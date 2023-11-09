2023關渡花海花田喜事目前花況約八成，數大便是美～

這裡因為是屬於空曠開放區域，來到這邊賞花，記得要注意防曬｜多喝水～

2023關渡花海花田喜事

📆活動日期：2023/11/11~2023/11/26

🕘活動時間：每天09:00-16:00

📸活動地點：臺北市北投區承德路七段401巷｜八仙抽水站旁

☑無料🛵🚲位置不多，建議搭乘無料接駁車｜有廁所 🚾。

每年來到關渡花海，藍天之下大波斯菊｜黃波斯菊｜大百日草，滿滿的一大片盛開～

隨著風兒搖曳～五彩繽紛～在秋末的季節更顯得漂亮！

相信來到這邊的遊客，手機｜相機應該又會拍的滿載ing～

而在今天初訪的時候，有些地景佈置尚未完工，相信在開展之後，更能夠突顯關渡花海的美麗～

當我漫步在田埂之中，一大片的花田盛開，不管是粉紅色｜黃色都很漂亮～

而且主辦單位非常的貼心，這一次步道的兩側都有設置座椅可以休憩，因為是空曠的田園處，比較沒有遮蔽物，所以在大太陽下，可能要稍微注意一下防曬以及中暑。

2023關渡花海花田喜事位於台北市北投區承德路的八仙抽水站附近，路小會車不易，建議盡量搭乘公共交通工具前往，這次一樣有接駁車服務，可以多加利用。

在這裡你可以悠哉的逛逛，你的視覺一定會被色彩繽紛的花朵所包圍，這裡種植了不同的花卉，在陽光照耀下正在閃爍著，搭配遠處的綠森林和青山，好像是一張漂亮的明信片。

這邊隨手拍拍好像都很漂亮，嘗試用不同的角度來拍攝花兒，好像會有不同的美感效果～

不過相信來到這邊的遊客，拍照起來一定都是張張人比花美～

雖然說這裡是空曠的田野區域，不過在觀賞之餘，還是要保持對環境的尊重，不要隨意摘取花朵或踐踏田地！方便後面來訪的遊客，有美景可以欣賞。

在秋末的季節，可以來此走走，雖然這邊只是一個小點，（以上純屬個人之觀感！）相信在假日的時刻，也是一個美好的時光～

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擷取官方文字公告敘述：（實際狀況，依照官方公告為主！）

📆活動期間承德路七段401巷實施車輛單向通行管制，由承德路七段與承德路七段401巷交叉口進入、承德路七段401巷右轉貴子坑溪道路離開（接大度路）

建議多利用🚌接駁車、騎乘🚲Youbike前往，也能沿河畔步行欣賞平原風光。

活動期間🚌無料接駁車供民眾搭乘，自唭哩岸捷運站1號出口，東華街二段捷運唭哩岸站一(東華)公車站乘車。

活動接駁車往返唭哩岸捷運站、八仙抽水站之間，約10到15分鐘一班（班距須依實際路況及現場人員調度為準）。

🚌接駁車上車地點：

去程：唭哩岸捷運站（捷運1號出口往東華街側，「捷運唭哩岸站-(東華)」公車站等車）

回程：八仙抽水站

🕘接駁時間：

唭哩岸捷運站接駁時間：09:00-16:00（約10-15分鐘一班）

八仙抽水站接駁時間：09:20-17:30（約10-15分鐘一班）