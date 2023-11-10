(本文同步發表「SJKen 的浮光掠影」與「SJKen的美食與旅行手札」，美食體驗是版主食用後個人主觀感受，口感因人而異不具任何商業促銷意圖。)

一年一度的大佳河濱公園花海從10月開始，一路盛放到11月底，花海就位於大佳共融式海洋遊戲場與兒童遊戲場附近，佔地約5,000平方公尺，種植了近30萬盆草花，由向日葵、大波斯菊、紫葉狼尾草、紫嬌花與太陽麻所組成，一整個賞心悅目美不勝收。

(台北輕旅行) 「大佳河濱公園花海半日遊」 --- 30萬盆向日葵、大波斯菊、紫嬌花與太陽麻組成的花海，迎風追拂金光燦爛療癒 (3-1)，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=4HE8L2xI3YQ

當天我先搭乘台北捷運中和新蘆線，從中山國小站4號出口出站後，立即租用捷運站旁的Youbike自行車，沿著新生北路三段一路往北行，到了濱江街右傳，看見林安泰古厝右邊的巷子左轉進入，一路到底看見大佳河濱公園林安泰疏散門(又稱10號水門)，進入右轉一路直行，約莫5分鐘的自行車程即抵達花海。前往的方式有多種途徑，不管是自行開車，還是搭乘大眾捷運(捷運、公車與Youbike)，交通都十分便捷，詳細抵達方式，可參考文末的交通相關資訊說明。

從10月起就一波波地依序盛放中，佐以隱身在花海中，七顆碩大的南瓜、兔子與松鼠造型的地景藝術，微風輕拂過，向日葵迎風飄搖金光閃耀，讓人彷彿又回到的夏日的燦爛時光。

(台北輕旅行) 「大佳河濱公園花海半日遊」 --- 30萬盆向日葵、大波斯菊、紫嬌花與太陽麻組成的花海，迎風追拂金光燦爛療癒 (3-2)，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=NOwsST-k2_0

花海規劃完善，也設有多處可以近拍，但盡管標示牌寫得很清楚「花海展示區請勿進入踐踏」，現場還是會看到一些違規的網紅與中年歐巴桑完全無視警示標誌，踏入花海正中央，又是換裝又是裝模作樣一拍就是半小時，這些人醜心也醜又聒噪的訪客，真的是花海裡最醜的風景，真希望那些忙著採花的蜜蜂能群起而攻之，讓這些自私的遊客受到最嚴厲的教訓。

台北市政府工務局水利處表示，今年大佳河濱公園內，一次種植了兩種的向日葵，包括「光陽品種」和「莫內品種」，10月開始5萬盆的「光陽品種」與11萬盆「莫內品種」向日葵，與大波斯菊(紫紅、粉紅、白)陸續在大佳河濱公園水岸綻放，一整片金光燦爛美不勝收，另有太陽麻、戀風草與紫葉狼尾草等高大的花種將陸續盛開到11月底。

而圍繞在向日葵周邊的大波斯菊，有白、有粉紅與紫紅，隨風輕拂飄搖，散發出迷人的秋冬浪漫氛圍十分療癒，大家趁著好天氣趕快出遊賞花!

(台北輕旅行) 「大佳河濱公園花海半日遊」 --- 30萬盆向日葵、大波斯菊、紫嬌花與太陽麻組成的花海，迎風追拂金光燦爛療癒 (3-3)，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=emb2G02QCfc

而10月中旬開始展出的大佳河濱公園花海，也為了兔年、10月底的萬聖節設計了應景的南瓜與兔子，再加上小松鼠造型的藝術裝南瓜數目還從去年的三、四顆，增加到了，增加到了七顆，散落在三個區域裡，讓更多人可以分開拍攝，避免因為那些自私人醜心醜的害群之馬，佔用了其他人原本拍攝的時間，整個展區也更顯得生動活潑!

欣賞完了花海主展區裡的向日葵、波斯菊、紫嬌花與太陽麻之後，還可以到右後方靠近基隆河旁，獨幟一格的紫葉狼尾草園區，感受秋冬荒野天地獨行的蕭瑟寂涼氛圍。

大佳河濱公園內汽車、自行車道與行人步行的區域分開規劃井然有序，行人步道也規劃有無障礙步道，輪椅族來此賞花同樣很方便。以花海視覺中心，往西可以遠眺圓山飯店，往東有大直橋，旁邊是基隆河，視野寬廣，早晚溫差大需留意穿衣保暖，每隔一段距離就設有戶外座椅，大佳河濱公園內還設置男女用流動廁所，天氣好也能在此野餐。

想造訪大佳河濱公園賞花之前，可以上網先參看

--- 花況資訊：FB【戀戀水綠 臺北水利 Taipei Hydraulic Engineering Office 】

--- 台北市河濱賞花地圖

台北市大佳河濱公園公園花海

花海地點: 台北市基隆河9號水門（大佳疏散門）

連絡電話 : (02)2712-6390

展出時間 : 24小時開放

<如何前往>

一、自行開車 :

1. google導航設定「花博大佳河濱公園區」。



2. 自基隆河八號水門(濱江疏散門)、九號水門(大佳疏散門)或十號水門(林安泰疏散門)進入大佳河濱公園，沿線均有停車場可供利用。



二、大眾運輸方式 :

1.捷運 + Youbike

(1) 平、假日均可搭乘捷運中和新蘆線至中山國小站4號出口，出站租用Youbike ，騎行順著新生北路往濱江街方向前行，到了林安泰古厝後，沿著右邊巷子從十號水門（林安泰疏散門）進入後右轉，約莫3分鐘車程即抵達。



(2).搭乘淡水信義線至圓山站，轉乘Youbike或自行車，於中山北路三段左轉直行到底，右轉跨越中山二橋牽引道，進入大佳河濱公園，上游沿著自行車道直行約1.6公里，抵達大佳河濱花海。



2.公車 +步行

(1)搭乘市民小巴9，至「八號水門」站下車，即為大佳河濱公園，進入後往「希望噴泉」或「圓山大飯店」方向步行約5分鐘，即可看見大佳河濱公園花海。



3. 自行車租借資訊

(1) 自行車租借站：大佳站

(2) Youbike 1.0：捷運圓山站（2號出口）、民族玉門街口站、臺北市立美術館站、民族林森路口站、林安泰古厝站

(3) Youbike 2.0：捷運圓山站（1號出口）、臺北市立美術館站、民族林森路口站、林安泰古厝站、大佳社區公園站、濱江街199巷口站



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