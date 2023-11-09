鼎昌號在屏東有3家分店

潮州店位於文化路上

外觀為日式建築風格

店內也呈現出濃厚日本風設計

早期只販售甜冰品(3Q凍圓),近幾年來推出鯛魚燒及拉麵

鯛魚燒在舊址已販售,拉麵是新店後來才推出

採自助點餐及自行找位置入座

日式氛圍

座位5桌,空間不大

以木造設計為主,空間設計頗有特色

陳列日本小物營造出濃厚日式氛圍

餐具區

消費方式:低消一份餐點

菜單

3Q凍圓、豆花、愛玉、養生甜湯

雪花冰系列

鯛魚燒共有13種口味

日式拉麵

桑葚雪花冰 ~55元

雪花冰基底為牛奶口味,

淋上桑葚醬汁及煉乳,酸甜交滋超消暑

珍珠奶茶雪花冰 ~65元

雪花冰基底為奶茶口味

淋上煉乳後覺得稍微過甜

珍珠Q度OK,份量也很多

提醒大家~

夏天吃冰量需酌量,當天吃完後,腸胃在抗議🥹

原味愛玉 ~55元

如果有檸檬片會更好

鯛魚燒外觀很可以

但精緻度 和牛涮 略勝

製作過程~這...餡料給很多耶!

富士蘋果卡士達 ~60元

吃得到微酸的蘋果丁,真材實料

搭配卡士達奶香,整體很好吃

黑岩巧克力榛果 ~60元

餡爆多,巧克控應該愛死

小昭還是喜歡吃蘋果清淡口味

炎熱夏天,吃冰吃甜湯才能消暑

鯛魚燒意外地好吃,

大家來這吃冰一定要點來吃看看唷~

至於日本拉麵倒是很好奇,吃過的人可以分享一下

口味因人而異,以上僅供參考~

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

《店家資訊 》

鼎昌號~潮州店

(08)786 1295

10:00~21:45

屏東縣潮州鎮文化路42號



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