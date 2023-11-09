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（新莊美食）阿楠食堂炊飯/涼麵～傳承阿嬤家族好手藝！台北少見什錦炊飯～醃漬舒肥嫩鮭魚、清爽麻醬涼麵樣樣都好吃～阿楠食堂菜單

2023-11-09 20:52:07 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：112
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省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1417篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：阿楠食堂「炊飯、涼麵」
place新北市新莊區新泰路50號50號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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（新莊美食）阿楠食堂炊飯/涼麵～傳承阿嬤家族好手藝！台北少見

每個人都吃過滷肉飯，但說到炊飯大家就比較陌生，老闆傳承大甲阿嬤的好手藝，重現從小吃到大的古早味台式料理！

在新莊開業短短時間，就吸引許多喜歡古早味炊飯的朋友朝聖，老闆經常接外匯訂單，不論中西式料理都難不倒他

店名取自老闆綽號，阿楠食堂琅琅上口簡單又好記，古早味炊飯搭配多款特製主餐，超豐盛的套餐，不論內用、外帶都好吃

套餐有肉品、炊飯、小菜、飲品或湯品，來阿楠食堂一次通通滿足！推薦大家一定要來嚐嚐看，這個即將失傳的炊飯喔！

（新莊美食）阿楠食堂炊飯/涼麵～傳承阿嬤家族好手藝！台北少見

阿楠食堂鄰近新莊站、新莊夜市，附近超多好料，是許多新莊人覓食好去處～經過幾個月的籌備，阿楠食堂終於在新莊誕生了！

（新莊美食）阿楠食堂炊飯/涼麵～傳承阿嬤家族好手藝！台北少見

阿楠食堂裝潢清爽又明亮，空間很舒適不會有食物的異味，不論坐吧台或桌子區都很自在～

（新莊美食）阿楠食堂炊飯/涼麵～傳承阿嬤家族好手藝！台北少見

牆上還有炊飯的繁瑣製作步驟，光用看得就感受到真的好費功喔！阿楠不斷研發各種好料，三不五時就有新菜色可以來嚐鮮～

（新莊美食）阿楠食堂炊飯/涼麵～傳承阿嬤家族好手藝！台北少見

阿楠食堂菜單

（新莊美食）阿楠食堂炊飯/涼麵～傳承阿嬤家族好手藝！台北少見

 

醃潰舒肥嫩鮭魚套餐175元

（新莊美食）阿楠食堂炊飯/涼麵～傳承阿嬤家族好手藝！台北少見

金瓜炊飯 南瓜、蝦米、香菇、香腸

阿楠食堂金瓜炊飯裏頭用料好澎派，吃起來有點像傳統油飯，但因為不是用糯米，吃完也不會難以消化或不舒服～

堅持當日新鮮製作，一大早老闆就開始備料，米飯吸收食材的精華，蝦米、香菇的好味道通通吃得到！

（新莊美食）阿楠食堂炊飯/涼麵～傳承阿嬤家族好手藝！台北少見

還吃得到彈牙的肉質，沒想到居然是香腸，米飯多了股鹹香好滋味，不用額外調味就好好吃喔～

上頭有營養滿分的南瓜泥，增添鬆軟的口感，甜甜鹹鹹的好滋味，連不愛吃飯的小朋友也會愛不釋手！

（新莊美食）阿楠食堂炊飯/涼麵～傳承阿嬤家族好手藝！台北少見

醃潰舒肥嫩鮭魚

主食選擇了醃潰舒肥嫩鮭魚，採用特殊的方式，保留魚肉的鮮甜湯汁，跟一般用烤箱烤的料理方式大不相同～

鮭魚都是老闆自己處理，怪不得切得格外大塊，厚度也比一般大上選多，鮭魚現在價格都飛漲，這麼大塊鮭魚套餐才賣一百多，完全物超所值

（新莊美食）阿楠食堂炊飯/涼麵～傳承阿嬤家族好手藝！台北少見

蔬食配菜

套餐還有搭配多款蔬菜，保留蔬菜的水份及鮮甜，節瓜超多汁、花椰菜很爽口、玉米筍超脆，補充外食族缺乏的纖維素～

（新莊美食）阿楠食堂炊飯/涼麵～傳承阿嬤家族好手藝！台北少見

炙燒牛板腱套餐 220元

 

（新莊美食）阿楠食堂炊飯/涼麵～傳承阿嬤家族好手藝！台北少見

什錦炊飯 豬肉絲、干貝、蝦米、香菇、高麗菜

乍看米飯怎麼白白的？一吃才知道有夠鮮啦～～～米飯吸收干貝跟蝦米的鮮味，高麗菜增添爽脆感，還吃得到一塊塊紮實的豬肉～

米飯香Ｑ飽滿，老闆堅持小鍋製作，一次只做十人份，確保新鮮度一百分，吃起來的味道也格外美味，這個炊飯真的太厲害了！

（新莊美食）阿楠食堂炊飯/涼麵～傳承阿嬤家族好手藝！台北少見

炙燒牛板腱

烤到香噴噴的牛板腱肉，不會有多餘的油脂，補充滿滿的蛋白質，有在運動健身的朋友一定超喜歡～

一口咬下口中充滿牛肉湯汁，肉質相當有咬勁，熟度抓得很剛好，保留牛肉本身的鮮甜水份！

（新莊美食）阿楠食堂炊飯/涼麵～傳承阿嬤家族好手藝！台北少見

阿楠食堂外送平台／行動支付

想吃阿楠好手藝超方便，不論透過外送平台，忘了帶現金也有行動支付，這麼棒的好店，也別忘了給五星好評鼓勵一下喔～

（新莊美食）阿楠食堂炊飯/涼麵～傳承阿嬤家族好手藝！台北少見

阿楠食堂優惠活動

這款超好吃的牛板腱炊飯已經賣很便宜了！老闆居然還推活動，連續兩天雙十一買五送五！可以分次兌換真的超佛啦～

🎉歡慶雙十一限定販售活動🎉🔥活動期間：11/11-11/12🔥凡是來食堂購買➡人氣激推牛板腱炊飯🔥買五份送你五份💗每人限購一次

🎯溫馨提醒：一次需領取五份餐點以上，請提前一天預訂　1、本店擁有優惠解釋權2、此活動不得與其他優惠合併使用3、使用活動方案，無外送服務

（新莊美食）阿楠食堂炊飯/涼麵～傳承阿嬤家族好手藝！台北少見

麻醬涼麵60元(可調整素食)

不只炊飯超好吃，涼麵也是高人氣的主食選擇，這個芝麻醬老闆特調的味道，吃起來很濃卻不會乾乾的～

（新莊美食）阿楠食堂炊飯/涼麵～傳承阿嬤家族好手藝！台北少見

麵條相當新鮮，品質控制得超好，麵條Ｑ彈超有咬勁，表面均勻沾裹芝麻醬，滋味超香～充滿口中好幸福喔～

愛吃辣的朋友記得加老闆特製辣椒，提升香味讓味道更豐富喔～要外帶的朋友，可以跟老闆說醬要分開包，回家在自己混在一起，同樣好好吃

（新莊美食）阿楠食堂炊飯/涼麵～傳承阿嬤家族好手藝！台北少見

涼拌干絲 單點40元

我超愛吃乾絲，濕潤彈牙的口感，吃起來很涮嘴～讓人一口接一口，一吃就欲罷不能的黃金配角～

（新莊美食）阿楠食堂炊飯/涼麵～傳承阿嬤家族好手藝！台北少見

涼拌黑木耳 單點40元

脆脆的黑木耳，酸酸的滋味可以刺激味蕾，補充滿滿膳食纖維，搭配炊飯相當開胃～是絕佳的小菜選擇！

（新莊美食）阿楠食堂炊飯/涼麵～傳承阿嬤家族好手藝！台北少見

蘿蔔排骨湯 單點50元(套餐+25元)

（新莊美食）阿楠食堂炊飯/涼麵～傳承阿嬤家族好手藝！台北少見

這個古早味蘿蔔湯超夠味，湯頭好清澈，喝起來鮮甜充滿大骨香味，排骨上頭肉超多，而且好多塊喔～

老闆完全不怕客人吃，一口蘿蔔湯、一口炊飯，就算一個人用餐也可以吃得很幸福，推薦大家來吃炊飯、涼麵時不要忘了來碗暖心湯品喔！

（新莊美食）阿楠食堂炊飯/涼麵～傳承阿嬤家族好手藝！台北少見

紅茶 25元 Google map評論送紅茶一杯（限量贈送）

（新莊美食）阿楠食堂炊飯/涼麵～傳承阿嬤家族好手藝！台北少見

紅茶香醇不會苦澀，解膩好滋味，吃飽後喝上一杯特別順口～又可以促進消化，解解渴的飲品選擇！

套餐就會附上這款紅茶，也可以補差額換其他湯品喔。這家很有特色的炊飯，推薦大家要來試試看～

（新莊美食）阿楠食堂炊飯/涼麵～傳承阿嬤家族好手藝！台北少見

阿楠食堂炊飯、涼麵 5大特色

1.阿楠食堂祖傳好手藝，第三代老闆重現台北超少見炊飯，現點現做的好滋味，值得耐心等候！推薦選擇美味套餐，經典小菜、飲品或湯品，一次通通滿足～

2.什錦炊飯用料不手軟，豬肉絲、干貝、蝦米、香菇、高麗菜通通吃得到！南瓜炊飯吃得到鬆軟南瓜泥，帶有南瓜自然香甜，吃起來好幸福！堅持傳統製法，蒸、炒、爆、悶、炊等繁瑣步驟缺一不可，才能做出正統的炊飯！

3.炙燒牛板腱彈牙肉質，吃起來不會有腥味，肉質也不怕過硬咬不斷，喜歡吃牛肉的朋友千萬別錯過！高人氣醃漬舒肥嫩鮭魚，魚肉自己處理切得超厚超大片，肉質細緻又鮮甜，現在便當很少吃得到這麼大的鮭魚了

4.炊飯堅持小份量製作，一次只有十人份，為了維持好品質，老闆相當堅持新鮮度，使用高成本初榨橄欖油，米飯吸滿食材精華，滋味格外迷人～搭配爽口小菜超速配，涼拌黑木耳爽脆補充膳食纖維、涼拌干絲口感豐富～

5.蘿蔔湯鮮甜美味，喝起來自然回甘超幸福！古早味紅茶不會太甜，茶韻濃郁相當清爽解油膩～不定期推出優惠活動，年輕有為老闆為了推廣阿嬤好手藝，每天早起新鮮製作，推薦大家要來嚐看看炊飯，您一定會愛上

（新莊美食）阿楠食堂炊飯/涼麵～傳承阿嬤家族好手藝！台北少見

💭店家資訊 阿楠食堂「炊飯、涼麵」
🏠地址: 新北市新莊區新泰路50號
🚌交通: 近捷運新莊站2號出口
⏰時間: 週二至週日 11:00~14:00 16:30~20:00
😪公休: 每週一公休(不定期公休請參考粉專)
👛消費: 現金、Linepay、滿800外送、外送平台、11/11-11/12來食堂購買➡人氣激推牛板腱炊飯🔥買五份送你五份💗每人限購一次
💬粉專: https://www.facebook.com/kenteen.tw
💬IG: https://www.instagram.com/kenteen.tw
🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/404781850


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