第一次聽到Necessary Workshop的名字時還不知道為什麼要叫必要工作室

後來看了主理人的理念後才知道原來指的是咖啡是生活的必需品

店家位置就在圓山站附近花博園區旁巷弄

鄰近充滿各種風格咖啡甜點，例如我也超愛的Coftail跟日系雜貨風的ハハ珈琲店

Necessary的門面以木調為基礎搭配純白色簡單大方

大大的Coffee字樣立刻讓人知道這是一家很有質感的咖啡廳

門口的白色咖啡機跟店裡風格非常相符

儀器看起來專業度滿分

牆上有許多從這裡誕生的咖啡豆販售

很細心分成適合手沖跟咖啡機粗細度的不同類別

店內的吧檯空間非常寬敞

雖然器材眾多但整潔有序看了很舒心

櫃台的咖啡機器也是清一色的純白色系超漂亮

潔白無瑕的外觀讓人佩服維護的用心

門口設計成可以斜著半拉開的窗戶

可以感受到窗外的自然微風新鮮空氣

木板長椅跟小圓桌沒有拘束非常自在

與吧檯相對的整排靠牆座位是高腳椅的區域

椅子的高度跟桌面配合很剛好

不會太高坐起來很舒適

幾乎每個座位旁都有插座可以使用

後側的內用座位則是另一種風格更復古一點

有好幾個雙人對坐的座位

更有在櫃台旁第一線的單人空間

店裡的開水採自由裝取

小櫃子上有著各種可愛的小物裝飾

下方做成立架展示書籍閱覽很有設計感

基本的義式咖啡提供多種選擇

從基本美式到澳洲特色咖啡都有

茶飲採用的是我最愛的瑪黑兄弟

燕麥奶品牌是愈來愈常遇到的Califia

自家烘焙的單品咖啡豆品飲手沖的價位基本都是180元

豆款有提供非洲跟中南美洲許多國家產區

焙度以深淺棕色的圓圈表達非常好懂

特殊款的單品豆限量供應

最後壓軸則是兩款主理人的活動特調

一冷一熱看敘述都非常吸引人

店裡主理人為一對俊男美女的年輕夫妻

男生負責咖啡女生則是烘焙甜點

手作甜點每天供應的品項皆會在IG上公告

櫃檯前也會有可愛的手寫字卡說明

好不容易從各種蛋糕中精選了戚風蛋糕

布丁則是不用多說一定要吃看看

擺盤很日系精緻上相

英式伯爵威士忌布丁 TWD100

伯爵茶葉從表面就清晰可見非常真材實料

細小帶著洋甘菊香又不會有惱人的渣感影響

尾韻悠長口齒留香

焦糖液加入糖漬柑橘片甜蜜但不過度

布丁奶味清盈口感滑嫩入口即化不膩

愛文芒果焙茶戚風蛋糕 TWD160

Necessary的蛋糕常會結合當季新鮮水果

來自熱帶的芒果跟日式傳統風情的焙茶組合很新鮮

茶香淡淡清香不太明顯

比較注重各元素的平衡感

不會有哪一個味道特別突出

芒果跟葡萄甜美多汁

加入堅果乾果口感層次豐富

戚風蓬鬆濕潤如雲朵極富彈性

搭配鮮奶油品嘗更多了乳香

綠洲 TWD180

選用衣索比亞的咖啡豆有著產區特色的清新果酸香氣

茶與咖啡的口感跟味道都很清晰

透過蜂蜜的自然淡甜連結兩者奏起協奏曲

真的是烈日下的綠洲消暑清爽非常獨特好喝

門口簡單日系風格的窗景非常有氣氛

天色微暗的黃昏時分透著黃光十分美好

很慶幸自己努力跋涉路程才能享用到美食與好咖啡

雖然因甜點而來但最後迷上的不僅是超乎預期的蛋糕

更是杯杯細膩口感的好咖啡

如果是Necessary Workshop的咖啡真的值得成為生活的必需品

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/08/21

花費: TWD440(綠洲+布丁+戚風蛋糕各1)

Necessary Workshop

FB粉絲團/IG/蝦皮

13:00-18:00

公休日: 週三

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: No

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 104 台北市中山區雙城街43巷33號1樓



檢視較大的地圖

延伸閱讀：

台北中山-[Coftail by Coffee Space] 近圓山站花博園區，東區知名自家烘焙咖啡第二品牌，創意咖啡調酒與美味達克瓦茲，只營業五六日的大人系咖啡廳

台北中山-[點二咖啡 •2 coffee studio] 近中山國小行天宮站花博新生園區旁，熱門奶油卡布與酒香提拉米蘇，百葉窗簾坐看飛機起降風景，藏身老公寓二樓個性復古咖啡廳

台北中山-[椿咖啡] 近中山國小站與晴光市場步行5分鐘，特色厚實深焙咖啡香，家常料理咖哩與焦糖布丁，優雅舒適木質調，巷弄隱密老宅咖啡廳