2023 中壢異國料理推薦》古月新城 – 一間極度網美級的聚餐餐廳

【中壢餐廳 古月新城】初訪心得

古月新城位於中壢火車站後方步行約5分鐘距離，當天在中壢會議結束後，搭火車前滑了一下看到這間。一開始會被古月新城吸引，是他的店家環境猶如星級酒店般，富麗堂皇的。餐點價格平均落在200-450中間，整體餐點口味也是精緻有特色，個人覺得還算蠻不錯的聚餐餐廳。如果是過節或聚餐要來的朋友，建議可以提前打電話訂包廂位置，這樣你們就可以暢所欲言。當天因為時間臨時，包廂已被訂滿，有點可惜。不過這也表示，古月新城在中壢已經是間熱門餐廳。

【中壢餐廳 古月新城】環境簡介

古月新城的環境如同我在初訪心得欄位說的，環境美到讓我想來踩點開箱的主因。一樓等候沙發區就已經布置的美輪美奐，牆壁上是鋪滿綠色植被造景的裝飾，頭頂上的水晶燈如花朵般綻放，搭配著淺紫色的沙發好似置身在草原般的感覺。門口更是有搖椅、木製長椅與壁鐘等擺設。整體而言異國感非常濃烈，有種一秒置身歐洲的感覺。

上了二樓，裝潢也是絲毫不馬虎。元素則是多了點中式風格，還使用了石頭與植栽等元素作點綴，真的很用心。包廂區也是偏中式木質風格的設計，整體設計上有種中式與西方兩種融合的感覺。

【中壢餐廳 古月新城】人員態度

古月新城的服務員大概是我看過態度堪比頂級酒店，最好的一家吧。從前台報到、人員帶位、餐點介紹與送餐等，整個是舒服到不行。

【中壢餐廳 古月新城】餐點評價

既然態度與裝潢設計等都讓人給予高度讚賞，接下來就該開箱古月新城的餐點了吧。古月新城的餐點如果要用一句話形容，那就是在滿足味覺之前，他希望滿足你的視覺饗宴。不信 ? 直接看照片吧。

。蜜烤豬肋排佐照燒BBQ。

蜜烤豬肋排的擺設真的是飯店等級，豬肋排一根根的交錯排列，形成一個類似火山的感覺。旁邊整齊地擺上了蔬食和薯條等，真的一秒以為來到法國吃法式料理。蜜汁的香氣上菜後就可以依稀聞到，讓拍照的我餓得好痛苦。肋排非常的入味，口感上帶有嚼勁，整體調味恰如其分的甜，水準很不錯。

。櫻桃鴨辣味香蒜義大利麵。

上菜可以看到櫻桃鴨肉片佔據了幾乎一半的義大利麵，好壯觀的分量。底下的麵條份量也非常多，是一個男生也會吃得飽的分量。味道上香蒜使用的是蒜片，香氣十足，口感上嚼到蒜片時會有種驚喜的感覺。整體味道偏中辣，不吃辣的朋友建議避開。我個人喜歡拌勻後蒜香帶辣在嘴裡的感覺，融洽之餘尾韻帶點甜味。

。蒙古天香養生鍋。

這鍋同行友人是女生點的，分量完全超乎她的意料之外。湯底孜然味濃厚，搭配著肉和菜，完全不需要特別沾甚麼醬料。建議點這鍋的話，可以先把菜下完之後，喝湯過後再涮肉，因為孜然的香氣和蔬菜的清甜會把整個火鍋變得非常舒服。接下來要冬天了，在天氣寒冷的時候喝上一碗湯真的是小確幸。

。美式享樂小拼盤。

美式享樂小拼盤當時會點的原因，主要是因為我擔心這種複合式餐廳份量都不多，怕吃不飽才點的。殊不知，古月新城的份量每一份主餐都是男生吃得飽，這個美式享樂小拼盤最後就被我們帶走了。美式享樂小拼盤內容有：乳酪條、薯條、雞塊與雞柳等。古月新城的炸物水準不錯，即便拍照完放涼了吃也是好吃不油膩。看來我們外帶走是正確的選擇。

。挪威燻鮭佐凱薩沙拉。

這碗榮獲今晚的『哇哇』獎。甚麼是哇哇獎呢，顧名思義送上桌的時候每個人都哇了一聲XD。基本上複合式餐廳的沙拉口感大同小異，古月新城則是基於水準之上的口感，在視覺饗宴上做出區隔。厚實的鮮燻鮭魚捲成鮭魚花，鋪在拌勻的沙拉上呈現繽紛綻放的感覺。我個人私心覺得，這裡的廚師一定喝過洋墨水，每一個細節都好注重。

。野莓麻糬鬆餅佐草莓冰淇淋(野莓優格醬)。

這款是我們公認今天的MVP，Q彈的麻糬內餡搭配外層酥脆的鬆餅，甜而不膩的味道很讓人幸福。沾著旁邊的冰淇淋和鮮奶油做享用，真的是完美的結尾。提醒一下，如果你們食量不是特別大建議也把鬆餅當作一個主餐考慮，不然真的會吃不完兜著走…(喂，是帶著走吧XD

。沁涼綜合水果茶。

水果茶看的到新鮮水果，味道上則是有紅葡萄柚的香氣。這款搭配蜜烤豬肋排吃非常合適，重口味的肋排搭配著酸甜的水果茶，一整個合適。

。巧酥原萃咖啡。

這款上桌時店員特別介紹了一下，上面式巧克力冰淇淋，下面則是巧克力冰沙，裝飾則是OREO和捲心酥。這款上來之後大家猛拍，提醒一下，上面冰淇淋融化下沉的時候會溢出來，千萬不要像我們拍了十幾分鐘還沒喝XD。

。醇品原味鮮奶茶。

鮮奶茶是茶味較突出的設計，推測是因為餐點調味都已經足夠，飲品是希望作點綴的。透過茶味較重的飲品，剛好可以搭配像是火鍋或是鬆餅的感覺。

【中壢餐廳 古月新城】店家資訊

名稱：古月新城

時間：11:30-22:00

電話：03-4588270

地點：320桃園市中壢區健行路41號

【中壢餐廳 古月新城】地理位置/怎麼去

古月新城位於中壢火車站後方健行路上，可以說是位於中壢最熱鬧的商圈。前往方式一樣提供大眾交通工具與自行開車等兩種方式給大家參考：

。大眾交通：搭乘火車到『中壢火車站』下車，於後站出來後沿著健行路走，3-5分鐘即可抵達。

。自行開車：開車可以使用國道一號，於『62-中壢』交流道下，沿著中正路往火車站方向行駛，約莫5-10分鐘即可抵達。

【中壢餐廳 古月新城】停車位置

位於中壢火車站後站的古月新城，一開始以為停車位置會不好找，但其實它的位置真的很棒，旁邊和對面就有兩個收費停車場。包含了『中壢區停四停車場』以及『中北停車場』。停四停車場是機械式車位；中北停車場則是一般平面停車場，給大家參考。

【中壢餐廳 古月新城】價位 I 價目表 I 菜單一覽

古月新城餐點可分為異國料理、義大利麵/燉飯、火鍋、炸物、沙拉與鬆餅等幾個類別。

。異國料理：價位大概落在300-450左右。

。義大利麵/燉飯：價位落在260-340左右，以份量來說CP值很不錯。

。火鍋：價位落在350-380左右，最特別的是它有各國風味的火鍋。

。炸物：價位落在100-280左右，如果想各來一份，可以參考他們的拼盤系列很划算。

。沙拉：價位落在270-320左右，不得不說他們家沙拉擺盤超用心XD。

。鬆餅：價位落在220-240中間，CP值爆表XD。