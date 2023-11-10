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水麥芽菓子烘焙工坊｜大顆還不貴，有火烤就是香！鄉民們推爆日賣千顆超猛蛋黃酥

2023-11-10 16:05:03 大手牽小手。玩樂趣 人氣：105
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窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：767篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：水麥芽菓子烘焙工坊
phone-
place桃園市桃園區慈光街74號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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中秋節蛋黃酥推薦這家水麥芽菓子烘焙工坊，中秋節將近，不少蛋黃酥名店已經開始湧現排隊的人潮，身為桃園蛋黃酥領頭羊的名店水麥芽菓子烘焙工坊也已經開始備戰，也推出了多樣化的中秋月餅禮盒，照往年的慣例，越到中秋越難買到，強烈建議先上網買先贏啦！

水麥芽菓子烘焙工坊｜交通方式、停車資訊

水麥芽菓子烘焙工坊就位在桃園市桃園區慈光街74號，轉角處的水麥芽菓子烘焙工坊相當顯眼，附近都是住宅區，環境很清幽，水麥芽菓子烘焙工坊一直以來都秉持著用料紮實的精神，價格設定上也很親民實惠，近年來推出的手撕蛋糕也是超受歡迎！

水麥芽菓子烘焙工坊｜購物空間

剛好遇到水麥芽菓子烘焙工坊的麵包出爐，不過現在麵包的數量有比較少，現在幾乎都是手撕蛋糕的天下，店裡幾乎都擺滿了手撕蛋糕的紙盒，聽說每天都不太夠賣，除了蛋糕還有這個裙擺小西餅也很受歡迎

招牌蛋黃酥店頭也有零售，但大家還是偏好整盒買比較多，如果沒吃過水麥芽的蛋黃酥，可以先買零的吃看看，下次來應該就會直接買整盒的（真心不騙真的超讚！）

每天現做現烤出爐的手撕蛋糕，製作的地方就在店後方廚房，走進店內就會聞到超香超香的蛋糕香氣，經過店家同意來看一下手撕蛋糕尚未脫模的畫面，一整排倒扣的手撕蛋糕正在架上放涼等著脫模，個個蓬鬆看起來好可口，後來問老闆才知道因為剛出爐蛋糕太嫩了，受不了地心引力，倒扣才不會內凹

剛出爐的蛋黃酥！每年中秋節都賣到翻掉的水麥芽蛋黃酥，出爐後還會再用噴槍一顆顆烤過，外表油亮亮香氣逼人

水麥芽菓子烘焙工坊｜推薦中秋禮盒

建議如果要買水麥芽最好提早先訂禮盒，不然越靠中秋越難買到，今年也推出很多很棒的中秋月餅禮盒，可以直接下訂，以免買不到唷！

有幾盒要送給朋友就加購水麥芽特製提袋，這樣裝起來更大方好看了！

水麥芽菓子烘焙工坊｜推薦必買蛋黃酥、中秋月餅禮盒

水麥芽菓子烘焙工坊必買蛋黃酥禮盒！包裝超有質感，是那種素雅的文青風！

壓軸超人氣蛋黃酥，一個中秋檔期可以賣上破萬顆，桃園應該沒有可以與其匹敵，這蛋黃酥最厲害的是他入口即化的口感，這可是老闆的自信之作，捨去一般市面上蛋黃酥常用的冷凍蛋黃，老闆堅持使用整顆紅土鹹鴨蛋一顆顆手工取出蛋黃，雖然成本大幅提高，但老闆為了追求蛋黃酥的極致口感，一直以來都是堅持如此搞工的做法

再來就是餅皮也是用高品質安佳無水奶油，並且以獨門比例製作餅皮，有別於一般的蛋黃酥吃來乾口，這裡的蛋黃酥入口有濕潤柔軟的口感，鹹蛋黃飽滿且口感細緻，在口中與餅皮、豆沙餡形成巧妙的平衡感，老實說，比起不X坊蛋黃酥或是陳X訓，咬咬更愛水麥芽菓子烘焙工坊的蛋黃酥！

12入鳳凰酥禮盒，這個也是蠻熱賣的，，而且用料紮實，售價又便宜，一顆算起來大概26元而已！

鳯梨內餡部份是選用特選鳯梨，經過獨家蜜漬手法，讓鳳梨的香氣完全釋放，香甜的鳳梨內餡加上鹹蛋黃，酸甜鳳梨餡中還帶有微鹹的鹹蛋黃，搭配外皮的溫潤奶香，別具層次口感

熱銷組合Ｃ，除了有蛋黃酥、鳳凰酥外，還有太陽餅，這款一次可以吃到三種口味的也很受歡迎，太陽餅餅皮相當酥鬆且層次豐富，裡面的內餡吃起來也很軟Ｑ不甜膩

水麥芽菓子烘焙工坊｜手撕蛋糕

手撕蛋糕的盒裝也很有質感，除了水麥芽LOGO，旁邊還有口味標示，真的是送禮自用、平價好吃的伴手禮

「水麥芽」的手撕蛋糕目前有九種口味：經典原味、米歇爾可可、伯爵紅茶、手工黑糖、西尾抹茶、可可白玉珍珠、草莓戀人、海鹽檸檬、蜜香伯爵

原味手撕蛋糕水麥芽的招牌必買，可以說是大人和小孩都適合的口味，個頭大又便宜，手工製作真的平價，既然叫手撕蛋糕，霸氣用手撕開蛋糕來嗑最美味啦！手撕蛋糕光是摸到外皮就覺得好柔軟的感覺，入口濕潤又富有彈性及蛋奶香氣，真的非常好吃

其中我最喜歡可可白玉珍珠，除了香濃的可可風味，裡頭還加了特製的白玉麻糬增加口感，裡面還豪邁的加了很多巧克力豆，柔軟的蛋糕加上巧克力豆的濃醇，多層次口感很特別

草莓戀人也很讚！可以吃得到草莓顆粒，和蛋糕體相當融合，味道甜甜的卻不會膩口，草莓香氣是淡雅的那種，吃起來一點都不甜膩唷

手工黑糖也是很推薦的口味之一，黑糖香氣很濃郁，入口還有回甘的甜香，加上柔軟的蛋糕體這個感覺長輩會喜歡的味道

我還帶了一盒『裙擺小西點』，乍看之下有點像是古早味甜點『牛粒』，但口感完全不一樣！

外殼的蛋糕體吃起來超級柔軟，外層還帶有酥感，裡面則是夾著滑潤的奶油，帶有淡淡的鹹味，有夠耐吃，配茶或咖啡都超搭啦！

現在已經很接近中秋節檔期，水麥芽菓子烘焙工坊的接單慢慢也會越來越多，因為都是純手工製作，所以每日出爐的數量會有個極限，晚來真的就買不到了，強烈建議趕快先訂，不然越到中秋就買不到囉！

 

水麥芽菓子烘焙工坊

地址：桃園市慈光街74號 地圖

電話：03-3260081

營業時間：11:00-21:00

水麥芽菓子烘焙工坊FB

店家/景點資訊

  • 店家名稱：水麥芽菓子烘焙工坊
  • 所在地址：臺灣桃園市桃園市桃園區慈光街74號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-21:00
  • 店家電話：03-3260081


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