中秋節快到了，來分享位於竹北的烤第一竹北河岸店，它是一家相當低調的台式串燒！烤肉、烤物肉串每串$15~$55元很實惠，點套餐還更便宜，特調的醬料相當鹹香提味，如果有選擇困難可以直接點烤物、炸物、肉串、肉捲拼盤，想吃海鮮也有干貝、鯖魚點得到，先炸過再用爐火逼油烤出香氣口味相當不錯，我還發現不少客人進來都直接先去冰箱拿酒再點菜，看來是大家熟門熟路的好朋友啊~#喝酒不開車開車不喝酒

烤第一竹北河岸店

地址 : 新竹縣竹北市縣政九路南段79號

電話 : 0938 793 796

時間 : 18:00 ~ 00:00 (周一公休)

粉絲專頁 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100064008214812

🎉活動

｜周二、三、四有Asahi生啤酒買三送一

｜OOGLE評論有豆干、蝦片、黑輪和米血四選一

烤第一竹北河岸店 位置及停車場

從新竹的方向，在興隆路一段和縣政九路左轉，這條路直走就是竹北家樂福囉；烤第一竹北河岸店就在轉進約100公尺處，因為有路樹的關係平時經過都沒發現，地點是真的滿隱密的；今天來是平日晚上，路邊的停車格不少，算是滿好停車 。

烤第一竹北河岸店 環境介紹

烤第一竹北河岸店是有內用區的串、烤物店，美式工業風的輕裝潢再搭配一些可愛小物，氛圍輕鬆且燈光明亮，小酌聚餐外，也很適合小家庭來吃晚餐；最矚目的應該就是這大大窗台，簡單點幾個肉串拿瓶飲料，看著路上行車用餐真的滿悠哉。

店內的木質小桌搭配牆上的日系海報還頗有和風情調

看師傅燒烤也會發現一些特別的料理巧思

烤第一竹北河岸店 菜單

從基本的蝦片、黑輪、豆干，各式蔥肉捲，到干貝、鯖魚、和小朋友喜歡的炸物等一應俱全，其中最特別的的是它有拼盤和套餐選項！適合我這種只想好好吃東西不想看菜單的懶人 XD

炸物拼盤 $135

蔬菜拼盤 $115

烤香菇 $45

烤玉米 $60

我們今天就是直接攻拼盤啦，小朋友最喜歡的炸物拼盤只要$135，有銀絲卷、花枝丸、炸甜不辣和薯條四種搭配份量不少，尤其喜歡炸甜不辣和銀絲卷，酥酥脆脆一點都不油膩相當可以。

蔬菜拼盤有玉米筍、青椒、四季豆，我額外再加點了香菇串，烤得不錯表皮不會黑黑的，清脆有烤香也保有其中水分，尤其四季豆是我消夜必吃，很中我的喜好；剛好看到有玉米，嘴饞了一下所以加點一隻，吃玉米就是要吃他的醬，濕潤的口感鹹度搭配剛好。

香腸拼盤 $220

香腸也可以有拼盤?原來是飛魚卵、墨魚香腸和原味香腸，店家手工製作吃起來也安心，飛魚卵香腸啵啵的口感有一點高粱入味，墨魚香腸的料很多相當彈牙，推薦可以沾一下店家的辣粉，一點辣更有滋味。

肉捲拼盤 $310

肉串拼盤 $520

醬烤雞排 $85

三五好友專程來聊天小酌直接點肉捲拼盤和肉串拼盤很划算，折一點價格也是幫大家省荷包，而且一人一支大家也才吃得盡興；肉捲很紮實沒有偷料！蔥捲烤過通常都會縮水，他們家的一樣飽滿紮實還很有脆度，培根捲和牛肉捲各有三支，牛肉很嫩有點油脂QQ的

肉串拼盤光是兩支雞軟骨串就覺得好豪華，醬汁是有點甜味，ㄎㄠㄎㄠ的口感很迷人，還有雞腿肉串、豬肉串各三支，再搭配牛肉串吃著就是一個消夜的幸福~肉捲和肉串的口味稍重一點，喜歡小酌朋友很適合；對了，下酒我還推薦醬烤雞排，上桌就會剪開大家一起分著吃，是炸皮有點顆粒的古早味，炸皮抹上烤醬和酥皮的搭配很有戲，說真的很不錯我很喜歡~

我喜歡他烤雞排的口感，有一點脆度顆粒的炸皮讓醬汁附著吃起來很有古早味

鯖魚 $180

鹽燒干貝 $160

海鮮有鯖魚和干貝，干貝我選的是鹽燒口味，海鮮的料理不是用烤箱，而是用烤布在爐火上烤，這需要一點功力才行，鹽燒干貝一份有三顆，軟嫩多汁，胡椒很香會吃得有點辣喔~鯖魚烤的也很出汁，稍微注意一下中間的小刺，鮮美的肉質吃得出來~

就連摩艾都驚訝的好想吃~

店內現在周二、三、四有Asahi生啤酒買三送一，GOOGLE評論有豆干、蝦片、黑輪和米血四選一，活動很有誠意~想喝點不同的可以試試闆娘超推的水果燒酒，台灣小農自產自銷，所以才有荔枝、鳳梨、葡萄和芭樂多種口味，畢竟我們可是水果王國呢，芭樂口味真的好有趣，我有聞了一口滿香甜的，想試試看新風格可以試試看~

#喝酒不開車開車不喝酒

烤第一竹北河岸店 營業時間地址

烤第一竹北河岸店

地址 : 新竹縣竹北市縣政九路南段79號

電話 : 0938 793 796

時間 : 18:00 ~ 00:00 (周一公休)

粉絲專頁 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100064008214812

🎉活動

｜周二、三、四有Asahi生啤酒買三送一

｜OOGLE評論有豆干、蝦片、黑輪和米血四選一