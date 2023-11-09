鼎昌號在屏東有3家分店
潮州店位於文化路上
外觀為日式建築風格
店內也呈現出濃厚日本風設計
早期只販售甜冰品(3Q凍圓),近幾年來推出鯛魚燒及拉麵
鯛魚燒在舊址已販售,拉麵是新店後來才推出
採自助點餐及自行找位置入座
日式氛圍
座位5桌,空間不大
以木造設計為主,空間設計頗有特色
陳列日本小物營造出濃厚日式氛圍
餐具區
消費方式:低消一份餐點
菜單
3Q凍圓、豆花、愛玉、養生甜湯
雪花冰系列
鯛魚燒共有13種口味
日式拉麵
桑葚雪花冰 ~55元
雪花冰基底為牛奶口味,
淋上桑葚醬汁及煉乳,酸甜交滋超消暑
珍珠奶茶雪花冰 ~65元
雪花冰基底為奶茶口味
淋上煉乳後覺得稍微過甜
珍珠Q度OK,份量也很多
提醒大家~
夏天吃冰量需酌量,當天吃完後,腸胃在抗議🥹
原味愛玉 ~55元
如果有檸檬片會更好
鯛魚燒外觀很可以
但精緻度和牛涮略勝
製作過程~這...餡料給很多耶!
富士蘋果卡士達 ~60元
吃得到微酸的蘋果丁,真材實料
搭配卡士達奶香,整體很好吃
黑岩巧克力榛果 ~60元
餡爆多,巧克控應該愛死
小昭還是喜歡吃蘋果清淡口味
炎熱夏天,吃冰吃甜湯才能消暑
鯛魚燒意外地好吃,
大家來這吃冰一定要點來吃看看唷~
至於日本拉麵倒是很好奇,吃過的人可以分享一下
口味因人而異,以上僅供參考~
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《店家資訊 》
- 鼎昌號~潮州店
- (08)786 1295
- 10:00~21:45
- 屏東縣潮州鎮文化路42號
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