【桃園食記】綠灣創藝餐館

綠灣創藝餐館曾經榮獲2020客家小炒全國爭霸賽優等和在地風味獎殊榮，他們的餐點不論是擺盤和口味都相當有水準和創意，用餐環境也極為寬敞新穎，很適合家族或團體聚餐，餐廳位在大溪埔頂公園旁，吃飽飯可順道至公園散步消化。
▲餐廳周圍使用大量落地窗，到了夜間室內的光線微微透出非常美。
▲門口旁懸掛著2020客家小炒全國爭霸賽得獎的布條。
▲餐廳有提供戶外停車場，但車位不多熱門時段建議提早來停。
▲一入內就被右邊滿滿的綠色植物布置所驚艷，架上同時也販售著在地的農產品，有興趣可選購。
▲店內都是這種大型圓桌的配置，用餐空間寬敞舒適，整體的氛圍也營造得不錯，白天光線好透過落地窗應可看到對面公園的景色。
綠灣創藝餐館菜單：(圖片轉自官網)
▲三杯杏菇豆腐 260元：豆腐表面煎得微焦，有淡淡焦香味，杏鮑菇吃起來很juicy，食材相當新鮮，雖然使用辣椒和薑片調味和幾乎沒感覺到辣度，很適合小朋友吃。
▲小卷米粉鍋 480元：小卷吃起來有脆度不會粉粉的，芋頭已煮至綿密，米粉吸附了湯頭的鮮美很夠味。
▲蜜汁嫩雞球 280元：這道使用了玉米片當配菜，是很有創意的做法，雞肉鮮嫩多汁，甜甜的蜜汁與雞肉融合得非常好，小朋友超愛！
▲水蓮 140元：水蓮與瘦肉清炒，口感有脆度吃起來很清爽。
▲蔥爆牛肉 300元：牛肉給的份量不少，使用醬油青蔥爆香，香味非常迷人，牛肉肉質也極為軟嫩，很下飯的一道菜。
▲金沙魷魚 300元：這道使用生菜擺盤，疊在頂端尖尖的像一座金字塔，魷魚外層裹上鹹蛋黃，魷魚新鮮軟嫩，牙口不好的長輩和小孩都能輕鬆咀嚼。
▲蛋炒飯 200元：這道菜是菜單上沒有的，店員見我們有小孩不吃辣特別客製，雖然只有簡單的蛋和蔥花，但有著濃濃的鍋氣，火侯控制得很好，上面還灑上了芝麻海苔點綴。
▲餐後水果是西瓜，西瓜甜度蠻高的水份也很足夠。
雞蛋糕短評：有提供戶外停車場，用餐環境寬敞乾淨，服務人員親切，菜的份量給得很多，口味和擺盤都相當有創意。
用餐環境★★★★☆
餐點★★★★☆
服務★★★☆
CP值★★★☆
綠灣創藝餐館美食資訊：
地址：桃園市大溪區埔仁路580號
電話：033877575
官網：綠灣創藝餐館
營業時間：11:00–14:00、17:00–21:00
停車場：有
服務費：有(10%)
廁所：有
刷卡：有
外送：無
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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