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若櫻壽司｜握壽司10貫只要680元，還可大啖特級鮪魚大腹與炙燒整尾星鰻｜老虎城美食｜台中唐吉訶德 - 小米食

2023-11-10 03:57:12 小米食 人氣：126
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窩客好文

小米食

發表篇數：204篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西屯區

造訪商家：若櫻壽司
phone04-2255-621
place台中市西屯區河南路三段120-1號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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若櫻壽司｜握壽司10貫只要680元，還可大啖特級鮪魚大腹與炙燒整尾星鰻｜老虎城美食｜台中唐吉訶德

 

若櫻壽司｜握壽司10貫680元，還可大啖特級鮪魚大腹與炙燒整尾星鰻

千呼萬喚，DON DON DONKI唐吉訶德終於登陸台中島了好感動！同時也引進全台首家的若櫻壽司，免飛日本且價格也平易近人，尤其680元10貫組合的極上松拼盤幾乎每桌都會來一盤！免千元就可以大啖特級鮪魚大腹與炙燒整尾星鰻，還有鮭魚、鰤魚、干貝、赤蝦和鮭魚卵海苔包等食材超豐富，帶著滿心期待不到10:00就到門口苦守等候，逛完直接進攻隔壁吃壽司盛合嘟好，真是一兼二顧五告讚～

 

若櫻壽司｜餐廳環境

若櫻壽司緊連DON DON DONKI唐吉訶德，提供120個座位，店內走一個日式禪風，入門即可將為美光牆收入眼底，

善用木紋元素、線條與光線，粉萌櫻花佈景綻放於空間，令用餐氛圍別有一番幽靜雅。

開放式的料理台，還可近賞師傅的精美刀工與料理過程。

除了經典的現做握壽司，若櫻壽司也提供了生魚片、烤物、天婦羅與微醺酒款等多元豐富的日式餐點供選擇。

人桌必來一盤的極上松拼盤推薦要點，＄680元10貫組合就能享受豐富海味食材，連壽司米的來歷也是非比尋常，選用北海道直送來台的七星米，並實現新鮮現碾，不只口感好，還有著溫潤甜香，一盤＄680真的不貴，台中又多了一間日料好選擇～

若櫻壽司｜菜單MENU

 

🔍 MENU：點我

(取自 若櫻壽司 官方)

若櫻壽司｜餐點介紹

 ✿ 極上松拼盤-10貫｜＄680

 ➤ 特級鮪魚大腹｜生鮭魚｜鰤魚｜鰭邊肉

 ➤ 干貝｜北寄貝｜赤蝦｜章魚

 ➤ 炙燒整尾星鰻｜鮭魚卵海苔包

 ➤ 附味噌湯

生魚和貝蝦類食材都很新鮮，魚肉也吃的到滿滿脂香，

尤其肥嫩味美的特級鮪魚大腹更是擊中米的心，與香彈七星米很相搭，

佐以柔爽的KIKKOMAN生醬油提鮮增色，搭配上信州安曇野的山葵醬，宛如新鮮研磨的嗆辛滋味，起了很好的陪襯，價格親民滋味卻不馬虎呢；

爽甜的紅魽(鰤魚)也不錯，肉質幼滑且帶適度油脂，吃完還會想再吃一貫；

亦或者鮮甜彈Q的赤蝦與大干貝也是充滿著主角光環；

還有細緻滑嫩的炙燒整尾星鰻同樣也榮登老饕的愛，感覺有細心處理過，沒有吃到擔心的札人刺感。

 ✿ 生魚片3種拼盤｜＄400

 ➤ 鮭魚｜鮪魚｜干貝

拼盤包含了閃耀光澤、豐腴肥嫩的鮭魚，厚實且軟中帶綿的鮪魚，

還有鮮中帶甜又滑嫩的大干貝，食材新鮮也大方，簡單搭上山葵與醬油就能感受滿嘴美味

 ✿ 唐揚章魚｜＄160

炸至金黃上色的唐揚章魚，一看外表就能感受其精彩，

酥香的唐揚麵衣包裹著鮮彈有嚼勁的章魚腳，與帶有爽朗酸度的沾醬超對味，滋味越嚼越上癮

 ✿ 茶碗蒸｜＄60

吸滿滿高湯精華的蒸蛋，入口鮮甜又咕溜滑嫩，

化口的滋味裡藏著一顆彈嫩想可愛扇貝，米只要來日料店，就愛點個暖心茶碗蒸。

若櫻壽司｜餐廳資訊

📮 台中市西屯區河南路三段120號B1

📞 04-22556211

🕙 11:00-23:00

🔍 FacebookInstagram

🅿️ 與老虎城購物共用停車場：老虎城

 ➤  酌收一成服務費

若櫻壽司餐廳地圖

 




#唐吉訶德
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