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《桃園早午餐》最美鐵板燒料理/營養美味鐵板燒中西式創新料理早午餐/泰泰打拋豬起司蛋餅/燒雪花牛肉炒蛋麵/招牌鐵觀音in『桃司廚-鐵板燒早午餐(藝文店)』 Ivenの窩食在分享

2023-11-09 20:30:22 Ivenの窩 人氣：3,822
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Ivenの窩

發表篇數：482篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：桃司廚-鐵板燒早午餐(藝文店)
phone09-7280-4600
place桃園市桃園區中埔六街48號
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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《桃園早午餐》最美鐵板燒料理/營養美味鐵板燒中西式創新料理早

▲  週六的午後，偕友來到桃園的藝文特區趴趴走，中午我們聚餐在in《桃司廚-鐵板燒早午餐(藝文店)》《桃園早午餐》最美鐵板燒料理/營養美味鐵板燒中西式創新料理早

《桃園早午餐》傳統鐵板燒結合創新的早午餐『桃司廚-鐵板燒早午

▲  『桃司廚-鐵板燒早午餐(藝文店)』
地址：桃園市桃園區中埔六街48號
電話：0972-804-600
營業時間：早上8：00–下午8：00
(假日7：00–下午3：00)
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《桃園早午餐》傳統鐵板燒結合創新的早午餐『桃司廚-鐵板燒早午

現代人健康意識抬頭，每個人都很注重早午餐，『桃司廚』豐富的餐點，讓我們吃得很盡興。《桃園早午餐》最美鐵板燒料理/營養美味鐵板燒中西式創新料理早

《桃園早午餐》傳統鐵板燒結合創新的早午餐『桃司廚-鐵板燒早午

▲  飲料：「奶茶「招牌鐵觀音

▲一隻小巧可愛的動物：木製小老虎取餐牌，開啟愉快用餐的心情。《桃園早午餐》最美鐵板燒料理/營養美味鐵板燒中西式創新料理早

▲  招牌鐵觀音，茶香濃郁，微甜清爽解膩，奶茶茶香繞口，溫潤順滑好喝。《桃園早午餐》最美鐵板燒料理/營養美味鐵板燒中西式創新料理早

《桃園早午餐》傳統鐵板燒結合創新的早午餐『桃司廚-鐵板燒早午

「泰泰打拋豬起司蛋餅」

《桃園早午餐》最美鐵板燒料理/營養美味鐵板燒中西式創新料理早

▲沒想到蛋餅也可以這麼的豐富口味，酥餅裡有煎蛋、起司、打拋豬及九層塔，整個份量變得很多，泰式打拋豬肉的香辣，都給演繹出來，很是精彩，大推。《桃園早午餐》最美鐵板燒料理/營養美味鐵板燒中西式創新料理早

《桃園早午餐》傳統鐵板燒結合創新的早午餐『桃司廚-鐵板燒早午

鐵板炒麵「燒雪花牛肉炒蛋麵」  

《桃園早午餐》傳統鐵板燒結合創新的早午餐『桃司廚-鐵板燒早午

▲Q彈的麵條吸滿醬汁，用鐵板燒手法炒的麵，總是特別的香。《桃園早午餐》最美鐵板燒料理/營養美味鐵板燒中西式創新料理早

《桃園早午餐》最美鐵板燒料理/營養美味鐵板燒中西式創新料理早

▲鐵板燒雪花牛，油滋香酥的肉汁拌入洋蔥、炒蛋，滿滿的牛五花肉片香郁柔嫩多汁，加上炒蛋香氣，及脆脆的豆芽菜，整份美味可口，讓人很飽足。《桃園早午餐》最美鐵板燒料理/營養美味鐵板燒中西式創新料理早

《桃園早午餐》傳統鐵板燒結合創新的早午餐『桃司廚-鐵板燒早午

「 和風醬燒梅子雞」

《桃園早午餐》傳統鐵板燒結合創新的早午餐『桃司廚-鐵板燒早午

「 和風醬燒梅子雞」  整份餐盤上，除了梅子雞，有炸馬鈴薯條、綠花椰、番茄、生菜沙拉、蓮藕、起司可頌麵包、太陽蛋，擺盤美麗，五色五行營養色彩，讓人對這份早午餐很滿足。《桃園早午餐》最美鐵板燒料理/營養美味鐵板燒中西式創新料理早

《桃園早午餐》傳統鐵板燒結合創新的早午餐『桃司廚-鐵板燒早午

▲鐵板料理，炸雞肉在和風醬燒之後，裹上一層濃郁的醬汁，洋蔥絲、紅椒絲與白芝麻點綴，引人入勝。《桃園早午餐》最美鐵板燒料理/營養美味鐵板燒中西式創新料理早

《桃園早午餐》傳統鐵板燒結合創新的早午餐『桃司廚-鐵板燒早午

《桃園早午餐》傳統鐵板燒結合創新的早午餐『桃司廚-鐵板燒早午

梅子雞和風醬燒汁入味，外酥內柔嫩，口感酸甜宜人。《桃園早午餐》最美鐵板燒料理/營養美味鐵板燒中西式創新料理早

《桃園早午餐》傳統鐵板燒結合創新的早午餐『桃司廚-鐵板燒早午

生菜沙拉，淋上沙拉醬，增添蔬食纖維營養。《桃園早午餐》最美鐵板燒料理/營養美味鐵板燒中西式創新料理早

《桃園早午餐》最美鐵板燒料理/營養美味鐵板燒中西式創新料理早

▲店家很有誠意，整份餐點還加上個起司可頌，很有特色，灑了巴西利的酥鬆可頌，起司淡雅鹹郁陪襯，讓人口齒留香。《桃園早午餐》最美鐵板燒料理/營養美味鐵板燒中西式創新料理早

《桃園早午餐》傳統鐵板燒結合創新的早午餐『桃司廚-鐵板燒早午

鐵板燒料理「沙朗牛排飯」  

《桃園早午餐》傳統鐵板燒結合創新的早午餐『桃司廚-鐵板燒早午

▲醬汁入味的沙朗牛排，切成骰子狀的四面煎得香酥，洋蔥增添甜郁香氣美味。《桃園早午餐》最美鐵板燒料理/營養美味鐵板燒中西式創新料理早

《桃園早午餐》傳統鐵板燒結合創新的早午餐『桃司廚-鐵板燒早午

▲一口牛肉，高麗菜、豆芽菜、綠花椰，番茄、玉米筍、番茄等食蔬均衡營養為伴，這份鐵板牛朗飽，讓大哥友人吃得很飽足，直稱美味。《桃園早午餐》最美鐵板燒料理/營養美味鐵板燒中西式創新料理早

《桃園早午餐》傳統鐵板燒結合創新的早午餐『桃司廚-鐵板燒早午

▲  小點：「香酥雞軟骨」  

《桃園早午餐》傳統鐵板燒結合創新的早午餐『桃司廚-鐵板燒早午

▲店家是採用帶肉的雞軟骨，吃起來外酥內脆，雞汁爽口，越嚼越美味，偶爾嘴饞又不想吃太多，這可是最好的選擇。《桃園早午餐》最美鐵板燒料理/營養美味鐵板燒中西式創新料理早

《桃園早午餐》傳統鐵板燒結合創新的早午餐『桃司廚-鐵板燒早午

▲  小點：「日式黃金豆腐」

《桃園早午餐》最美鐵板燒料理/營養美味鐵板燒中西式創新料理早

▲ 「日式黃金豆腐」炸得金黃酥香的雞蛋豆腐，外酥內嫩的口感，一向都是討大人小孩喜愛的料理，沾了泰式打拋豬旁的堅果辣醬，核果麻辣香氣，一時讓人驚為天醬(誤)，跑去問櫃檯服務人員，才知這沾醬是主廚手作的堅果辣椒醬，可以訂購。《桃園早午餐》最美鐵板燒料理/營養美味鐵板燒中西式創新料理早

《桃園早午餐》傳統鐵板燒結合創新的早午餐『桃司廚-鐵板燒早午

「莓果石榴汽泡飲」 

▲藍莓很養生，冰涼的氣泡飲 ，在這悶熱的11月天，喝起來爽口，酸甜解膩 ，非常舒服。《桃園早午餐》最美鐵板燒料理/營養美味鐵板燒中西式創新料理早

LINE_ALBUM_桃司廚各店菜單_231103_5.jpg

「Menu」菜單分類簡單明瞭，料理選項超多，中式西式的異國料理都有，能吃到傳統鐵板燒，結合中西創新的營養美味早午餐，讓人驚豔。《桃園早午餐》最美鐵板燒料理/營養美味鐵板燒中西式創新料理早

推薦店家招牌必點是「泰泰打拋豬起司蛋餅」「燒雪花牛肉炒蛋麵」  「招牌鐵觀音

《桃園早午餐》傳統鐵板燒結合創新的早午餐『桃司廚-鐵板燒早午

  『桃司廚-鐵板燒早午餐(藝文店)』桃園首創第一家鐵板料理早午餐店，店裡的廚房料理檯，是以大片透明玻璃分隔，從透明玻璃看進去，可看到廚師們表演現點現炒的鐵板炒技。《桃園早午餐》最美鐵板燒料理/營養美味鐵板燒中西式創新料理早

《桃園早午餐》傳統鐵板燒結合創新的早午餐『桃司廚-鐵板燒早午

店裡明亮寬敞，日式簡約潔淨的佈置，新穎雅致。《桃園早午餐》最美鐵板燒料理/營養美味鐵板燒中西式創新料理早

《桃園早午餐》傳統鐵板燒結合創新的早午餐『桃司廚-鐵板燒早午

  用餐環境很舒適，只是用餐人潮很多，翻桌率很高。《桃園早午餐》最美鐵板燒料理/營養美味鐵板燒中西式創新料理早

《桃園早午餐》傳統鐵板燒結合創新的早午餐『桃司廚-鐵板燒早午

《桃園早午餐》傳統鐵板燒結合創新的早午餐『桃司廚-鐵板燒早午

▲新穎的日式門面，門口待位區坐滿了排隊的客人，可見得店家的鐵板創新料理，深得人心。

《桃園早午餐》傳統鐵板燒結合創新的早午餐『桃司廚-鐵板燒早午

《桃司廚-鐵板燒早午餐(藝文店)》位在桃園藝文特區中埔六街，近南平路口的熱中取靜路段。《桃園早午餐》最美鐵板燒料理/營養美味鐵板燒中西式創新料理早
「桃司廚鐵板燒早午餐」名稱是來自品牌故事的もも(桃) Toast(吐司)桃司廚，全店營業至14:00 ，如果要晚上用餐可以到營業至20:00的藝文店《桃園早午餐》最美鐵板燒料理/營養美味鐵板燒中西式創新料理早
《桃園早午餐》最美鐵板燒料理/營養美味鐵板燒中西式創新料理早
▲早午餐很重要，來自桃園在地人氣特色鐵板燒早午餐  料理店：『桃司廚-鐵板燒早午餐』，價格平實，服務人員熱誠溫馨，店家將傳統鐵板燒結合創新早午餐的概念，現點現作豐富多元的料理，美味無法擋，讓人有全新美味的用餐體驗，讓人享受在美味早午餐的幸福氛圍裡，走過就不要錯過，推薦給有來桃園藝文特區商圈附近，喜歡嚐鮮的饕客們。《桃園早午餐》最美鐵板燒料理/營養美味鐵板燒中西式創新料理早《桃園早午餐》最美鐵板燒料理/營養美味鐵板燒中西式創新料理早《桃園早午餐》最美鐵板燒料理/營養美味鐵板燒中西式創新料理早
 
店家資訊：
  『桃司廚-鐵板燒早午餐(藝文店)』
地 址：桃園市桃園區中埔六街48號
電 話：0972-804-600
營業時間：早上8：00–下午8：00(假日7：00–下午3：00)

官網：《桃園早午餐》最美鐵板燒料理/營養美味鐵板燒中西式創新料理早桃司廚-桃園早午餐

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桃司廚-鐵板燒早午餐(中山店)
地址：桃園市桃園區中山路847巷25號
營業時間：早上6：30–下午2：00
電話：0972-703-666
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桃司廚-鐵板燒早午餐(南崁店)
地址：桃園市蘆竹區南順六街20號
營業時間：早上6：30–下午2：00
電話：0976-322-693
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桃司廚-鐵板燒早午餐(八德豐德店)
地址：桃園市八德區豐德一路5號
營業時間：早上6：30–下午2：00
電話：0910-866-915
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桃司廚-鐵板燒早午餐(新竹慈雲店)
地址：新竹市東區埔頂二路168號2樓
營業時間：早上6：30–下午2：00(假日早上7：00–下午2：30)
電話：0916-410-688
===========================
桃司廚-鐵板燒早午餐(新竹竹北店)
地址：新竹縣竹北市成功八路285號
營業時間：早上6：30–下午2：00
電話：03-658-1949
 
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