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屏東潮州-鼎昌號~潮州店 《 鯛魚燒 丨冰品 丨3Q凍圓豆花丨 日式拉麵》

2023-11-09 23:02:47 chaoerh小昭 人氣：107
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：42篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：鼎昌號 潮州店
phone08-7861-295
place屏東縣潮州鎮文化路42號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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封面3.jpg

 

鼎昌號在屏東有3家分店

潮州店位於文化路上

外觀為日式建築風格

店內也呈現出濃厚日本風設計

 

20230610_194745.jpg

 

早期只販售甜冰品(3Q凍圓),近幾年來推出鯛魚燒及拉麵

鯛魚燒在舊址已販售,拉麵是新店後來才推出

20230610_190601.jpg

20230610_194719.jpg

20230610_194729.jpg

 

採自助點餐及自行找位置入座

20230610_190615.jpg

日式氛圍

FC4A9803.JPG

座位5桌,空間不大

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FC4A9809.JPG

20230610_190629.jpg

 

以木造設計為主,空間設計頗有特色

FC4A9797.JPG

FC4A9801.JPG

 

陳列日本小物營造出濃厚日式氛圍

FC4A9815.JPG

FC4A9825.JPG

 

餐具區

FC4A9804.JPG

 

消費方式:低消一份餐點

FC4A9802.JPG

 

菜單

20230610_191916.jpg

 

3Q凍圓、豆花、愛玉、養生甜湯

20230610_191934.jpg

雪花冰系列

FC4A9812.JPG

 

鯛魚燒共有13種口味

FC4A9814.JPG

 

日式拉麵

FC4A9810.JPG

 

 桑葚雪花冰 ~55元

雪花冰基底為牛奶口味,

淋上桑葚醬汁及煉乳,酸甜交滋超消暑

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 珍珠奶茶雪花冰 ~65元

FC4A9819.JPG

雪花冰基底為奶茶口味

淋上煉乳後覺得稍微過甜

珍珠Q度OK,份量也很多

提醒大家~

夏天吃冰量需酌量,當天吃完後,腸胃在抗議🥹

FC4A9822.JPG

 

 原味愛玉 ~55元

如果有檸檬片會更好

FC4A9820.JPG

FC4A9823.JPG

 

鯛魚燒外觀很可以

但精緻度和牛涮略勝

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製作過程~這...餡料給很多耶!

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  富士蘋果卡士達 ~60元

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吃得到微酸的蘋果丁,真材實料

搭配卡士達奶香,整體很好吃

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 黑岩巧克力榛果 ~60元

餡爆多,巧克控應該愛死

小昭還是喜歡吃蘋果清淡口味

FC4A9833.JPG

 

炎熱夏天,吃冰吃甜湯才能消暑

鯛魚燒意外地好吃,

大家來這吃冰一定要點來吃看看唷~

至於日本拉麵倒是很好奇,吃過的人可以分享一下

 

 

,以上僅供參考~

 

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

 

《店家資訊 》

  • 鼎昌號~潮州店
  • (08)786 1295
  •  10:00~21:45    
  • 屏東縣潮州鎮文化路42號


檢視較大的地圖

 

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文章標籤

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