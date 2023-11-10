此食記為花見團子造訪「娘子家咖啡」 (造訪日期 : 2023/10)
「娘子家咖啡」韓式拌飯、韓式豆腐鍋、部隊鍋、安東燉雞
中山區韓式咖啡廳推薦、中山區韓式糖餅推薦
娘子家咖啡
地址 : 台北市大同區南京西路25巷18之6號2樓
電話 : 02 2550 0298
時間 : 12:00-20:00
萬聖節快到了，本次團子和友人來參加捷運中山站舉辦的「心中山暗黑萬聖節」活動，適逢用餐時間，來到之前曾訪的「娘子家咖啡」，這是韓食旗下品牌「娘子家咖啡」。店家結合韓式料理與韓式咖啡廳，主要販售韓式拌飯、韓式豆腐鍋、可升級套餐，也有韓式咖啡、飲品及特色甜點。咖啡廳位於中山站線形公園，捷運中山站R9出口正對面，距離捷運中山站和雙連站都不遠，交通便利，米白色建築，優雅也顯眼，也是文青匯集地的IG熱門打卡點！
走進店內空間寬敞明亮、動線分明，裝潢走韓式復古風，雕花窗櫺、古典浪漫燈飾，彷彿踏進韓劇場景。店內設有單人座位、2人～4人的座位，亦可併桌，很適合多人聚餐，一秒就立刻來到傳統與時尚薈萃結合的首爾三清洞的咖啡廳。適逢萬聖節到來，店內布置也很有fu，有南瓜裝置、骷髏人，橘黑色裝飾Party超有過節氣氛，也是很好拍照的打卡景。
點餐方式只要將手機掃桌面上的QRCODE，即可線上點餐，便利又科技！店內每人低消一杯飲品，+99可以升級成套餐（附4款韓國小菜、花椰菜沙拉、特調紅茶），換其他飲品可以折50元。
團子和友人點了兩份主食升級為套餐，再點了兩杯飲品，這裡的餐食有分「台灣味」和「韓國味」，韓國味會較鹹辣，適合愛吃重口味的朋友，我們都點「韓國味」，個人覺得鹹辣剛好，可依自己的喜好進行選擇，接下來就一一品嚐吧！
小菜
小菜會隨著季節旬味變化！當天分別為韓式泡菜、蘿蔔泡菜、海帶芽小黃瓜、韓式冬粉、花椰菜沙拉，韓式泡菜酸辣順口、蘿蔔泡菜爽脆、海帶芽細嫩黏滑、冬粉Q中帶勁，花椰菜沙拉爽口清新， 口味都做得十分道地又開胃。
安東燉雞拌飯套餐 + 溫泉蛋
在台灣比較少見的「安東燉雞拌飯」這兒也吃得到，團子有再加價一顆半熟溫泉蛋，澎湃菜色加上繽紛配色，一看到就立刻相機先吃。入口後安東燉雞香甜嫩口，還有洋蔥、馬鈴薯等時蔬，可以把溫泉蛋淋上再戳破，讓蛋黃搭配上玄米飯，口感無敵契合，吃起來更加厲害。
起司牛肉部隊鍋套餐
「起司牛肉部隊鍋」滿滿一大碗裡面有豐富配料，包含起司、火腿、魚板、年糕、豆腐、牛肉、金針菇、食蔬與雞蛋等。比較特別的是這裡的部隊鍋使用冬粉取代泡麵，更能吸附湯汁，入口後湯頭微辣濃郁，化出陣陣豐盈的精華，吃完依舊意猶未盡。
爺爺手作糖餅
「爺爺手作糖餅」是道地韓國小吃！糖餅Q中帶勁，淋上濃郁香甜黑糖，加上香脆核桃，配上一大球香草冰淇淋，吃完立刻會回味再三的好味道！
起司巴斯克
「起司巴斯克」吃得到主廚真功夫！蛋糕外皮烤到焦香，內層香濃綿密，濃郁起司香氣在嘴中環繞，輕輕咀嚼就化開，單吃就好吃！也可沾點店家特製鮮奶油、巧克力粉又是另種美味。團子極力推薦這裡的鮮奶油，溫醇滑順但不過甜，怕胖的人吃了也較無負擔。
吸血鬼的補品 (萬聖節限定)
「吸血鬼的補品」是萬聖節限定飲品！拿鐵加上芭樂汁與黑糖，喝起來酸甜順口，清新回甘，上面還有一個骷髏人裝飾的糖果，喝完飲品後也可品嚐，和小南瓜一起補充滿滿能量。
碰糖爆米花拿鐵咖啡
「碰糖爆米花拿鐵咖啡」是店家人氣招牌！拿鐵滑順綿密，濃郁咖啡香讓人難以抗拒，拿鐵上還有烤到焦香的碰糖爆米花，酥脆可口，混合拿鐵喝好match。
整體而言，團子這次再訪「娘子家咖啡」越來越喜歡這家店！古色古香的咖啡廳裡能嘗得到道地韓食、特色飲品、創意甜點，吃正餐、下午茶都適合。遇到節慶時，還會推出特色餐點，超有fu，店家服務也很親切周到。來娘子家喝杯韓式咖啡，品嚐豆腐鍋、吃韓式道地糖餅，感受滿滿韓式風情，用美食、美味陪你度過美好時光。
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