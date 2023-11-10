在台北101附近新開了一家超網美~~Twilight餐酒館,他就位在捷運信義安和站(四號出口走路5分鐘)

在店門口就可以很清楚的看到101喔!

影音介紹豺狼做料理YouTube頻道唷!~~

https://www.youtube.com/shorts/U4pcY-qr8ZU

走到Twilight餐酒館的門口就很好拍唷!可以感受到非常網美~我很喜歡那LOGO讓我想起多年前的暮光之城系列電影

走進店內你會感受到更多店家的擺設佈置跟用心,座位有多種組合

我覺得如果是我自己下班後想釋壓會想坐在吧檯喝點小酒

這裡也接受包場活動唷!大概可以容納30人左右

哈哈除了尾牙聚會我覺得超適合求婚的唷!

一到座位哇!我好驚訝!店家超用心的,事先訂位竟然在桌上擺上歡迎小卡耶!

如果是跟情侶或閨蜜一起來我會選擇高腳桌可以近距離聊天說小祕密唷!~

坐定後服務人員送上菜單~~哇!好精緻唷!上面有個香氛的擴香石,這菜單的插圖是他們自己手繪的唷!

哈哈~豺狼說一進門的時候他發現每個桌上都擺了一個像啞鈴的東西?難道是邊喝小酒邊運動用的嗎?

啊哈~原來這是一個很有氣氛的燈唷!小幫手一直拍還會調整亮度唷!

Twilight餐酒館有多種不同酒精濃度的調酒可以供選擇.還有多種義式料理唷!

點完餐後服務員就先送上特製的餐前飲品,每次可能都不一樣口味唷!

我今天是檸檬水梨口味很順口,那個甜是水果自然的香甜唷!剛好適合咳嗽的我們

今天喝的第一款調酒是奧羅拉:哇!一送上來我眼睛一亮真的超級漂亮的,覺得戀愛了~~

高腳杯裡面的冰塊是荔枝口味的玫瑰花+旁邊紫色的香水擴香瓶裝著紫羅蘭香氣的調酒

這香氛.冰塊.香卡都是店家親自調製,這款是屬於甜美的花香調

而且隨著冰塊的溶化口味會漸變可以感受這款酒的前調.中調.後調的不同香味及感受

我很喜歡這款奧羅拉,覺得視覺.嗅覺.味覺的享受超適合女生

綠野仙蹤:豺狼最愛梅酒,看到吧檯的調酒師Shake調製~~覺得超帥!

梅酒.抹茶.麥芽糖.蛋白霜搭配好特別唷~用高腳杯盛裝加上顏色.乾燥花整體好雅致

更特別是杯裏搭配的"米香"哇!好喜歡這種口感,吃的時候可以感覺到抹茶的香氣及麥芽及蛋白霜的香甜

遺忘藥水:這款算是酒精程度較高的調酒,因為白蘭地的後勁對我們來說比較強

白蘭地搭沙士.櫻桃~~上面竟然配了肉紙耶!

這樣搭配酸中帶甜很順口那沙士熟悉的味道加上櫻桃的香甜我一口酒一口肉紙不小心就喝完了

果然白蘭地讓我很快的臉紅微醺,真的蠻讚的!!



除了以上三款調酒Twilight還有很多不同的調酒相同的是我看到雅致的菜單都好想嘗試,下次再訪吧!

除了調酒Twilight還有很多款餐點,他們的餐點屬於偏義式料理,今天也嘗試了幾道讓我一一介紹唷!

松露煙燻鮭魚:

入口就感受到濃濃的松露香氣，再來可以感受到鮭魚煙燻過的味道，小黃瓜跟鮭魚捲在一起產生多重的口感非常新奇，底下的法棍烤過後酥酥脆脆加上想黃瓜的脆產生多層次的口感，我非常喜歡





地中海羅勒海鮮義大利麵:

麵體的口感稍微偏Q彈，上面的辣椒絲帶一點煙燻風味，搭配著羅勒一起很有層次，每個海鮮都很新鮮，可以吃的到海鮮的鮮味。



濕式熟成青醬牛肉:

濕式熟成過再用舒肥的方式，最後再烤過牛肉標面帶者淡淡的炭香，但不會很硬。搭著山葵青醬一起吃又有不同的感受，他的青醬比較濃稠，巴著牛肉一起吃超讚!!

限量手作蝦餅:



豬絞肉搭配透抽及鮮蝦，餡料超級飽滿，一口咬下感受到外皮的酥脆，接著是豬肉的汁水受到擠壓而炸出來。沾一下旁邊附的泰式酸辣醬可以有效減低炸物的油膩感，酸酸甜甜的風味讓我一口接一口!!

西班牙油蒜蝦feat.法棍:

蝦都已經剝好殼，而且個頭也算不小。蝦肉飽滿緊實，沾著底下的香蒜橄欖油搭配法棍一起吃別有一番風味

食後心得:

Twilight餐酒館的地點交通超方便,喝酒不開車,開車不喝酒,來這裡捷運信義安和站走路只要五分鐘很安全更不用擔心信義區停車的問題

從店門口到內部都可以感受到店家的用心,這裡的燈光音樂讓然好放鬆,不論一個人下班來喝小酒或者小情侶來約會都好適合

小幫手還跟豺狼說以後你需要包場求婚這裡很適合耶!燈光美氣氛佳,場地有可以容納30人左右

豺狼說他覺得這很適合他們公司包場聚會或過耶誕節萬聖節跨年啦!

對!對!對!他們的店一出去往右看就可以看到101唷!所以可以喝完小酒牽著女友的小手手一起去散步啦!Twilight餐酒館以擴香石.乾燥花等搭配自己調製的香氛,從菜單到餐點都精心設計注重每一個細節,他們的調酒大多以天然水果調製加上不同口味搭配,今天每上一款我都先哇嗚~真的都好美而且每一款調酒都帶給我不同的口感覺得都很順口也喜愛!!

還有他們的每一道餐點我也覺得蠻有特色都喜歡,尤其那松露煙燻鮭魚我超愛,還有所有的蝦蝦都已經幫客人剝殼~超方便的,連搭配的青蔬都很不一樣是義式料理特別的芝麻葉,香料...

Twilight餐酒館剛開幕有幸來訪,我很喜歡這裡的氛圍跟調酒,下次還想邀閨蜜一起來喝調酒拍網美照~~讚!

喜歡喝小酒的朋友一定要來感受一下,想獨處也很適合唷!

Twilight營業時間:

Sun - Thu 18:00-01:00 / Fri & Sat 18:00-03:00

02-27012289

台北市大安區信義路四段308號（信義安和捷運站4號出口）

三隻小熊吃喝玩樂部落格

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