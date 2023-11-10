台北．遠東香格里拉-豪華閣下午茶篇

去年入住遠東香格里拉，一直都沒空寫

照片實在躺太久，所以還是得快點撰文分享才是

入住的是豪華閣住宿專案，CI後可以到位在36F豪華閣享用下午茶

來到高樓層邊吃下午茶邊欣賞眼前101大樓和台北市的市景

天氣好時，眼前的視野真的很棒，一整個很享受啊

下午茶供應的品項也不少，有輕食、甜點、點心、水果和飲料

光是眼前的VIEW就大加分，當然整體環境和氣氛都很棒

接著就先來看看在豪華閣，可以邊看101邊吃什麼吧~

遠東香格里拉．36F豪華閣

在36樓辦理Check in手續後，工作人員便引領我們到座位區用餐

香格里拉-豪華閣_環境及座位區



進來後也迅速地環顧了一下四周的環境

有一大面是面對著台北101的大片透明落地窗區

沿著落地窗都有設置了2-4人的座位區

除此之外，靠近裡邊也同樣有不少座位

不過，想當然爾，一定是靠窗的位置比較搶手

所以想坐靠窗位置就得碰碰運氣囉~

半弧型的空間裡，地面鋪有地毯且有舒適的沙發座位區

來到豪華閣，因為有大面透明玻璃窗

再加上天氣好，光線和視線都好的關係

所以不管走到哪裡往窗外望去

都能以不同的角度看到101的身影

也因此拍出來的照片，感覺都很像一塊畫布呢

快速看過一下室內座位區後

接著趕緊來看看下午茶的部份吧

香格里拉-豪華閣_下午茶餐點區

取餐區域就在座位區旁的獨立空間裡

分成四個區域，每個區域放置的餐點也不大相同



飲料區

這裡除了熱水和小冰箱裡的飲料可自行取用之外

咖啡是由飯店人員幫忙盛裝的

因此若是想喝咖啡，可告知服務人員即可

小冰箱裡有汽水、氣泡水和礦泉水

L型的取餐檯，靠窗和靠牆的餐檯上放的東西都不大一樣

以上為靠窗餐檯的餐點，有：

有檸檬愛玉、泡芙、磅蛋糕、司康、豬肉酥和起司蛋糕

靠牆的餐櫃上則有:水果、生菜沙拉和幾款現打果汁

對面的半圓型餐檯這裡，有四款輕食（可頌/拖鞋麵包/法國棍）

如果肚子餓的人，夾這些來吃會比較有飽足感

另外還有餅乾和小熊軟糖

整體的餐點都蠻精緻的，口味上也大致都不錯

（有少數幾款沒這麼好吃，但大部份是都OK的）

就以往曾入住且有提供下午茶的飯店（民宿）來說

豪華閣這裡不管是環境空間或氣氛都是最棒的

尢其可以看到101，VIEW更是值得啊~

享用下午茶後也準備進房間休息一下囉~

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店家/景點資訊

店家名稱：台北遠東香格里拉

所在地址：台北市大安區敦化南路二段201號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00

店家電話： 02-2378-8888

評價：★★★★★

備註資訊：

Check In：15:00

Check Out：12:00

豪華閣下午茶：14:00-16:30 Google即時導航



