2023花蓮親子景點推薦》洄瀾灣親子休閒農場/景觀餐廳 I 更有獨家漢服換裝服務

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【花蓮親子景點 洄瀾灣親子休閒農場/景觀餐廳】初訪心得

第一次因路過來到洄瀾灣親子休閒農場，我只能說有點惋惜。惋惜的是，這裡不僅是休閒農場，更是著名的無菜單景觀餐廳。看了一下網路上的評價，幾乎一面倒都是好評。這次因為初次來到花蓮，從早餐到宵夜我們都已經有安排，只能等下一次來花蓮的時候，安排之後才能分享。先說說洄瀾灣親子休閒農場的部分吧，整個環境以景觀餐廳來說非常大，除了動物互動區之外，旁邊更是有造景藝術和小火車環繞等，無論是否吃飽飯過來或是在這邊吃飯結束後再來逛，都非常適合。農場內動物有水豚君、笑笑羊、羊駝、山羊和農場自己培育的「無憂與無慮」等招牌明星動物。最令人印象深刻的，入園還可以更換漢服，讓你的照片瞬間有種獨特異國感。園區門票也可以兌換餵食動物的糧草，個人覺的超值到不行。

【花蓮親子景點 洄瀾灣親子休閒農場/景觀餐廳】特色一覽

洄瀾灣親子休閒農場的特色，我想不外乎就是他的『漢服體驗』和『動物餵食』吧。必須得說實話，當時從台9線往南看到招牌完全沒有預期環境會這麼好玩，真的是一個大祕寶(?。

洄瀾灣親子休閒農場特色01

「獨家漢服換裝體驗，男女都可以體驗」

說道洄瀾灣親子休閒農場的特色，第一個無非就是漢服體驗了。從購票口進入到園區之前，左手邊立刻就可以看到日式風格設計的一個房間，裡面有一排排的漢服供挑選。不得不說，更換漢服到園區裡餵養動物真的很特別。可能是因為剛新增的體驗，許多遊園的遊客感覺都不知道因而沒有換到漢服，這真的有點可惜。漢服款式除了女生之外，男生也是不少。換完之後在園區裡面走動是個很棒的體驗，搭配著可愛動物和獨特的藝術造景，完全可以拍出和一般景點不同的照片。

洄瀾灣親子休閒農場特色02

「門票可以兌換動物餵食糧草，超親人動物連小朋友都玩得不亦樂乎」

再來說到洄瀾灣親子休閒農場的第二個特色，就是他們的門票可以完全折抵餵食動物的糧草!!!這真的超佛，令人驚訝的那種。農場區域可以互動的動物大概5種，拿著糧草餵食拍照真的超紓壓XD。當天景觀餐廳區域有婚禮，人潮眾多，農場這個區域也超多人在搶著餵食糧草。看來在景觀餐廳用餐也可以免費進入農場區域呢。

【花蓮親子景點 洄瀾灣親子休閒農場/景觀餐廳】環境簡介

洄瀾灣親子休閒農場大致上可以分為「景觀餐廳區」、「景觀造景區」與「可愛動物區」等三個區域。景觀餐廳的部分我就不介紹了，畢竟我今天是吃完早午餐才來，剛好當天也有婚禮包場，無法偷偷進去看XD，下次有機會再開箱景觀餐廳的部分。

「景觀造景區」

景觀造景區老闆在設計的時候，感覺就是針對網美與網帥們設計的。在諾大的草皮上有小山丘、池塘造景、小火車環園、水上教堂與山丘上的網美椅等，真的是把網美景點布滿整個園區。無論你是從景觀餐廳入口進入或是休閒農場入口進入，都是可以到景觀造景區的。這邊非常建議各位在景觀餐廳用餐完之後，可以前往農場區詢問換上漢服後，再前往景觀造景區拍拍網美網帥照。畢竟說實話，一般的造景已經不稀奇了，換上漢服拍照後最特別的就是你了XD。

「可愛動物區」

可愛動物區我們真的是在這裡玩了好久…，玩到我們都口渴了。在這裡推薦店家可以針對單純從農場進入的人可以做一個販售礦泉水或飲用水，不失為一個商機(?XD。可愛動物區裡面的動物有：水豚君、笑笑羊、羊駝、山羊、無憂與無慮等。每一種動物都好親人，一整個玩得很開心。如果你是動物絕緣體也不用擔心，用手上的門票換糧草之後立刻就可以感受到身為國際巨星的感覺XD。

。水豚君。

我想水豚君是近期熱門的可愛動物吧，無論甚麼地方只要有水豚君，基本上都會自然而然地成為熱門的親子景點。而身為花蓮知名的親子景點，洄瀾灣親子休閒農場怎麼可能沒有水豚君呢。水豚居和羊駝都被圈在後方的區域，各自隔開但人員可以拿糧草進去餵養他們和拍照。水豚君最特別的大概是可以和他們玩堆橘子的遊戲，看看我穿著漢服和他們玩堆橘子是不是超紓壓XD。

。羊駝。

羊駝和水豚居一樣，是在可愛動物區的後方。雖然是被柵欄圈住，但是你拿著糧草是可以和工作人員說然後進去的。羊駝超可愛，看到糧草後會一群一群的往你身邊快速靠近，很像是動物大遷徙而你是牧羊人的感覺XD。

。笑笑羊。

笑笑羊是全部動物中最亢奮的一群XD，只要看到糧草就會立刻高速移動XD。他們相較山羊，角的部分呈現圓弧狀。如果想拍攝有趣的影片，笑笑羊絕對會是最好引誘和製造效果的一群。

。山羊。

山羊相較笑笑羊，個性較為溫和。如果小朋友會害怕較為熱情的動物，不妨就和山羊互動吧。

。梅花鹿。

很難想像在花蓮也可以看到一群梅花鹿，而且還可以近距離跟他們互動與拍照。梅花鹿就位於園區進門右手邊，拿著糧草餵食牠們真的超紓壓的。

。無憂與無慮。

無憂與無慮沒有被關在柵欄區，你是可以直接走在他們旁邊的。無憂與無慮是店家自己培養剛出生的笑笑羊，性情也是比較沒這麼激動。看到你手上拿著糧草，他也是溫溫和和地走到你身旁，等著你喂他。

【花蓮親子景點 洄瀾灣親子休閒農場/景觀餐廳】人員態度

洄瀾灣親子農場人員態度真的都很棒，從入園指引到進入園區後更換糧草、引導進入羊駝與水豚君區等，都非常熱情。

【花蓮親子景點 洄瀾灣親子休閒農場/景觀餐廳】店家資訊

名稱：洄瀾灣親子休閒農場

電話：03-8268888

時間：09:30-16:30

地點：972花蓮縣秀林鄉加灣6-5號

官網：https://hualienone.weebly.com/

【花蓮親子景點 洄瀾灣親子休閒農場/景觀餐廳】地理位置/怎麼去

洄瀾灣親子休閒農場/景觀餐廳位於台9線上，花蓮航空站往北6公里的地方。如果你臨時查不到，可以直接查詢花蓮航空站當作附近大型指標參考。

【花蓮親子景點 洄瀾灣親子休閒農場/景觀餐廳】停車位置

洄瀾灣親子休閒農場/景觀餐廳的停車場有兩個，分別在休閒農場前面、旁邊和景觀餐廳前等。當天來的時候，只剩農場旁邊還有位置，你就知道店家的熱門程度了。假使停車場位置不夠，可以停到附近道路旁，都是白線也是非常方便。