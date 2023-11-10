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小洞天米腸香腸｜學生最愛香腸攤！大學旁老字號烤香腸米腸老店，免費附送四種配菜超佛心

2023-11-10 08:55:03 大手牽小手。玩樂趣 人氣：718
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窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：750篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 東區

造訪商家：小洞天米腸、香腸專賣店
phone03-5717-077
place新竹市東區建功一路27號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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新竹美食推薦這家小洞天米腸香腸，找便宜好吃美食往學區裡鑽就對了！位於清大夜市的「小洞天米腸香腸」是當地的小吃美食，店內只提供米腸和香腸兩種選擇，簡單而美味，由於營業時間從下午持續到晚上11點半，不少清交大的學生或是在地人都會選擇它作為宵夜的首選！

小洞天米腸香腸｜交通方式、停車資訊

小洞天米腸香腸就在新竹清華大學對面的建功路上，這裡可以說是美食一級戰區，短短一條路上至少超過30~50家餐廳，像要在這殺出一條血路真的要有兩把刷子，小洞天米腸香腸算是陪伴不少清大人長大的老店了，便宜、好吃、大份量，加上無比親切感，是小洞天米腸香腸屹立不搖的關鍵！

小洞天米腸香腸｜菜單

小洞天就只賣米腸、香腸兩種品項，綜合有分大中小份，也可以單點，每份40元以上的餐點均附4樣小菜及醬料兩種，小菜有醃蘿蔔、蒜頭、薑片、泡菜（小菜會因時價做變動），如果有不吃的品項，可以先告知店家，不然他都會全加

小洞天米腸香腸｜環境介紹

小洞天米腸香腸生意超級好！而且是越晚生意越好的那種，烤台上的米腸、香腸幾乎都快烤來不及，放上去一烤好很快就清光光，站在攤位前都可以聞到烤香腸的香氣

排隊輪到你再跟老闆娘說你要的品項，這裡的米腸香腸都是用秤的，會剪成適口，剪好秤完就會移到後方去組裝小菜

小洞天米腸香腸｜米腸、香腸

我們買的是綜合的中份，加上四種配菜，份量真的不少！香腸肥瘦比例很不錯，肥瘦比吃起來的大概3:7，所以不會很油膩，而且還保有肉汁感，表面有刷醬料，鹹香夠味，搭配蒜片或是醃蘿蔔，超搭！

米腸也很讚，我很怕吃到皮很韌的米腸，這裡的米腸皮薄薄的，吃起來很Ｑ彈，米粒感也相當紮實，烤過之後香氣十足，加上特製醬料跟配菜，非常好吃又涮嘴！

整體而言，小洞天米腸香腸在新竹清大夜市算是一道不容錯過的小吃，其獨特的口味和細緻的口感，再加上四款小菜的搭配，真的使整體味覺更上一層樓，至於價格，我認為相當合理，到新竹我都會想再次品嚐啦！

 

小洞天米腸香腸

地址：新竹市東區建功路27號

電話：03 571 7077

營業時間： 14:00–23:00（六日公休）

小洞天米腸香腸FB

店家/景點資訊

  • 店家名稱：小洞天米腸香腸
  • 所在地址：臺灣新竹市東區建功路27號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 14:00-23:00
  • 店家電話：03 571 7077
  • 評價：★★★★★

 

 

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