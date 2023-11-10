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【信義區美食】牛味餐館附菜單，隱身虎林街巷弄內的排隊美食，牛肉麵份量超大碗，內用小菜以盤計價自己夾到

2023-11-10 16:15:06 Ruby說美食享受旅行 人氣：106
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：366篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 信義區

造訪商家：牛味牛肉麵專賣店
phone-0966- 759-110
place台北市信義區虎林街131號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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永春捷運站附近也是有許多美食店家林立，尤其是在虎林街，

更是有許多排隊美食，這間牛味餐館是Ruby看到google評論

評價也相當不錯，因此午餐決定來一試。

當天用餐的時間也是店裡都客滿，一位難求的座位，

Ruby也是等了一些一陣子才有位子，也是跟人家併桌。

不僅提供一般的紅燒湯頭牛肉麵，還有乾拌牛肉麵，附送一碗牛肉湯。

可選擇家常面、粗拉麵、細拉麵和冬粉。

牛筋可以在菜單上打勾，但Ruby打勾了送上來卻沒有。

小菜的部分是有分40元和60元兩種價位，

可以任意搭配不同口味，採用盤子計價方式，

顧客可以自行挑選喜歡的小菜，這種消費方式相當特別。

當天的小菜共有五種，因為生意真的很好，

店員也相當忙碌，但補菜的速度仍然相當快。

內用有供應牛肉麵必搭的酸菜和熱茶。

Ruby點了一碗香辣牛肉麵 小碗的 $170

湯頭微辣，如果需要更辣，可以在點餐時另行告知店員。

Ruby點的是細拉麵，麵條煮的軟硬度也剛好。

湯頭有豆瓣的香與辣，

一口麵條再一口牛肉塊，真的好過癮，

牛肉塊厚實又大塊，每一口都充滿嫩滑的口感，

雖然是小碗，但份量十分足夠。

這家麵店絕對值得再次光顧，接下來Ruby打算嚐嚐他們的乾拌牛肉麵，

簡單的食記與大家分享。



【店家資訊】
👉牛味餐館
🏠台北市信義區虎林街131號
☎️02 2727 2747
⏰AM11:30~PM14:00

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌


RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 ，

 


   

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    RUBY我是一位很喜歡吃美食、喜歡烹飪、喜歡享受一個人旅行的平凡女子，要把我最真實的好吃好玩的感受分享給大家，來完成我不平凡的偉大夢想😘，一步一腳印👣 慢慢的朝著我的目標前進，夢想前進。 食記都會在以下平台發文 ✨痞客邦PIXNET ✨WalkerLand窩客島 ✨POPDAILY ✨愛食記 ✨FB: RUBY說美食享受旅行 ✨IG: tour_ruby0530 👉如有意合作請寄到以下信箱: tourruby0530@gmail.com 或者私訊粉絲專頁。
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