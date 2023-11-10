此食記為花見團子造訪「娘子家咖啡」 (造訪日期 : 2023/10)



「娘子家咖啡」韓式拌飯、韓式豆腐鍋、部隊鍋、安東燉雞

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娘子家咖啡



地址 : 台北市大同區南京西路25巷18之6號2樓

電話 : 02 2550 0298

時間 : 12:00-20:00



萬聖節快到了，本次團子和友人來參加捷運中山站舉辦的「心中山暗黑萬聖節」活動，適逢用餐時間，來到之前曾訪的「娘子家咖啡」，這是韓食旗下品牌「娘子家咖啡」。店家結合韓式料理與韓式咖啡廳，主要販售韓式拌飯、韓式豆腐鍋、可升級套餐，也有韓式咖啡、飲品及特色甜點。咖啡廳位於中山站線形公園，捷運中山站R9出口正對面，距離捷運中山站和雙連站都不遠，交通便利，米白色建築，優雅也顯眼，也是文青匯集地的IG熱門打卡點！

走進店內空間寬敞明亮、動線分明，裝潢走韓式復古風，雕花窗櫺、古典浪漫燈飾，彷彿踏進韓劇場景。店內設有單人座位、2人～4人的座位，亦可併桌，很適合多人聚餐，一秒就立刻來到傳統與時尚薈萃結合的首爾三清洞的咖啡廳。適逢萬聖節到來，店內布置也很有fu，有南瓜裝置、骷髏人，橘黑色裝飾Party超有過節氣氛，也是很好拍照的打卡景。

點餐方式只要將手機掃桌面上的QRCODE，即可線上點餐，便利又科技！店內每人低消一杯飲品，+99可以升級成套餐（附4款韓國小菜、花椰菜沙拉、特調紅茶），換其他飲品可以折50元。

團子和友人點了兩份主食升級為套餐，再點了兩杯飲品，這裡的餐食有分「台灣味」和「韓國味」，韓國味會較鹹辣，適合愛吃重口味的朋友，我們都點「韓國味」，個人覺得鹹辣剛好，可依自己的喜好進行選擇，接下來就一一品嚐吧！

小菜

小菜會隨著季節旬味變化！當天分別為韓式泡菜、蘿蔔泡菜、海帶芽小黃瓜、韓式冬粉、花椰菜沙拉，韓式泡菜酸辣順口、蘿蔔泡菜爽脆、海帶芽細嫩黏滑、冬粉Q中帶勁，花椰菜沙拉爽口清新， 口味都做得十分道地又開胃。

安東燉雞拌飯套餐 + 溫泉蛋

在台灣比較少見的「安東燉雞拌飯」這兒也吃得到，團子有再加價一顆半熟溫泉蛋，澎湃菜色加上繽紛配色，一看到就立刻相機先吃。入口後安東燉雞香甜嫩口，還有洋蔥、馬鈴薯等時蔬，可以把溫泉蛋淋上再戳破，讓蛋黃搭配上玄米飯，口感無敵契合，吃起來更加厲害。