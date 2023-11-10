新竹高人氣壽司 Enjoy Sushi 享稻壽司建華店 來到東區插旗！吸睛的豪華大拼盤公司訂餐、壽司餐盒及活動在家派對、聚餐好吃大方，價格物超所值高貴不貴，捲壽司5顆$85起，生魚片握壽司5顆$160起，主打就是一個奢華平價！而且建華店有少許吧檯座位區，丼飯、烏龍麵價格親民學生也能輕鬆入手，中午營業僅有2小時，再來就是晚餐場，東南食品商圈的朋友想吃可得手刀預定喔！

📍享稻 Enjoy Sushi 建華店

地址 : 新竹市東區東南街291號

電話 : 03 575 0060

時間 : 11:00 ~ 13:00 | 16:00 ~ 20:00 (週二公休）

粉專 : https://www.facebook.com/enjoyysushi2

👉享稻壽司建華店 位置及停車方式

享稻壽司建華店在今年五月開幕，就在建華國中前東南街上，大大的招牌非常醒目，東南食品商圈離園區不遠，午餐外帶、外送還有內用座位，各位想吃享稻壽司可不能再拿鐵道路太遠當理由囉；題外話最近台中 tomorrow coffee 的厚重瀏海很有人氣，來享稻建華店拍一下也不錯~

這個位子剛好在學府路轉東南街，車子建議停在建華國中與培英國中中間的停車格，附近車流量多，過馬路時請多小心喔~我預定開門的時間，沒想到就已經有人在排隊等候了阿~

享稻也有提供餐盒，園區、公司行號活動時不僅方便也豐盛

👉享稻壽司建華店 環境介紹

木質裝潢加上亮黃燈光，牆面、櫃檯上擺著清酒瓶作為風格裝飾，享稻壽司有著濃濃的日式居酒屋風格，前方的吧檯是作業區，穿廊間擺上數張椅子，原來建華店多了內用區！距離麗池公園、假日花市不遠，買個餐盒去新竹公園野餐也很讚捏！我只有一個重點提醒，因為餐點都是現做，假日期間一定要提早預訂喔。

即便主打外帶壽司，享稻壽司在細節上有著濃烈的日式氛圍。

👉享稻壽司建華店 菜單

平價與奢華不用對決，享稻壽司兩者兼顧！熟食捲壽司價位從5顆$80元起，花枝握壽司、鮭魚握壽司當日現做肥美香噴，5顆$160~$180元帶回家自己玩迴轉壽司吃得飽又顧荷包！公司聚餐、K歌時間推薦直上豪華大拼盤，捲壽司、握壽司都可以客製化搭配，生日還有鮭魚刺身蛋糕！新品不定期推出，嘗鮮請關注粉專喔。

一定要跟各位說，吃這家，預約真的是重點！ 右/超誇張的直火炙燒技術讓店內瞬間充滿油脂香

🔸豪華大圓盤 $780 / 38顆

豪華大圓盤也太美了吧，由炙燒稻荷、美式炸雞、炸蝦天婦羅、酥炸軟殼蟹、紫米壽司、享稻花捲和虎皮壽司搭配組成，搭配紫洋蔥、紫米、蝦卵和炙燒美乃滋交互配色，光是看著就覺得好療癒，而且這麼一大盤居然只要$780是不是很划算！還貼心的附上壽司薑片。如果想自己挑選也可以，只要35~40顆就可以擺圓盤，想奢華氣派就是這麼簡單。

◍炸蝦天婦羅捲壽司

◍酥炸軟殼蟹捲壽司

◍享稻花捲壽司

◍紫米捲壽司

◍稻禾壽司

◍美式炸雞捲壽司

◍虎皮壽司

帶著尾巴的是炸蝦天婦羅和酥炸軟殼蟹壽司，咬下其中有著細緻的蟹肉香，炸蝦酥脆口感，撒上啵啵的蝦卵也是親子系列。把美式炸雞納入壽司，海苔捲著雞腿肉再用醋飯包裹，搭配洋蔥的鮮脆鮮香解膩。

酥炸軟殼蟹壽司

炸蝦天婦羅壽司還疊上了大量的蝦卵

美式炸雞壽司要連洋蔥一起吃喔

享稻花捲壽司誠意十足，幾乎所有配料都有，小黃瓜、玉子燒、炸蝦等配料豐盛多元。

什麼都有的就是花壽司

紫米捲壽司、炙燒稻禾壽司和虎皮壽司是小朋友最愛，QQ的紫米包著豐富餡料，沾著花生粉入口有著鹹甜口感，跟各位提醒紫米中包有香菜，就是喜歡這味啦！

炙燒稻禾舊式昇級版的豆皮壽司，擠上美乃滋直火炙燒，甜香濃郁還有迷人豆香；虎皮蛋糕都是店內製作，說是甜點壽司也不為過，看來壽司師傅都有的甜點靈魂。

🔸滿貫大圓盤 $1400 /35顆

若說剛剛那盤是小朋友吃的，以生食生魚片為主的滿貫大圓盤就是大人專屬啦，生魚片厚實飽滿，每貫都是現點現切當場現做，直火炙燒一下，店裡滿室魚肉油脂鮮香！這招真的很厲害，我懷疑這是從師傅的火球術啦！

◍北海道干貝握壽司

◍手工大海蝦握壽司

◍花枝握壽司

◍炙燒比目魚握壽司

◍鮭魚握壽司

◍醬燒銀鱈握壽司

◍北寄貝握壽司

橘紅完美覆蓋，這不用說當然就是鮭魚握壽司啦，肉面新鮮加上油脂環繞，入口軟綿，一點芥末更好吃；大圓盤可以依照客製需求，也可以加價升級鮭魚肚或是炙燒風味。

點上粉紅色鱈魚鬆的是北海道干貝握壽司，剖開後覆蓋醋飯，生食級的口感Q彈還有些脆口；喜歡彈牙又有點油潤感那一定要嚐嚐花枝和北寄貝握壽司，花枝外Q內綿，與醋飯入口咀嚼是越嚼越香，紅顏漸層的是北寄貝，為日本重要的食用貝，還是北海道苫小牧市的市貝喔，口感Q且潤口，一點芥末或醬油就能領出其鮮味。

漸紅鮮豔的北寄貝很少有這麼美的品質喔

手工大海蝦握壽司有著師傅們偽男友的愛心，精心挑選高質大海蝦，到店後剝殼處理，入口彈牙鮮味十足，每一尾蝦可都是相當有份量！

銀鱈握壽司和比目魚握壽司都是炙燒款，比目魚取鰭邊肉部位油脂豐厚，炙燒過後的油脂香氣四溢饒人口水入口即化；銀鱈魚脂含量高，聞的是炙燒過後的香噴，肉質的焦香也兼具口感。

擠上金桔的味道更多清爽

最難夾的就是比目魚鰭邊握壽司，因為很容易就太過軟嫩就斷掉了阿

🔸刺身蛋糕/提早預訂 $1200

在跟大家說一個好消息，之前有在鐵道店取過刺身蛋糕現在大升級，滿滿的鮭魚生魚片還附上鮭魚卵完全不加價！節慶時刻來一顆真的是超級享受阿~

下/照片取自官方

🔸鍋燒湯烏龍麵 $130

🔸唐揚炸雞丼 $150

🔸扇貝茶碗蒸 $50

學府路的學校多，補習班也不少，丼飯、烏龍麵配料豐盛價格不貴，接完小孩順便買回家熱熱吃剛剛好！烏龍麵股溜滑嫩且湯頭清甜，配料豐富有蝦子、魷魚、蛤蜊、蔬菜和香菇滿滿一碗，很清爽也吃得飽。

享稻壽司的唐揚炸雞丼也是人氣王，份量超多的雞塊評價滿分，外皮酥脆包裹鮮嫩雞肉，入口一咬肉汁橫溢，搭配充滿滑蛋與日是式醬汁的丼飯，每一口都有著醬油鮮甜與蛋香。

高CP質的茶碗蒸再升級，不不小心可就賣光光，蒸蛋口感細緻還有蛤蠣、香菇搭配，重點是這次增加了扇貝在裏頭，吃的時候記得要尋寶一下喔~

👉享稻壽司建華店 營業時間地址

📍享稻 Enjoy Sushi 建華店

地址 : 東區東南街291號

電話 : 03 575 0060

時間 : 11:00 ~ 13:00 | 16:00 ~ 20:00 (週二公休）

粉專 : https://www.facebook.com/enjoyysushi2

📍享稻 Enjoy Sushi 鐵道店

地址 : 新竹市北區鐵道路二段163號

電話 : 03-532-0003

時間 : 11:00 ~ 13:00 | 16:00 ~ 20:00 (周一公休)

粉專 : https://www.facebook.com/enjoyysushi