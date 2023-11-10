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【台北】「遠東香格里拉36F豪華閣，高視野的絕美景致，與Taipei 101面對面吃下午茶」

2023-11-10 16:02:10 游小熊 人氣：102
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窩客好文

游小熊

發表篇數：605篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：台北遠東香格里拉
place台北市大安區敦化南路二段201號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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台北．遠東香格里拉-豪華閣下午茶
去年入住遠東香格里拉，一直都沒空寫
照片實在躺太久，所以還是得快點撰文分享才是
入住的是豪華閣住宿專案，CI後可以到位在36F豪華閣享用下午茶
來到高樓層邊吃下午茶邊欣賞眼前101大樓和台北市的市景
天氣好時，眼前的視野真的很棒，一整個很享受啊
下午茶供應的品項也不少，有輕食、甜點、點心、水果和飲料
光是眼前的VIEW就大加分，當然整體環境和氣氛都很棒
接著就先來看看在豪華閣，可以邊看101邊吃什麼吧~

遠東香格里拉．36F豪華閣

在36樓辦理Check in手續後，工作人員便引領我們到座位區用餐

香格里拉-豪華閣_環境及座位區
 

進來後也迅速地環顧了一下四周的環境
有一大面是面對著台北101的大片透明落地窗區
沿著落地窗都有設置了2-4人的座位區
除此之外，靠近裡邊也同樣有不少座位
不過，想當然爾，一定是靠窗的位置比較搶手
所以想坐靠窗位置就得碰碰運氣囉~

半弧型的空間裡，地面鋪有地毯且有舒適的沙發座位區

來到豪華閣，因為有大面透明玻璃窗
再加上天氣好，光線和視線都好的關係
所以不管走到哪裡往窗外望去
都能以不同的角度看到101的身影
也因此拍出來的照片，感覺都很像一塊畫布呢
快速看過一下室內座位區後
接著趕緊來看看下午茶的部份吧

香格里拉-豪華閣_下午茶餐點區

取餐區域就在座位區旁的獨立空間裡
分成四個區域，每個區域放置的餐點也不大相同
 

飲料區
這裡除了熱水和小冰箱裡的飲料可自行取用之外
咖啡是由飯店人員幫忙盛裝的
因此若是想喝咖啡，可告知服務人員即可

小冰箱裡有汽水、氣泡水和礦泉水

L型的取餐檯，靠窗和靠牆的餐檯上放的東西都不大一樣

以上為靠窗餐檯的餐點，有：
有檸檬愛玉、泡芙、磅蛋糕、司康、豬肉酥和起司蛋糕

靠牆的餐櫃上則有:水果、生菜沙拉和幾款現打果汁

對面的半圓型餐檯這裡，有四款輕食（可頌/拖鞋麵包/法國棍）
如果肚子餓的人，夾這些來吃會比較有飽足感

   

另外還有餅乾和小熊軟糖

整體的餐點都蠻精緻的，口味上也大致都不錯
（有少數幾款沒這麼好吃，但大部份是都OK的）
就以往曾入住且有提供下午茶的飯店（民宿）來說
豪華閣這裡不管是環境空間或氣氛都是最棒的
尢其可以看到101，VIEW更是值得啊~
享用下午茶後也準備進房間休息一下囉~

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店家/景點資訊

  • 店家名稱：台北遠東香格里拉
  • 所在地址：台北市大安區敦化南路二段201號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00
  • 店家電話： 02-2378-8888
  • 評價：★★★★★
  • 備註資訊：
    Check In：15:00
    Check Out：12:00
    豪華閣下午茶：14:00-16:30


交通資訊

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游小熊

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熱愛美食的游小熊 最愛的是咖啡、甜點和早午餐 喜歡走訪各地的老宅及特色咖啡館 生活中有人陪吃陪玩是件再幸福也不過的事 因而喜歡帶著同樣愛吃的孩子一起吃喝玩樂 要用味蕾和足跡，豐富彼此的人生~ 美食．旅遊．育兒邀約：scbear269@gmail.com

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