一早醒來，天氣微涼，原來秋天已經悄悄降臨人間。在這個想念的季節裡，令人懷念的美景、美食同時躍上心頭。什麼地方可以一站滿足我想看美景、吃美食的願望呢？「陽明山-御禾宴中式料理」，無疑是我的第一首選。由於疫情的影響，已經超過兩年沒有再度造訪，想念的心情就像燎原的星火，一發不可收拾。既然如此想念，就立刻出發，帶著老婆驅車直上陽明山，尋幽訪食去也！

陽明山平日的路況不錯，輕車熟路，很快就拋卻塵囂。沿路盡是天然美景，雖已入秋，青山仍然翠綠，天空水清，心情大好！才十點多，就來到「御禾宴」的門口，這裡有寬闊的停車場，就連遊覽車都可以輕鬆停泊。

時間還早，御禾宴尚未開門營業，那就到處逛逛吧！

停車場旁、御禾宴對面，有一個＂賞櫻平臺＂，每年過年前後，櫻花盛開時，遊人如織，這裡就是賞櫻的絕佳景點。

如果你想來此賞景、吃美食，坐上首都客運 303 公車，到下過溪站下車，御禾宴就在前方。

沿著＂賞櫻平臺＂旁邊的石階往上走，這裡有一片竹林。雖然竹林規模不大，但是看竹枝熙熙攘攘，聽竹葉嘈嘈切切，療癒的效果頗佳。

繼續往前走，來到＂賞楓平臺＂，我們竟然找到幾撮已經轉紅的楓葉，真是意外之喜！這裡的紅楓，是從日本引進的紅葉雞爪槭嫁接培育而成。＂賞楓平臺＂不僅可以賞楓，全年都可觀賞竹高嶺的山嵐，以及四季的山林變化。

11 點，御禾宴終於開門了！懷念的庭園景觀映入眼簾，老婆迫不及待拍照打卡，我則是和池中久違的錦鯉打招呼，看著牠們健康的身影，活潑如昔的在水中悠游，心中有無限的歡喜。

御禾宴種植了不少落羽松，每棵都長得高大挺拔，鬱鬱蔥蔥。想賞落羽松美景，不必和別人一起穿徑走巷，人擠人訪秘境，這裡就有。

正當我們拍得忘我之際，親切的老闆娘提醒我們，近年御禾宴迎來兩批新嬌客，非常可愛，可以一觀。我們鑽進落羽松林下，一圈木柵欄映入眼簾，裡面有一方小塘，養著三隻可愛的建昌鴨。鴨子是小朋友很喜歡的動物，憨厚圓潤的外形很討喜，光是看著牠們晃晃悠悠的踱著方步，就會讓人的嘴角不自覺地上揚。

石階上方的木屋，是以前的接待櫃台，現在已經改裝成舒適的大餐廳。

我們還沒有逛夠，不急著吃飯，繼續往前走。路的左側，有棵超大的楓樹，你看出來了嗎？

渡假式黃色小木屋是包廂，需要預約；棕色木屋空間相當大，專供團體聚餐使用。

團膳餐廳裡面有七張大桌，最多可容 70 人同時用餐。

棕色木屋左側又是一片樹林，落羽松與楓樹錯落分佈。其中一棵楓樹，葉子已經開始變色，金黃耀眼，美不勝收。

叢樹圍繞下，闢有一塊小天地，擺幾張桌椅，就是閒坐談天的秘境。可以飽飲清風，讓芬多精洗滌煩憂，讓綠意撫慰心靈；浮生半日閒，偷得輕鬆自然。

閒坐之時，耳邊突然傳來羊咩咩的叫聲，原來後方別有洞天。這裡有一對來自英國的努比亞山羊，最大的特徵是承襲自熱帶羊種的鷹鉤鼻與長而下垂的雙耳。褐色毛髮深淺有別，個性也迥然不同；一隻總是慵懶的躺著休息，另一隻則是超黏人，只要你一靠近柵欄，就會熱情地往你身上湊。本以為牠是肚子餓，想討東西吃，沒想到老闆娘說牠們非常挑食，真有趣！

自從羊咩咩和鴨寶貝加入御禾宴之後，這裡不但景觀美，還多了許多活潑的生氣，做為周休二日親子旅遊的地點，再合適也不過了！

逛完一圈，用餐時間已到，我們來到大餐廳。沒有豪華的裝潢，簡單卻不失典雅，雙人座、4 人桌、8 人大桌都有，環境乾淨舒服。

「陽明山-御禾宴中式料理」有口皆碑，獲得「台灣百味」評選為＂老饕推薦 300 家嚴選名店＂的殊榮，實至名歸！難怪我們吃過一次之後，馬上被圈粉，時時念念不忘。

我們挑了臨窗的位置坐下，窗外盡是盎然綠意，老婆座位窗後還有一棵盛開的七里香，如此美景，令人未飲先醉！

因受疫情影響，目前人力短缺，所以陽明山-御禾宴中式料理平日供應套餐，假日則以單點為為主。套餐的內容包括＂開胃飲、餐前小點、手工麵包、湯品、主餐、甜點、飲品＂。每人價位不但千元有找，甚至低於八百元，以用餐環境、餐點品質及庭園景觀的附加價值來看，性價比非常高！

開胃飲 - 果醋

果醋的種類會因季節而變化，我們當天飲用的是老闆娘親手釀造的荔枝果醋。淡淡的荔枝香，甜與酸平衡得恰到好處，甜得好喝，但不會過膩；酸得剛好，順口不嗆。只喝一小杯，我們的胃口就完全打開，準備好好享用今天的大餐了。

餐前小點 - 娘惹金杯 搭配「御禾宴」自製辣椒醬

御禾宴雖然是中式餐廳，卻有西餐的精緻，這道餐前小點的擺盤融入庭園之美，畫面賞心悅目！這得歸功於蕙質蘭心的老闆娘，不但有一雙巧手，更有無限的創意。

娘惹金杯是出名的娘惹菜之一，外層金杯口感酥脆，内餡有沙葛 ( 洋地瓜 ) 、辛香料、蝦仁、蛋絲，色香味俱全。

值得一提的是御禾宴以辣椒、朝天椒、蒜頭、醋、桔子、辛香料等配方，每週新鮮手作的辣椒醬，與台灣慣見，上有一層浮油的辣椒醬風味截然不同。老闆娘考量台灣人的口味，特地將辣度調低，連平常不太吃辣的我們都能夠接受。這款辣椒，酸、甜、辣兼具，清新的滋味，搭配「娘惹金杯」一起吃，有畫龍點睛的效果，清新可人。

手工麵包佐香茅油醋 或 斑斕奶油。

每天新鮮現做的手工麵包，屬於外皮酥脆堅軔，內部組織卻濕潤柔軟的歐式麵包。麵包原料單純，只有麵粉、水、酵母、鹽，因為沒有加入不必要的人工添加物，健康養生，吃多了也不用怕會有脹氣的問題。

歐式手工麵包很有嚼勁，撕一塊放入嘴巴，慢慢咀嚼，讓味蕾享受原味的美好，就能體會愈來愈濃郁的麥香。

香茅油醋以橄欖油、巴薩米克醋調製，加入香茅添香。搭配手工麵包一起吃，特殊的檸檬香氣，微酸的油潤感，讓風味層次更豐富。

湯品 - 霸王花雞湯。

中國人注重食補，而秋天食補的重點在潤肺。霸王花 ( 就是火龍果的花 ) 有清熱解毒、潤肺止咳的功效，可以舒緩因天氣轉變而引起的皮膚乾燥、口乾、嘴唇乾、喉嚨乾等問題，且有潤腸效果，有助於緩解便秘症狀。



這道＂霸王花雞湯＂還加入紅棗、枸杞、南北杏，湯汁清香甘甜，沒有令人望而生畏的浮油；雞肉軟爛滑嫩，皮下脂肪不多，是一道好喝又養生的煲湯。對於想吃食補，又怕過於厚重的朋友，絕對會一吃就愛上。

主餐 １ - 怡保芽菜雞 ( 週四、五限定 ) 。

＂怡保芽菜雞＂是馬來西亞怡保舊街場的代表性美食，這道料理的原版是將雞、豆芽和沙河粉，分別上桌。御禾宴為了融入套餐，將豆芽菜改成鋪在雞腿肉下方，並將沙河粉換成符合國人飲食習慣的藜麥飯。

這道＂怡保芽菜雞＂分量十足，油蔥酥香味襲人，上面用一撮蔥絲裝飾，再加幾顆小巧可愛的球芽甘藍點綴，賣相一流，令人一看就食指大動！

雞肉的品質很好，雞皮 Q 彈，雞腿肉非常紮實，口感軟嫩，最讓我滿意的是毫無腥味。白白胖胖的豆芽菜，飽滿水嫩，口感爽脆，淋上油蔥酥調味，一吃就讓人停不下來。十字花科的球芽甘藍，微苦帶甘，既營養豐富又解油膩。

主餐 ２ - 怡保肉骨茶。

肉骨茶是星馬共有的經典美食，新加坡的肉骨茶以胡椒口味為主，馬來西亞的肉骨茶則多以中藥材熬煮。

御禾宴的＂怡保肉骨茶＂，使用家傳配方中藥材，真材實料，藥香撲鼻。裡面除了滿出來的排骨肉，還有金針菇、高麗菜、鈴鈴捲，湯汁清而不濁，一點油膩感也沒有。

我對豬肉不太感興趣，唯獨對中藥燉煮的排骨情有獨鍾。這盅＂怡保肉骨茶＂燉得肉爛膠黏，軟嫩可口，完全沒有豬肉的腥臊味；肥而不膩，瘦而不柴，吃起來格外香醇味美。不過，排骨雖然味美，但最精彩的還是湯汁。濃郁無比的中藥味，卻一點都不厚重，不苦、不澀、不燥，喝起來舒服順口，甘甜味瀰漫在口腔、喉頭，久久不散。喜歡藥膳的朋友，千萬不要錯過；不敢吃藥膳的朋友，建議您也可以勇敢地嚐試一下，說不定會讓你從此愛上這一味。

近來在火鍋界廣受歡迎的鈴鈴捲，也令我為之驚豔！薄如蟬翼的豆卷，一層一層精製成捲，放入燒熱的油炸鍋中，慢炸至豆香四溢、金黃香酥。放入肉骨茶中一起燉煮，吸收滿滿的湯汁，滑嫩的口感比油炸豆皮好吃太多。

主廚甜點 1 - 椰奶西米露

御禾宴的菜色好吃，甜點也極出色，因為甜點都是擁有丙級烘焙證照的老闆娘親自手作。

這道＂椰奶西米露＂的作法獨樹一格，西米露不是一顆顆散佈在椰奶中，而是凝結成布丁形狀，上半部再以香蘭葉汁染色，晶瑩剔透得像翡翠珍珠一般。翡翠綠的西米露與白色的椰奶、棕色的椰糖搭配，再加上紅色的蓮霧、黃色的文心蘭，構成一幅美不勝收的山水畫。

西米露與椰奶只有香氣，原本沒有什麼味道，但有了椰糖的清甜，就變得香甜滑順。圓滑的西谷米在口中翻滾彈跳，以及椰糖漿裡保留的椰糖顆粒，不時會帶給味覺意外的驚喜。

主廚甜點 2 - 綠豆西米露

＂綠豆西米露＂也是南洋常見的甜點冰品，老闆娘別出心裁，以西谷米包裹新鮮綠豆泥，做成形似大福的甜點。左邊淺黃是綠豆仁的原色，右邊以香蘭葉汁染色成翡翠綠，以香蘭葉襯底，佐水果鮮花，漂亮又別緻。

老闆娘手炒的綠豆仁餡，為了養生健康考量，刻意降低糖分的使用。這道＂綠豆西米露＂吃起來清甜淡香，即使是不喜歡甜食的朋友，應該也能接受。

飲品 - 水蜜桃氣泡飲、BOH 荔枝玫瑰茶

飲品的選擇有冷有熱，咖啡、茶、氣泡飲任君選擇，我們點了一杯冰涼的氣泡飲、一壺熱茶。

氣泡飲喝起來爽度一百，水蜜桃則是我最愛的水果，所以＂水蜜桃氣泡飲＂當然是第一首選。這杯水蜜桃氣泡飲的口味清淡，還有水蜜桃果粒可吃，甚得我心。

寶樂茶是馬來西亞茶葉的第一品牌，老闆娘大力推薦＂荔枝玫瑰風味紅茶＂，雖然不在菜單上，但是口味令我耳目一新！荔枝微甜，玫瑰清香，迷人精緻的茶香，令人愉悅。尤其是在秋涼時刻，喝起來暖心暖胃，非常舒服！

＂蒸蛋＂也不在菜單上，老闆娘說是套餐推廣期的招待菜，所以不保證是否會持續供應。

和我們常吃的蒸蛋不一樣，這道＂蒸蛋＂將鮮奶改成椰奶，並加了一匙辛香料。除了蒸蛋該有的水嫩口感外，多了椰奶特殊的香氣，以及微辣的滋味，層次更多元。

套餐已經全部吃完，但值此美景，胃口大開，仍有意猶未盡之感。好在好客的老闆娘知道我們要來，先一日就開始醃漬雞肉，只為了端出這道＂麵包雞＂。

＂麵包雞＂因備料與作工繁瑣，所以必須前一日預訂才行。點這道＂麵包雞＂的附加價值，就是可以欣賞切割秀，由老闆娘親自操刀為我們服務。看著麵包被切開，芳香撲鼻的咖哩雞破繭而出的過程，就好像親手拆聖誕禮物一般，充滿驚喜！

一般的＂麵包雞＂，裡面包的大都是全雞，但這裡包的卻是咖哩雞，少了油膩，多了香氣。在量的方面，也比較恰當，不會多到吃不完，甚至生膩。咖哩雞的口味甚佳，入味嫩滑，口齒留香；就連紅蘿蔔和馬鈴薯，也燉得滋味濃郁，鬆軟香甜。麵包表皮酥脆，裡面吸收咖哩雞的蒸汽，鬆軟溼潤，即使單吃也很可以；不過，最好的吃法，當然是沾著咖哩雞的湯汁一起吃，美味更上層樓。這道大菜，美中不足的是湯汁相對於麵包來說，少了一些；若是能開發一些麵包的蘸醬，應該會更好。

「陽明山-御禾宴中式料理」真是個好地方，讓我們去再多次也不厭倦。在這裡，春可賞花、秋可賞楓、冬可賞櫻、夏可避暑，一年四季，景色如畫。現在又多了可愛的動物，更是生氣盎然，老少咸宜。更重要的是這裡有親切好客的老闆娘，讓我們有賓至如歸的感受；還有精彩美味、推陳出新的各地佳餚，滿足我們的口腹之慾。

不管是週休二日的親子旅遊，或是平日休假的休閒踏青，「陽明山-御禾宴中式料理」都可以滿足您的需求，絕對是台北近郊，身心靈充電的絕佳選擇！

《相關閱讀》



1. [台北母親節餐廳推薦]陽明山-御禾宴中式料理│母親節菜單出爐嘍│景觀美菜色棒又有獨立包廂

2. [台北士林美食]陽明山御禾宴中式料理/尋幽探勝訪美食/出乎意料之外的好滋味值得專程前來品嚐/

🌳陽明山-御禾宴中式料理🌳

🏡店址：台北市士林區平菁街9號

☎️電話：02-28616088

🕐營業時間：

星期一，四，五：11:00～16:00 ( 需預約 )

星期二，三 ：公休

星期六，日：11:00～20:00

👉FB：https://www.facebook.com/yuheyan9

如果您喜歡我的文章，請關注我的 FB 粉專和 IG，感謝您:)

FB粉絲團：大象愛吃愛玩愛分享 IG：tenshain0517

文章標籤