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台中排隊必吃美食【刁民酸菜魚】比臉盆還大的酸菜魚/吃魚免費請你喝茶/不當愚民當刁民/訂位小撇步/挑戰舌尖上的味蕾

2023-11-10 17:37:34 大海愛上藍天 人氣：99
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大海愛上藍天

發表篇數：1522篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：刁民酸菜魚 崇德店
phone04-2238-7777
place台中市北區漢口路四段395號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台中真是美食天堂，每回來總有不同的驚喜！這次來品嚐比臉盆還大的刁民酸菜魚，來這裡吃魚還免費請你喝茶，挑戰舌尖上的味蕾，到底是什麼樣的美食總是一位難求，且不能預約只能現場排，招牌必點秘罈酸菜魚，真是又酸又辣超夠味的，酸菜真的比魚好吃，吃過一次真的很難忘懷的人間美食。

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想來點不一樣的，就來刁民酸菜魚，免費招待超好喝的季節飲品，還有龍骨高湯可以免費加湯。

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台中目前有三間店"公益店、崇德店、逢甲店"，用餐時間幾乎都客滿，建議可以選擇非用餐時段，實際觀察下午15:00-16:00用餐時段人較少幾乎都不用等。 

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訂位小撇步：先到現場掃描Qrode，雲端即時叫號系統，掌握即時資訊，可以看到三間店排隊人數，選擇離你最近比較少人候位，就可以減少排隊時間。

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一到先發刁鑽秘笈，吃魚喝茶都在這本。

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最新DM，實際DM以店家為主，除酸菜魚還有涼菜、炸物、飲品可以單點。

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一進門就看到牆上大大的招牌：不當愚民當刁民，讓人會心一笑。

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實際品嚐餐點真的又酸又辣，酸菜真的比魚好吃，

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還有教你怎麼沖泡才會好喝～季節限定洛神花茶，去油解膩很好喝。影片分享

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季節限定：醬汁小卷100元，母湯娃娃茶80元

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招牌必點：硬硬的炸雞雞130元，吃的時候很燙還會冒煙，超好吃的～

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酸菜魚有中盛588、大盛828以及特大盛1088選擇，其實2-3人選中盛就可以了，因為份量真的很多。

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配料可以自己加，每樣45元，我們加點寬冬粉、老油條、豬五花、金針菇等都相當好吃。 

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座位寬敞舒適，很適合朋友聚餐，姐妹聚會場所。

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二樓座位區

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刁民-酸菜魚 崇德店：台中市北區漢口路四段395號；營業時間：11:30-02:00

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儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!
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