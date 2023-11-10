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【台北甜點】CREMIA北海道冰淇淋，香濃綿密霜淇淋 | 北海道必吃美食甜點 | 捷運中山美食

2023-11-10 20:00:00 踢賴旅遊 人氣：116
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踢賴旅遊

發表篇數：100篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：CREMIA 中山站1號販賣店
place台北市中山區南京西16號
作者本次評價：
4.75
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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「CREMIA」是北海道非常有名的冰淇淋店，機器垂直往下拉就能呈現滑順的波紋狀，不同口味搭配不同的餅乾，會產生出不同的美味，雖然一支要價台幣150並不算便宜，不過在日本一支售價是500日円左右，相比之下價格落差不會太大，重點是冰淇淋形狀的特色跟味道都有完整的保留下來，前一陣子去日本吃過現在台灣也吃一次，只能說不愧是無時無刻都擁有排隊人潮的甜點店。

餐廳資訊

CREMIA

名稱 : CREMIA北海道冰淇淋(中山站1號販賣店)
地址 : 台北市中山區南京西路16號號地下1樓
營業時間 : 週一~週日 11:00-22:30
官方網站 : CREMIA (克雷米爾) | NISSEI
粉絲專頁 : Cremia Taiwan
Instagram : Cremia Taiwan(@cremiataiwan)

中山站1號店是指台北第一間品牌概念店，實際上離捷運中山站4號出口比較近

餐廳環境

每次經過看到的都是滿滿排隊人潮，不管事大人小孩手上都會拿一支冰淇淋

點餐跟出餐的速度非常快，可以先看完菜單決定要點哪種口味後再排隊點餐

如果真的好奇實際的樣子，店內也有展示幾款冰淇淋的模型，看完後真的會想每一種都點來吃吃看

菜單

口味的種類不斷在新增，冰淇淋跟餅乾有多種搭配方式，看似一支簡單的冰淇淋卻玩出不一樣的高質感

點完餐後店員會給一支小卡，上面就是點的口味，然後再拿這張小卡到側邊給負責製作的人員

現場直接看到製作過程才知道，原來冰淇淋下方的褶皺是邊擠邊轉而成的，但角度都要控制好不然整個冰淇淋的外觀會歪掉

完成之後再往下一拉讓冰淇淋的尖端可以完整的收尾起來

餐點介紹

這次點的口味是「藍靛果+覆盆子餅乾」，菜單上寫藍靛果也是從北海道來的果實，主要是分布在北半球溫帶國家，北海道剛好就是一個非常適合生長的環境

拍完大招牌再到旁邊的巨大冰淇淋一起合照，擺放的是招牌的牛奶口味，吃起來牛奶味特別香濃

最後是站著吃因為裡面的座位一直都是座無虛席的情況，大家都吃得津津有味

其實從拿到冰淇淋到拍照短短幾分鐘的時間，冰淇淋就以肉眼可見的速度開始融化，可見牛奶成分很高融化速度比較快

不死心想要再多拍幾張時，已經能感受到融化的程度讓外面的餅乾開始變軟了

輕輕咬下冰淇淋的口感綿密滑順奶味香濃，小小幾口真的就讓人彷佛飛到北海道品嚐一樣，因為北海道的牛奶非常香醇濃厚，即便吞下依然會有淡淡的奶味留在口中

結語

經過好幾次終於決定來品嚐看看，雖然說價格不算便宜但吃完後還是覺得非常值得，因為跟在北海道當地吃的味道幾乎一樣，特別是牛奶醇厚的韻味真的非常過癮，藍靛果的味道第一次吃就讓我印象深刻，跟藍莓的味道有點相似但吃起來的酸味稍微多一點，餅乾鬆軟散發出淡淡的覆盆子香，冰淇淋跟餅乾一起咬下細細品嚐真的是一大享受，如果懷念北海道的牛奶或是冰淇淋這間就是一個不錯的選擇，可以不用出國就重現北海道的甜點風味。

餐廳資訊

名稱 : CREMIA北海道冰淇淋(中山站1號販賣店)
地址 : 台北市中山區南京西路16號號地下1樓
營業時間 : 週一~週日 11:00-22:30
官方網站 : CREMIA (克雷米爾) | NISSEI
粉絲專頁 : Cremia Taiwan
Instagram : Cremia Taiwan(@cremiataiwan)
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