永春捷運站附近也是有許多美食店家林立，尤其是在虎林街，

更是有許多排隊美食，這間牛味餐館是Ruby看到google評論

評價也相當不錯，因此午餐決定來一試。

當天用餐的時間也是店裡都客滿，一位難求的座位，

Ruby也是等了一些一陣子才有位子，也是跟人家併桌。

不僅提供一般的紅燒湯頭牛肉麵，還有乾拌牛肉麵，附送一碗牛肉湯。

可選擇家常面、粗拉麵、細拉麵和冬粉。

牛筋可以在菜單上打勾，但Ruby打勾了送上來卻沒有。

小菜的部分是有分40元和60元兩種價位，

可以任意搭配不同口味，採用盤子計價方式，

顧客可以自行挑選喜歡的小菜，這種消費方式相當特別。

當天的小菜共有五種，因為生意真的很好，

店員也相當忙碌，但補菜的速度仍然相當快。

內用有供應牛肉麵必搭的酸菜和熱茶。

Ruby點了一碗香辣牛肉麵 小碗的 $170

湯頭微辣，如果需要更辣，可以在點餐時另行告知店員。

Ruby點的是細拉麵，麵條煮的軟硬度也剛好。

湯頭有豆瓣的香與辣，

一口麵條再一口牛肉塊，真的好過癮，

牛肉塊厚實又大塊，每一口都充滿嫩滑的口感，

雖然是小碗，但份量十分足夠。

這家麵店絕對值得再次光顧，接下來Ruby打算嚐嚐他們的乾拌牛肉麵，

簡單的食記與大家分享。





【店家資訊】

👉牛味餐館

🏠台北市信義區虎林街131號

☎️02 2727 2747

⏰AM11:30~PM14:00

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 ，





💁‍♀️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】

💁‍♀️歡迎追蹤訂閱我的美食 IG: tour_ruby0530

看更多美食旅遊食記



如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊，

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，

如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。