就能點到的品項，我非常推！肉質意外的非常美味，原以為偏厚會很硬，但烤至5分熟完全不會~軟嫩又厚實！

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頂級伊比利豬梅花

少數可以不用全熟的豬肉，吃起來軟嫩無比~還帶有一點油香味，不需沾取任何調味就非常美味！

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手切松阪豬

松阪豬不用多說！烤至微焦脆，整個油香逼出來！超愛！！！

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戰斧豬排

戰斧豬排超大隻！紮實的肉感大滿足！

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HOME鹹豬肉

鹹豬肉超好吃！雖說是鹹豬肉但也不會有過鹹的調味！我覺得很剛好~尤其把肥肉部分烤至微焦，一口咬下超讚的！

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醃製櫻桃鴨

櫻桃鴨有先醃製過，所以也不需特別調味就非常美味！烤的時候先把皮的那一面可以把油先逼出來，香氣更迷人~

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PRO級大生蠔

使用日本進口的牛奶生蠔，這生蠔真的大的誇張！生蠔控絕對瘋掉！而且還非常Juciy！顆顆飽滿~鮮味滿滿！

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北海道大干貝

干貝控必點的大干貝~超鮮超美味！簡單烤一下灑個椒鹽就非常美味了，後續我還加點了好幾次！

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香嫩鮑魚

鮑魚非常Q彈，也完全無腥味！超鮮！

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極選扇貝

扇貝也是貝類控必點！軟嫩多汁！愛到不行~

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極選虎蝦

蝦控也不能錯過他們家的虎蝦！肉質鮮美Q彈！

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椒鹽大腸

有經過處理過的大腸，幾乎沒有腥味~烤至微焦口感Q彈！

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墨魚香腸

這個也是意外得好好吃~裡頭超多汁的~

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HOME雞腿肉

雞肉也好美味！有醃製過~微辣口感很涮嘴！

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帶殼玉米筍／燒烤杏鮑菇／野摘香菇／切片櫛瓜

肉吃多了也要來點蔬菜吧！各種蔬菜都新鮮美味！

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莫札瑞拉起司條／香烤乳酪餅／棉花糖

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熱愛起司的必點起司條~烤完會爆漿！

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乳酪餅也很讚，鹹甜鹹甜的超好吃

棉花糖來當作飯後甜點也好讚！

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一口酥／美式布朗尼／地瓜麻吉

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一口酥烤完後有點膨脹裡頭甜甜得蠻不錯的！布朗尼烤後表面脆、裡頭綿密，超讚！地瓜麻吉裡頭甜甜的，還有麻吉的Q~

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拔絲地瓜

本來吃完一輪飽的差不多，我妹看到拔絲地瓜堅持要點，看到地瓜在烤網上拔絲超特別~糖絲巴在地瓜上超美味！

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HOME年糕

這個也是必點！店員會幫忙烤至蓬鬆後加入煉乳及花生粉捲起來~真的超美味！

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冰淇淋

哈根達斯和北海道冰淇淋都好好吃！

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整體來說，雖然是吃到飽，但肉質鮮度完全不馬虎，還是有水準之上！服務也很到位，送餐非常迅速、烤網更換的頻率也很高！重點抽油煙機很強~我們那天回家幾乎無油煙味！寵物友善也很加分！會提供水煮雞胸肉~帶寵物來也不怕寵物餓著！以這個價位可以吃到這麼多樣的食材真的讚！

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 HOME 燒肉-綠園道店
線上訂位 ｜ https://reurl.cc/0X98kx
店家FB https://www.facebook.com/HOME.YAKINIKU.2022/
店家IG https://www.instagram.com/home_yakiniku2022/
地址｜台中市西區五權六街59
電話｜04-23785321
營業時間｜11:30-01:0023:00 最後收客）
每人低消 $599、單人用餐需酌收 $150 開桌費
用餐時間 120 分鐘、酌收 10% 服務費
同組客人須點用相同價位之餐點


檢視較大的地圖

其他分店：

HOME 燒肉-永春店 】
▸ 地址｜台中市南屯區永春東七路8452F
▸ 電話｜04-23803977
▸ 營業時間｜11:30-01:0023:00 最後收客）

 

HOME 燒肉-逢甲店 】
▸ 地址｜台中市西屯區河南路二段256
▸ 電話｜04-27003689
▸ 營業時間｜12:00-02:0000:00 最後收客）

 

好康道相報！！！

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