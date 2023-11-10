雲林北港朝天宮美食推薦這家輝煌牛肉湯，這家輝煌牛肉湯可是在地知名老店，已經有數十年歷史，不少人可是從小吃到大，招牌就是現燙的台灣牛肉湯，想到牛肉湯大概就是台南，但一碗要價都是破百，而輝煌牛肉湯一碗只要$60！而且還能免費續湯，其他還有腰子、牛心、牛肝湯也是現燙的，然後只要$40，有夠扯的啦！

輝煌牛肉湯｜交通方式&停車資訊

輝煌牛肉湯就位在雲林北港朝天宮附近，不管平假日都很多人，然後他沒有招牌，google找『輝煌牛肉湯』就可以了，這附近不好停車，但朝天宮附近有很多停車場不擔心

輝煌牛肉湯已經傳承第三代，是由輝煌、輝東兩兄弟創立，攤位前不知道是哥哥還是弟弟，總之是個和藹可親的老阿伯站台，店裏還有一個阿嬤會拿著水瓢到處走幫客人補湯

輝煌牛肉湯標榜的就是只用在地台灣牛，而且連內臟類都是，點了之後阿伯才會開始燙牛肉，攤前那鍋牛肉高湯看起來就超濃郁的，阿伯會把鮮牛肉放到網勺裡再下鍋涮到五分熟，然後再淋上牛肉高湯

輝煌牛肉湯｜菜單價目表

輝煌牛肉湯的價位真的讓人驚艷，這也太便宜了，感覺就是做身體健康的概念，牛肉湯$60，內臟類只要$40元，還有滷牛肉小的也是$60，在地人都是一碗湯、一碗飯再加一盤滷牛肉

輝煌牛肉湯｜牛肉湯、腰子湯、滷牛肉

點一套牛肉湯、腰子湯、滷牛肉尬一碗白飯，兩個人170元有夠便宜，湯還可以一直續

牛肉湯，便宜歸便宜，輝煌阿伯下手可沒在客氣，看看這個肉量！台灣牛的味道比較濃郁，口感較有嚼勁，湯頭有加一點米酒跟薑絲，喝起來暖暖的又清甜，老實說$60元這個肉量真的沒什麼可以挑惕的，太優秀了！

腰子湯，這個也是有夠扯，40元啦！裡面超多切片的腰子，吃起來很是Ｑ彈帶有脆度，我覺得比牛肉湯還要好喝耶！

滷牛肉（小），這個只要60元，滷牛肉也是比較咬勁的，還有滷汁香氣很濃厚，配飯吃剛好，而且這裡的白飯也會淋上滷牛肉湯汁，鹹香夠味又濕潤，再搭配牛肉湯簡直完美組合！

輝煌牛肉湯的口味真的很讚，而且價格又超便宜，我都懷疑牛是不是阿伯自己養的，不然怎麼可以賣那麼便宜，下回有機會來雲林朝天宮玩，一定要來吃輝煌牛肉湯唷

輝煌牛肉湯

地址：雲林縣北港鎮博愛路136之4號

電話：05 782 1980

營業時間：08:30–17:00（週一公休）

店家/景點資訊

店家名稱：輝煌牛肉湯

所在地址：臺灣雲林縣北港鎮博愛路136之4號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 08:30-17:00

店家電話：05 782 1980

評價：★★★★★

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