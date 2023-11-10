想感受不一樣的用餐氛圍，來醉地府就對了，從按下大門"地府入口"的開始，一連串的驚喜等著你，你不入地府，誰入地府！店內打造地府的用餐氛圍，除黑白無常陰間使者，還有奈何橋、地府鐵鍋燉、類似地府特調的孟婆湯，讓你彷佛到陰間走一回，目前不接受預約，只能現場候位，等你親自來體驗～

整間店充滿一鍋鍋冒煙的鐵鍋燉，用餐之餘還有陰間地獄使者在旁邊等你，氣氛看起來好詭異喔～影片分享

招牌必點：地府鐵鍋燉869起，充滿迷人的香氣還有會黏鍋的玉米餅，超特別的～

最新DM，實際DM以店家為主。

二樓居然有一座奈何橋，通往冥府的橋梁，相傳人身後若要轉世，必定會經過這座奈河橋，然後喝下孟婆湯後，就會忘掉前塵記憶再投胎轉世。

提供一整排的酒水和飲料任君選擇，價位和外面賣的差不多，超貼心的～

招牌必點：地府特調90元，仙界奶茶90元，感覺喝下就會忘掉所有的煩惱憂愁，重新開始～

招牌必點：溜肉段129元，名古屋雞翅129元。份量不多但味道還蠻特別的～

店內主打：鐵鍋燉，可以選擇辣或不辣，超有特色的東北菜。

連廁所都超卡哇依的～

整間店充滿霓虹燈和詭異氛圍，像來到了地獄陰間地府，感覺比較適合夜晚來，品嚐人間地獄美食。

醉地府鐵鍋燉-台中公益店：台中市西區公益路168號；營業時間：11:00-02:00

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