▲「泰泰打拋豬起司蛋餅」

▲沒想到蛋餅也可以這麼的豐富口味，酥餅裡有煎蛋、起司、打拋豬及九層塔，整個份量變得很多，泰式打拋豬肉的香辣，都給演繹出來，很是精彩，大推。

▲鐵板炒麵：「燒雪花牛肉炒蛋麵」

▲Q彈的麵條吸滿醬汁，用鐵板燒手法炒的麵，總是特別的香。

▲鐵板燒雪花牛，油滋香酥的肉汁拌入洋蔥、炒蛋，滿滿的牛五花肉片香郁柔嫩多汁，加上炒蛋香氣，及脆脆的豆芽菜，整份美味可口，讓人很飽足。

▲「 和風醬燒梅子雞」

▲「 和風醬燒梅子雞」 整份餐盤上，除了梅子雞，有炸馬鈴薯條、綠花椰、番茄、生菜沙拉、蓮藕、起司可頌麵包、太陽蛋，擺盤美麗，五色五行營養色彩，讓人對這份早午餐很滿足。

▲鐵板料理，炸雞肉在和風醬燒之後，裹上一層濃郁的醬汁，洋蔥絲、紅椒絲與白芝麻點綴，引人入勝。

▲梅子雞和風醬燒汁入味，外酥內柔嫩，口感酸甜宜人。

▲生菜沙拉，淋上沙拉醬，增添蔬食纖維營養。

▲店家很有誠意，整份餐點還加上個起司可頌，很有特色，灑了巴西利的酥鬆可頌，起司淡雅鹹郁陪襯，讓人口齒留香。

▲鐵板燒料理：「沙朗牛排飯」

▲醬汁入味的沙朗牛排，切成骰子狀的四面煎得香酥，洋蔥增添甜郁香氣美味。

▲一口牛肉，高麗菜、豆芽菜、綠花椰，番茄、玉米筍、番茄等食蔬均衡營養為伴，這份鐵板牛朗飽，讓大哥友人吃得很飽足，直稱美味。

▲ 小點：「香酥雞軟骨」

▲店家是採用帶肉的雞軟骨，吃起來外酥內脆，雞汁爽口，越嚼越美味，偶爾嘴饞又不想吃太多，這可是最好的選擇。

▲ 小點：「日式黃金豆腐」

▲ 「日式黃金豆腐」炸得金黃酥香的雞蛋豆腐，外酥內嫩的口感，一向都是討大人小孩喜愛的料理，沾了泰式打拋豬旁的堅果辣醬，核果麻辣香氣，一時讓人驚為天醬(誤)，跑去問櫃檯服務人員，才知這沾醬是主廚手作的堅果辣椒醬，可以訂購。

▲「莓果石榴汽泡飲」

▲藍莓很養生，冰涼的氣泡飲 ，在這悶熱的11月天，喝起來爽口，酸甜解膩 ，非常舒服。

▲「Menu」菜單分類簡單明瞭，料理選項超多，中式西式的異國料理都有，能吃到傳統鐵板燒，結合中西創新的營養美味早午餐，讓人驚豔。

▲推薦店家招牌必點是「泰泰打拋豬起司蛋餅」、「燒雪花牛肉炒蛋麵」 、「招牌鐵觀音」

▲ 『桃司廚-鐵板燒早午餐(藝文店)』是桃園首創第一家鐵板料理早午餐店，店裡的廚房料理檯，是以大片透明玻璃分隔，從透明玻璃看進去，可看到廚師們表演現點現炒的鐵板炒技。

▲店裡明亮寬敞，日式簡約潔淨的佈置，新穎雅致。