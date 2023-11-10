永春捷運站附近也是有許多美食店家林立，尤其是在虎林街，
更是有許多排隊美食，這間牛味餐館是Ruby看到google評論
評價也相當不錯，因此午餐決定來一試。
當天用餐的時間也是店裡都客滿，一位難求的座位，
Ruby也是等了一些一陣子才有位子，也是跟人家併桌。
不僅提供一般的紅燒湯頭牛肉麵，還有乾拌牛肉麵，附送一碗牛肉湯。
可選擇家常面、粗拉麵、細拉麵和冬粉。
牛筋可以在菜單上打勾，但Ruby打勾了送上來卻沒有。
小菜的部分是有分40元和60元兩種價位，
可以任意搭配不同口味，採用盤子計價方式，
顧客可以自行挑選喜歡的小菜，這種消費方式相當特別。
當天的小菜共有五種，因為生意真的很好，
店員也相當忙碌，但補菜的速度仍然相當快。
內用有供應牛肉麵必搭的酸菜和熱茶。
Ruby點了一碗香辣牛肉麵 小碗的 $170
湯頭微辣，如果需要更辣，可以在點餐時另行告知店員。
Ruby點的是細拉麵，麵條煮的軟硬度也剛好。
湯頭有豆瓣的香與辣，
一口麵條再一口牛肉塊，真的好過癮，
牛肉塊厚實又大塊，每一口都充滿嫩滑的口感，
雖然是小碗，但份量十分足夠。
這家麵店絕對值得再次光顧，接下來Ruby打算嚐嚐他們的乾拌牛肉麵，
簡單的食記與大家分享。
【店家資訊】
👉牛味餐館
🏠台北市信義區虎林街131號
☎️02 2727 2747
⏰AM11:30~PM14:00
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。
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