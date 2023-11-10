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【水晶手鍊客製推薦】師大商圈-澄星水晶，客製化水晶手鍊自己選配，專屬於自己的水晶手鍊，記得一定要預約-近捷運台電大樓站｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2023-11-10 17:43:08 Ruby說美食享受旅行 人氣：105
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Ruby說美食享受旅行

發表篇數：365篇

文章類別：生活-居家雜貨

【水晶手鍊客製推薦】師大商圈-澄星水晶，客製化水晶手鍊自己選

每個水晶都代表著不同的含意，隨著年紀的增長，Ruby對於水晶這個東西，

總是感到好奇也對於那個磁場的神祕也覺得奇妙。

這間澄星水晶是Ruby上網做了許多功課後，當天就決定下午開店要去門市看看，

因為他們家都是採預約制的，現場也是有留給現場的客人，

所以決定去碰碰運氣看還有沒有名額。

【水晶手鍊客製推薦】師大商圈-澄星水晶，客製化水晶手鍊自己選

Ruby還是一個小資女孩位於昂貴的黃金、鑽石就是看看就好，

水晶的飾品價格也比較好入手，可以依照自己想要的功能，訂製自己專屬的飾品。

澄星水晶還沒開店就已經有許多等候的客人了，因為Ruby當天沒有預約也是4點多就到附近逛逛，

沒想到才4點多已經有8位等待的客人，真的是非常熱門的店家。

【水晶手鍊客製推薦】師大商圈-澄星水晶，客製化水晶手鍊自己選

如果有預約成功的應該是報電話號碼之類的，Ruby當天提早到很幸運的有現場的名額可以串水晶手鍊，

一進去會先量手圍，就會給你一個小盤子，就可以自己選自己要的水晶囉~

【水晶手鍊客製推薦】師大商圈-澄星水晶，客製化水晶手鍊自己選


現場門市也有串好的手鍊，如果有嚴重選擇障礙的，或是想要單一功效的水晶，

就可以選現場販售的水晶手鍊喔，種類也是非常多，配色也是相當美的。

【水晶手鍊客製推薦】師大商圈-澄星水晶，客製化水晶手鍊自己選

【水晶手鍊客製推薦】師大商圈-澄星水晶，客製化水晶手鍊自己選


如果你是第一次去的話也可詢問店家，現場都有非常詳細的文宣，告知怎麼挑選水晶；

注意事項等等的，有不懂的也可以問現場工作人員，他們都非常的熱心幫忙。

【水晶手鍊客製推薦】師大商圈-澄星水晶，客製化水晶手鍊自己選

像是建議選擇最多5種種類，選好珠子就可以放到盒子上，記得每一個水晶都可以拍下來，

一方面可以減少等等算錢的時間，另一方面也可以記錄自己到底選了什麼樣的水晶，

回到家還可以看一下每個水晶的功效等等的。

【水晶手鍊客製推薦】師大商圈-澄星水晶，客製化水晶手鍊自己選

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水晶真的是千千萬萬種，每個水晶都有的含意，可以招貴人的、招財、避邪、加強事業運、

增加魄力決策力、加強溝通能力、轉運、招桃花，真的是非常多不同種類的功效。

【水晶手鍊客製推薦】師大商圈-澄星水晶，客製化水晶手鍊自己選

【水晶手鍊客製推薦】師大商圈-澄星水晶，客製化水晶手鍊自己選

以下是Ruby選擇的水晶，結果回家發現，我居然選了10種的珠子，

但配色起還真的是滿美的，Ruby自己就是對於粉色和紫色色系的比較喜歡。

【水晶手鍊客製推薦】師大商圈-澄星水晶，客製化水晶手鍊自己選

這裡有一個好處是價格非常透明，所有的價格都已經打出來寫出來，

不用擔心會被當盤子，重綁的價格和客製化的價格都也列出來。


現場也有其他的水晶擺飾品，像是水晶樹，可以放在辦公的地方。

【水晶手鍊客製推薦】師大商圈-澄星水晶，客製化水晶手鍊自己選

或是很美堪稱水晶之王的紫水晶，紫的非常的美麗，

亮度和深度都很有質感。

【水晶手鍊客製推薦】師大商圈-澄星水晶，客製化水晶手鍊自己選

【水晶手鍊客製推薦】師大商圈-澄星水晶，客製化水晶手鍊自己選

門口也有其他販售的商品，還有地球儀，有喜歡都可以在等待的時候，

在店裡逛逛走走，都會發現有意外的驚喜與水晶們邂逅。

【水晶手鍊客製推薦】師大商圈-澄星水晶，客製化水晶手鍊自己選

這裡還有消磁專區，畢竟水晶帶久了，會吸收我們身體的負能量和晦氣等等的，

可以放到水晶洞裡進行消磁的動作，算是相當貼心的售後服務。

【水晶手鍊客製推薦】師大商圈-澄星水晶，客製化水晶手鍊自己選

這是Ruby當天串的水晶手鍊也買了一個小的紫水晶要放在辦公桌的上面，

希望可以招來好的磁場與業績，這樣是1450元，價格Ruby是非常可以接受的價格，

有機會也會帶朋友或是家人來串第二條手鍊

以上是Ruby的客製化水晶手鍊的美好初體驗分享給大家。

 

【水晶手鍊客製推薦】師大商圈-澄星水晶，客製化水晶手鍊自己選

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【店家資訊】
👉澄星水晶
🍽官方粉絲團請點此  / 免費線上預約排程系統
🏠台北市大安區師大路49巷10號之3
☎️0933 058 191
⏰PM17:00~PM22:30

 

 

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圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，

否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌


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服務 ⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐


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想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

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RUBY我是一位很喜歡吃美食、喜歡烹飪、喜歡享受一個人旅行的平凡女子，要把我最真實的好吃好玩的感受分享給大家，來完成我不平凡的偉大夢想😘，一步一腳印👣 慢慢的朝著我的目標前進，夢想前進。 食記都會在以下平台發文 ✨痞客邦PIXNET ✨WalkerLand窩客島 ✨POPDAILY ✨愛食記 ✨FB: RUBY說美食享受旅行 ✨IG: tour_ruby0530 👉如有意合作請寄到以下信箱: tourruby0530@gmail.com 或者私訊粉絲專頁。
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