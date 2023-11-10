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(台北輕旅行) 大佳河濱公園花海半日遊 --- 30萬盆向日葵、大波斯菊、紫嬌花與太陽麻組成的花海，迎風追拂金光燦爛療癒身心。

2023-11-10 22:47:21 SJKen 人氣：111
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SJKen

發表篇數：951篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 中山區

Sea of Sun flowers and Cosmos at Dajia Riverside Park, Taipei, Taiwan, Nov 9,2023.Sea of Sun flowers and Cosmos at Dajia Riverside Park, Taipei, Taiwan, Nov 9,2023.Sea of Sun flowers and Cosmos at Dajia Riverside Park, Taipei, Taiwan, Nov 9,2023.Sea of Sun flowers and Cosmos at Dajia Riverside Park, Taipei, Taiwan, Nov 9,2023.Sea of Sun flowers and Cosmos at Dajia Riverside Park, Taipei, Taiwan, Nov 9,2023.Sea of Sun flowers and Cosmos at Dajia Riverside Park, Taipei, Taiwan, Nov 9,2023.

(本文同步發表「SJKen 的浮光掠影」與「SJKen的美食與旅行手札」，美食體驗是版主食用後個人主觀感受，口感因人而異不具任何商業促銷意圖。)    

 

一年一度的大佳河濱公園花海從10月開始，一路盛放到11月底，花海就位於大佳共融式海洋遊戲場與兒童遊戲場附近，佔地約5,000平方公尺，種植了近30萬盆草花，由向日葵大波斯菊紫葉狼尾草紫嬌花太陽麻所組成，一整個賞心悅目美不勝收。

 

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(台北輕旅行) 「大佳河濱公園花海半日遊」 --- 30萬盆向日葵、大波斯菊、紫嬌花與太陽麻組成的花海，迎風追拂金光燦爛療癒 (3-1)，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=4HE8L2xI3YQ

 

 

 

當天我先搭乘台北捷運中和新蘆線，從中山國小站4號出口出站後，立即租用捷運站旁的Youbike自行車，沿著新生北路三段一路往北行，到了濱江街右傳，看見林安泰古厝右邊的巷子左轉進入，一路到底看見大佳河濱公園林安泰疏散門(又稱10號水門)，進入右轉一路直行，約莫5分鐘的自行車程即抵達花海。前往的方式有多種途徑，不管是自行開車，還是搭乘大眾捷運(捷運、公車與Youbike)，交通都十分便捷，詳細抵達方式，可參考文末的交通相關資訊說明。

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從10月起就一波波地依序盛放中，佐以隱身在花海中，七顆碩大的南瓜、兔子與松鼠造型的地景藝術，微風輕拂過，向日葵迎風飄搖金光閃耀，讓人彷彿又回到的夏日的燦爛時光。 

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(台北輕旅行) 「大佳河濱公園花海半日遊」 --- 30萬盆向日葵、大波斯菊、紫嬌花與太陽麻組成的花海，迎風追拂金光燦爛療癒 (3-2)，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=NOwsST-k2_0

花海規劃完善，也設有多處可以近拍，但盡管標示牌寫得很清楚「花海展示區請勿進入踐踏」，現場還是會看到一些違規的網紅與中年歐巴桑完全無視警示標誌，踏入花海正中央，又是換裝又是裝模作樣一拍就是半小時，這些人醜心也醜又聒噪的訪客，真的是花海裡最醜的風景，真希望那些忙著採花的蜜蜂能群起而攻之，讓這些自私的遊客受到最嚴厲的教訓。

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台北市政府工務局水利處表示，今年大佳河濱公園內，一次種植了兩種的向日葵，包括「光陽品種」和「莫內品種」，10月開始5萬盆的「光陽品種」與11萬盆「莫內品種」向日葵，與大波斯菊(紫紅、粉紅、白)陸續在大佳河濱公園水岸綻放，一整片金光燦爛美不勝收，另有太陽麻、戀風草與紫葉狼尾草等高大的花種將陸續盛開到11月底。

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而圍繞在向日葵周邊的大波斯菊，有白、有粉紅與紫紅，隨風輕拂飄搖，散發出迷人的秋冬浪漫氛圍十分療癒，大家趁著好天氣趕快出遊賞花! 

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(台北輕旅行) 「大佳河濱公園花海半日遊」 --- 30萬盆向日葵、大波斯菊、紫嬌花與太陽麻組成的花海，迎風追拂金光燦爛療癒 (3-3)，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=emb2G02QCfc

而10月中旬開始展出的大佳河濱公園花海，也為了兔年、10月底的萬聖節設計了應景的南瓜與兔子，再加上小松鼠造型的藝術裝南瓜數目還從去年的三、四顆，增加到了，增加到了七顆，散落在三個區域裡，讓更多人可以分開拍攝，避免因為那些自私人醜心醜的害群之馬，佔用了其他人原本拍攝的時間，整個展區也更顯得生動活潑!

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欣賞完了花海主展區裡的向日葵、波斯菊、紫嬌花與太陽麻之後，還可以到右後方靠近基隆河旁，獨幟一格的紫葉狼尾草園區，感受秋冬荒野天地獨行的蕭瑟寂涼氛圍。

 

大佳河濱公園內汽車、自行車道與行人步行的區域分開規劃井然有序，行人步道也規劃有無障礙步道，輪椅族來此賞花同樣很方便。以花海視覺中心，往西可以遠眺圓山飯店，往東有大直橋，旁邊是基隆河，視野寬廣，早晚溫差大需留意穿衣保暖，每隔一段距離就設有戶外座椅，大佳河濱公園內還設置男女用流動廁所，天氣好也能在此野餐。

 

想造訪大佳河濱公園賞花之前，可以上網先參看
--- 花況資訊：FB【戀戀水綠 臺北水利 Taipei Hydraulic Engineering Office

--- 台北市河濱賞花地圖

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台北市大佳河濱公園公園花海
花海地點: 台北市基隆河9號水門（大佳疏散門）
連絡電話 : (02)2712-6390
展出時間 : 24小時開放
<如何前往>
一、自行開車 :
1. google導航設定「花博大佳河濱公園區」。

2. 自基隆河八號水門(濱江疏散門)、九號水門(大佳疏散門)或十號水門(林安泰疏散門)進入大佳河濱公園，沿線均有停車場可供利用。

二、大眾運輸方式 :
1.捷運 + Youbike
(1) 平、假日均可搭乘捷運中和新蘆線至中山國小站4號出口，出站租用Youbike ，騎行順著新生北路往濱江街方向前行，到了林安泰古厝後，沿著右邊巷子從十號水門（林安泰疏散門）進入後右轉，約莫3分鐘車程即抵達。

(2).搭乘淡水信義線至圓山站，轉乘Youbike或自行車，於中山北路三段左轉直行到底，右轉跨越中山二橋牽引道，進入大佳河濱公園，上游沿著自行車道直行約1.6公里，抵達大佳河濱花海。

2.公車 +步行
(1)搭乘市民小巴9，至「八號水門」站下車，即為大佳河濱公園，進入後往「希望噴泉」或「圓山大飯店」方向步行約5分鐘，即可看見大佳河濱公園花海。

3. 自行車租借資訊
(1) 自行車租借站：大佳站
(2) Youbike 1.0：捷運圓山站（2號出口）、民族玉門街口站、臺北市立美術館站、民族林森路口站、林安泰古厝站
(3) Youbike 2.0：捷運圓山站（1號出口）、臺北市立美術館站、民族林森路口站、林安泰古厝站、大佳社區公園站、濱江街199巷口站

(註)本篇圖文皆由本人親自拍攝撰寫，版權歸屬SJKen個人所有，非商業使用歡迎載明出處後轉載分享本文，如需移作商業使用，請與本人連繫合作細節，未經本人書面同意，不得任意下載、轉載、分享、塗改，盜用必究，謝謝。




#大佳河濱公園花海
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台北輕旅行 大佳河濱公園花海 2023年10月到11月 向日葵 more
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