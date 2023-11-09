這天，狡兔揪了小叮噹，一起吃素做體內環保！話說狡兔也正在進行一場腦內革命，因為前幾天我突然無法開啟從學生時期慣用至今的圖片編輯軟體，重新安裝同樣沒反應，只好去嘗試並接受最新一代的軟體，把這個阻力化為學習的動力！（苦笑）

狡兔跟新軟體仍在磨合當中，但我發現有些功能是舊軟體沒有的，值得探索一番！正如同本文要介紹給各位的素食漢堡品牌——「悅素漢堡」，表現卓越，扭轉了大眾對素食的認知，平常無肉不歡的饕客也大有機會愛上這一味！

悅素漢堡是東區「悅素連鎖素食超市」旗下的品牌，堅持嚴選各類食材來源，例如麵包是來自全台知名有機通路的供應商，重視任一環節不馬虎！同時，悅素漢堡也是南部地區第一家進駐新光三越的素食漢堡品牌！

我們當天從新光三越台南西門新天地的正門口進去，下到B2樓層繞了10分鐘才發現悅素漢堡的櫃位！狡兔以過來人的經驗奉勸大家，最好往圖中百貨公司「右側入口」方向前進！比較容易找到喔！

狡兔講的話要聽啦！最好從這裡踏入新光三越新天地！進去然後馬上右轉繞到後方有手扶梯可搭乘，目標是B2樓層。

原來這邊是C區啊！台南新天地真的有夠大！萬一迷路就問人家C區在哪，不然會像無頭蒼蠅一樣亂竄！（傻笑）

B2樓層到了！悅素漢堡就在眼前囉！這些動線照片是狡兔餐後再補拍，我無意間聽見店員接起電話，隔空指引其他顧客要怎麼過來，可見不少人迷路啊！XD

我知道它緊鄰超市，但我沒料到超市不只一處！導致那天我們卡在遙遠的另一區反覆遊走。

悅素漢堡的隔壁鄰居是飛牛牧場！哈！

櫃位旁邊就是手扶梯、美麗市場超市的出入口。

櫃位前方有電梯！還有許多扭蛋機！

店員有男有女，態度皆和善親切！男店員為顧客解說、點餐，之後由女店員負責烹調、堆疊出美味的漢堡！

內用或外帶皆可，若選擇內用，小鮮肉男店員還會幫顧客把餐點端到公共用餐區，服務真是太好了！他表示自己很享受這個過程，樂於在送餐的時候向其他人展現自家的產品，非常敬業呢！

漢堡算中價位，歸因於該品牌嚴選食材，為了讓消費者吃得安心！狡兔實際嚐過之後覺得超值！店家希望藉由他們精心製作的「沒有素料味的純素漢堡」，讓更多葷食者認識素食的改變。

櫃上擺著漢堡的模型、吊飾，模樣相當可愛，十分吸睛。

包裝飲品提供可口可樂、雪碧、樹頂蘋果汁、樹頂柳橙汁。

一律現點現做！除了現場口頭點餐，也可以掃QR碼加入悅素漢堡LINE好友，利用線上會員點餐系統！此後不妨提早點餐再過來取餐，省去等候的時間，漢堡輕鬆帶著走！方便又快速！

◎ 悅素漢堡(台南西門店)之菜單：

https://photos.app.goo.gl/6reWnmPX4CGT5ZnU8

成為線上會員的好處多多！可累積點數折抵消費！（50元獲得1點，1點折抵1元）

店家還會不定期舉辦優惠活動，釋出線上折價券喔！

該店目前販售六種口味的素食漢堡：頂級松露蕈菇堡、花生培根堡、剝皮辣椒芥末堡、黑胡椒蕈菇堡、鮪魚旦旦堡、泰式檸檬雞堡，以上皆為純素喔！

初來乍到，狡兔聽取男店員建議點了主推的頂級松露蕈菇堡，另一份則是鮪魚旦旦堡，老實說其餘四種口味對我而言都是遺珠之憾！難得瀏覽素食菜單會讓我陷入苦思！

女店員接到通知就開始現煎洋菇片、精選植物漢堡排、純素荷包蛋，也就是植物蛋，令我大感新奇的食材！

美麗市場超市裡面設置公共用餐區，從入口進去再往右後方走，即可找到！

採自助模式，餐後請記得將垃圾丟進一旁的垃圾桶內，並將托盤歸還給店家！那天我們一離開就有人迅速坐下，座位有限，我覺得這樣也不錯，人多反而吵雜。

（備註：週年慶期間，公共用餐區的座位數可能會視情況做調整。）

稍待片刻後，熱騰騰的餐點到手囉！如果是內用，店員就不會將漢堡包起來，視覺效果佳！

【綜合點心盤/大份】

漢堡單點之外，亦可選擇套餐，另附舒植雞塊4入或素花枝圈4入擇一，還有飲料！若特別愛吃炸物可加價升級份量，如圖是大份的綜合點心盤，內含舒植雞塊6入、素花枝圈6入，兩人分食綽綽有餘！只要套餐價再加69元！

隨餐附上番茄醬，而且給足兩包，正合我這個番茄醬控的意！

從未吃過素食雞塊，狡兔真是既期待又怕受傷害呀！因為兔哥吃素，之前我也嚐過兔媽去外面買的素肉，覺得兔哥好可憐！（泣）

<素花枝圈/舒植雞塊>

不說穿的話，光看這照片絕對不會把它跟素食聯想在一塊！

哇！這素食雞塊讓我驚奇不已！就連雞肉的纖維感也能逼真仿製！吃起來又沒有明顯的豆腥味！讚啦！

素花枝圈添加黑胡椒所以微辣，咬下的第一口依稀感覺海味襲來！彈牙卻不硬，總之它比葷花枝圈還要好嚼！

【頂級松露蕈菇堡】

頂級松露蕈菇堡本人很高大，頭頂再插上天線，噢不，我是說logo牌，整個頗有氣勢！

採用質地鬆軟可口的亞麻仁麵包，夾入精選植物漢堡排、特製松露醬、香煎洋菇片、牛番茄、極淨翠綠生菜，麵包內層還塗抹了美乃滋。

鼻子一湊近就能聞到迷人的松露香氣！紙袋設計也比紙盒來得方便，直接捧起來吃，衛生不沾手！

請原諒我吃掉大半個才想到要拍植物漢堡排的斷面照，它不但厚實而且不乾耶！咬下去很juicy，確實沒有讓人反感的素料怪味，特製松露醬濃而不膩，搭配甜甜的美乃滋，以及清爽的牛番茄和生菜，整體滋味和諧！

【鮪魚旦旦堡】

再來這份是鮪魚旦旦堡，其實我一度掙扎著想點花生培根堡，不過又很好奇素食鮪魚究竟是什麼樣子？

我思忖著，市面上仿照葷食製成的素食，應該是想讓某些對葷食還懷有念想的茹素者，得到意識形態方面的滿足吧？

餡料有純素荷包蛋、特製素食鮪魚、牛番茄、極淨翠綠生菜。

曾經在電視上看過植物蛋的新聞報導，初次品嚐令我驚豔！口感確實近似雞蛋，就連蛋黃的綿密也掌握到了！超神奇！

特製素食鮪魚的口感跟葷食相比難免有落差，吃起來略帶Q度，調味適中不過鹹、不油膩，食材疊加後富有層次感，卻容易逐層啃咬，想必長輩的牙口也能駕馭！

狡兔本身不愛喝汽水，偏偏某些速食店只準備汽水，所以當我看見這間漢堡店有果汁選項，感動於店家的體貼！

<樹頂蘋果汁>

香甜的樹頂蘋果汁，狡兔回憶過往，曾經有一段時間常喝！

<樹頂柳橙汁>

樹頂柳橙汁倒是適合嗜酸的饕客，酸度明顯偏高。

餐後再用店家隨餐附上的紙巾來擦嘴，結束這一次嶄新又美好的素食體驗。

不侷限於素食族群，狡兔想把高品質的悅素漢堡推薦給大家！逛台南新天地的時候可以嚐鮮看看，百貨櫃位營業時間很長，來這邊解決午餐、下午茶、晚餐都OK！路過的話不妨多加利用線上會員點餐系統，外帶取餐也十分便利！

**個人體驗文，僅供參考**

↓ 悅素漢堡(台南西門店) ↓

臉書：https://www.facebook.com/61550578109937

地址：台南市中西區西門路一段658號 (美麗市場B2)

電話：0912-527-615

營業時間：週一至週日 11:00~21:30