高雄在地日式便當餐盒，超過40年的 紅蕃茄日式便當專賣店，老字號便當

尼力早期都在左營上班，都會來買 紅蕃茄日式便當專賣店

乾淨爽口不油膩的日式便當、咖哩餐盒、蛋包飯、丼飯等等，爽口菜色不油膩

高雄第一家與日本株式會技術合作，也是高雄老字號日式便當專賣店

跟家人也追隨超過十年唷~~~連菜色都不油膩，多口味之餐盒、商務便當

上班族、商務客都會大量訂購的 紅蕃茄日式便當專賣店，左營便當推薦

聽老闆說左營海軍、楠梓加工區、燕巢樹科大都是常客，常大量訂購外送

只要數量夠，範圍都可以跟店家洽談外送唷！

推薦給加工區、上班族、商務族群，北高雄外送便當推薦

可以透過官方LINE@訂餐，可以訂三天後的餐點唷!

紅蕃茄日式便當專賣店 華榮店，可以線上訂購、快速取餐

外送平台也都有合作，可吃到每天新鮮配置的餐盒美食

週末媽媽偶爾不開伙，我們也都會買紅蕃茄日式便當專賣店，星期六、日有都營業

紅蕃茄日式便當專賣店、鼓山美食、左營美食、日式便當（華榮店 北高雄）

位置：高雄市鼓山區華榮路393號

電話：（０７）５５４５５６７

營業時間：09：30-13：30 16：30-19：30（每日餐點 售完為止）

可能提早售完 建議先打電話預訂

line ID:@tomato1

線上訂餐：https://lin.ee/AxR62In

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紅蕃茄日式便當專賣店 前金美食 苓雅美食（六合店 南高雄）

位置：高雄市前金區六合二路173號

電話：（０７）２８１６２６３ （０７）２１６８００１

營業時間：09：30-13：30 16：30-19：30（每日餐點 售完為止）

可能提早售完 建議先打電話預訂

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北高雄左營鼓山便當餐盒，就推薦這間老品牌的日式便當路線

回流客相當多，建議可以打電話預訂現場快速取餐

不然現場巔峰用餐時段，外帶、外送訂單都很多，耐心等等唷!

紅蕃茄日本風味便當專賣店，連招牌都能感受到有歷史了

騎樓也相當日式，可以等待或者現場騎樓內用

中午很多上班族會出來透透吃，吃爽口不油膩的營養便當

紅蕃茄日本風味便當專賣店 菜單

來外帶美味餐盒回家吃，樣式多、連孩子都能滿足

蛋包飯、小可愛造型便當，讓孩子都喜歡

打開來都很爽口，連配菜都不油膩、不湯湯水水

菜色的擺盤配色都是配製過，每次打開來都吞口水好餓

堅持少油少鹽，冷掉都好吃的高雄便當餐盒，就是這間 紅蕃茄便當專賣店

也可以發現到，配菜上不帶湯汁、無勾芡，冷掉也保有爽口度

招牌 日式燒肉便當

這次來我都先點日式燒肉便當，這款是招牌人氣首選

販售超過40年招牌口味，使用數十種蔬菜燉煮的燒肉醬

燒肉不是那種台式甜膩滋味

鹹香保有燒肉口感，很開胃下飯的鹹香滋味

很開胃下飯，熱呼呼散發出香氣，搭配台灣米飯就是好吃

日式嫩雞便當

使用雞柳製作的嫩雞主餐，使用水煮的雞柳肉很嫩

日式風味調配，高蛋白值熱量卻很低的 日式嫩雞便當

很多上班族、健身朋友都愛這款便當

配菜都帶有蔬菜本身的酥脆口感，不是那種水煮到軟爛口感，保有新鮮度滋蛋味

完全不油膩的餐盒，還有蛋、蜜黑豆、三款配菜

雞柳肉真的很嫩，非常好咀嚼不柴

味道比較淡雅，不會死鹹、越咀嚼越自然香甜

紅蕃茄日式便當

這款讓我家人都很愛的紅蕃茄日式便當

海老、鯖魚、雞柳條、蛋、香菇、鱈魚排、松子捲、燒肉、青菜

這麼澎派多樣的主餐，超滿足

餐盒的配置都很乾淨俐落，不用特別預定

就能知道超值 紅蕃茄日式便當

海老炸蝦也是精選過的，咬下扎實帶Q度

還保有蝦子的脆度，精選高成本的枇杷蝦所製作的海老

餐盒上的梅子、蜜地瓜都是自家製作

梅子很甘甜不擔心過酸，可以讓味蕾開啟、解膩

雞柳條使用炸的方式，無裹粉直接炸

肉質保有嫩度唷，好吃鹹香夠味帶出雞肉本身甜味

市面上少見的松子捲，大口咬下帶出香氣，還能咀嚼到堅果度顆粒口感

烤鰻日式便當

老爸最愛的鰻魚飯，打開來馬上看到油亮的烤鰻魚

自家特製的日式鰻魚醬，讓鰻魚保有鮮味還有入味的鹹香風味

不是那種死甜的蒲燒膩度，鹹香、甜味調和完美比例

米飯上都還帶有鰻魚醬汁，有夠好吃

入口軟綿帶一點鰻魚Q度，獨門烤鰻醬很夠味

蛋很軟嫩，不是那種甜味蛋香風味

優雅香氣，帶出雞蛋本身香氣

爽口餐盒、平價好吃

炸雞咖哩日式便當

很大人味的日式咖哩，帶有濃厚辛香料滋味

咖哩飯採用上下兩層，可以沾著吃或者淋上米飯上一次搭著吃

餐盒真的很乾淨俐落，不油膩餐盒就是令人喜歡

自家調配的日式風味咖哩，渾厚香氣還有馬鈴薯、紅蘿蔔塊

咖哩醬算濃稠，不是那種湯湯水水

炸蝦帶有酥脆顆粒外皮，咬下軟Q帶出蝦的鮮味

濃厚日式咖哩味道，帶出獨門藥膳香氣

不是那種台式甜膩咖哩，濃厚滋味整個巴在米飯上，好開胃

整個口腔都是咖哩香，推薦給喜歡吃咖哩的饕客

蛋包飯

大人小孩都愛吃的蛋包飯，米飯是番茄炒飯唷~

蛋包飯還有搭配一款配菜、薑片

米飯份量也很多，整個帶出蕃茄酸甜滋味

蕃茄炒飯保有米粒口感，不是那種軟爛米飯唷!

小朋友最愛的蛋包飯，我也喜歡

家裡有孩子，還有小可愛造型便當可選

高雄在地 紅蕃茄日式便當專賣店，40年來穩坐銷售排行冠軍

不僅在地人持續回流，很多上班族、公司行號還會訂購 客製化餐點 會議便當

都可以直接打電話詢問，高雄日式便當推薦

創立民國73年，從小吃到大的 日本風味便當

高雄平價餐盒便當，好吃必追老店

官方@line「雲端餐廳」限定華榮店 “自取”

也可填寫訂購單 預訂免費外送（華榮店、六合店都可以唷！）

當日即時訂單~怕店家太忙沒看到，請撥打門市電話！

紅蕃茄日式便當專賣店、鼓山美食、左營美食、日式便當（華榮店 北高雄）

位置：高雄市鼓山區華榮路393號

電話：（０７）５５４５５６７

營業時間：09：30-13：30 16：30-19：30（每日餐點 售完為止）

可能提早售完 建議先打電話預訂

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線上訂餐：https://lin.ee/AxR62In

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紅蕃茄日式便當專賣店 前金美食 苓雅美食（六合店 南高雄）

位置：高雄市前金區六合二路173號

電話：（０７）２８１６２６３ （０７）２１６８００１

營業時間：09：30-13：30 16：30-19：30（每日餐點 售完為止）

可能提早售完 建議先打電話預訂

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