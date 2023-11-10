每個水晶都代表著不同的含意，隨著年紀的增長，Ruby對於水晶這個東西，

總是感到好奇也對於那個磁場的神祕也覺得奇妙。

這間澄星水晶是Ruby上網做了許多功課後，當天就決定下午開店要去門市看看，

因為他們家都是採預約制的，現場也是有留給現場的客人，

所以決定去碰碰運氣看還有沒有名額。

Ruby還是一個小資女孩位於昂貴的黃金、鑽石就是看看就好，

水晶的飾品價格也比較好入手，可以依照自己想要的功能，訂製自己專屬的飾品。

澄星水晶還沒開店就已經有許多等候的客人了，因為Ruby當天沒有預約也是4點多就到附近逛逛，

沒想到才4點多已經有8位等待的客人，真的是非常熱門的店家。

如果有預約成功的應該是報電話號碼之類的，Ruby當天提早到很幸運的有現場的名額可以串水晶手鍊，

一進去會先量手圍，就會給你一個小盤子，就可以自己選自己要的水晶囉~



現場門市也有串好的手鍊，如果有嚴重選擇障礙的，或是想要單一功效的水晶，

就可以選現場販售的水晶手鍊喔，種類也是非常多，配色也是相當美的。



如果你是第一次去的話也可詢問店家，現場都有非常詳細的文宣，告知怎麼挑選水晶；

注意事項等等的，有不懂的也可以問現場工作人員，他們都非常的熱心幫忙。

像是建議選擇最多5種種類，選好珠子就可以放到盒子上，記得每一個水晶都可以拍下來，

一方面可以減少等等算錢的時間，另一方面也可以記錄自己到底選了什麼樣的水晶，

回到家還可以看一下每個水晶的功效等等的。



水晶真的是千千萬萬種，每個水晶都有的含意，可以招貴人的、招財、避邪、加強事業運、

增加魄力決策力、加強溝通能力、轉運、招桃花，真的是非常多不同種類的功效。

以下是Ruby選擇的水晶，結果回家發現，我居然選了10種的珠子，

但配色起還真的是滿美的，Ruby自己就是對於粉色和紫色色系的比較喜歡。

這裡有一個好處是價格非常透明，所有的價格都已經打出來寫出來，

不用擔心會被當盤子，重綁的價格和客製化的價格都也列出來。



現場也有其他的水晶擺飾品，像是水晶樹，可以放在辦公的地方。

或是很美堪稱水晶之王的紫水晶，紫的非常的美麗，

亮度和深度都很有質感。

門口也有其他販售的商品，還有地球儀，有喜歡都可以在等待的時候，

在店裡逛逛走走，都會發現有意外的驚喜與水晶們邂逅。

這裡還有消磁專區，畢竟水晶帶久了，會吸收我們身體的負能量和晦氣等等的，

可以放到水晶洞裡進行消磁的動作，算是相當貼心的售後服務。

這是Ruby當天串的水晶手鍊也買了一個小的紫水晶要放在辦公桌的上面，

希望可以招來好的磁場與業績，這樣是1450元，價格Ruby是非常可以接受的價格，

有機會也會帶朋友或是家人來串第二條手鍊

以上是Ruby的客製化水晶手鍊的美好初體驗分享給大家。

澄星水晶| 免費線上預約排程系統



【店家資訊】

👉澄星水晶

🍽官方粉絲團請點此 / 免費線上預約排程系統

🏠台北市大安區師大路49巷10號之3

☎️0933 058 191

⏰PM17:00~PM22:30

此篇文章為Ruby自費，文章內容為自身感受，

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，

否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

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