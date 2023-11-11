健康養身的輕食便當越來越多，這間位在捷運永安市場站的「MABO POKE夏威夷沙拉拌飯」跟許多夏威夷拌飯一樣都是可以自由搭配配料，蛋白質主餐的部分還能夠依照個人需求選擇，如果只想要吃蔬菜也可以不點主食，這樣一份不到100元既健康又省錢，加購主食也有不同價位的料理可以選，全部點下來後才知道份量其實還不少，能夠吃的飽又沒有負擔。

餐廳資訊

MABO POKE 名稱 : MABO POKE夏威夷沙拉拌飯(永安店)

電話 : (02)2927-4339

地址 : 新北市永和區中和路621號

營業時間 : 週一~週日 11:00-20:00

粉絲專頁 : MABO POKE 夏威夷沙拉拌飯_永安店

從捷運永安市場站步行大約5分鐘左右就可抵達，外觀的設計是藍白風格，有種地中海悠遊的的感覺

餐廳環境

座位有分室內跟室外，室外的設計類似吧台位，一共只有5個座位

室內的部分有四張桌子，整間店的空間其實不大，用餐時間基本上都有等候一陣子

廚房的位置是直接面朝門口用玻璃窗隔起來，可以邊等邊看製作的過程

份量的部分都會用秤測量過，讓每種食物都可以均勻盛裝，讓營養更平均，餐點製作完成後就直接到門口旁邊取餐

菜單

菜單的部分是一人一張，不過現場有QR-Code直接掃描點餐非常方便。點的方式就是先選主食再選蛋白質(可不加)，然後再依序選配料、醬汁跟點綴配料

翻過來背面有店家搭配好的套餐可以直接點，如果自由搭配不知道該怎麼選的話就可以考慮套餐

廚房上方有電視螢幕可以看到套餐有哪些配料，再決定是否要點選

餐點介紹

這次點了兩份餐點，其中一份有加購「柴魚豆腐味噌湯」，餐點都是用木碗盛裝非常有質感

第一碗搭配內容 主食 : 紫米+生菜

蛋白質 : 雞肉

配料(5種) : 玉米粒、裙帶絲、板豆腐、泡菜、南瓜泥

特調淋醬 : 墨西哥莎莎醬

點綴 : 墨西哥辣椒

加購飲品/湯品 : 柴魚豆腐味噌湯

雞肉烹調的十分軟嫩，莎莎醬香濃夠味，搭配起來讓雞肉有不一樣的風味

這也是我第一次吃到夏威夷拌飯的醬料有「墨西哥莎莎醬」可以選，吃完真的讓我印象深刻

板豆腐既紮實又軟嫩，跟莎莎醬搭配起來有一種非常奇妙的滋味

裙帶絲吃起來滿清爽的，也能適時減緩莎莎醬濃郁的感覺，讓口腔能繼續品嚐下一口的美味

泡菜在莎莎醬的點綴下味道更香濃，只會覺得微微的酸辣，反倒是香氣成分居多

加購湯品柴魚豆腐味噌湯比想像中的大碗，上面撒上些許的蔥提味

用湯匙一撈才發現料還滿多的，板豆腐吸附味噌湯吃起來飽滿多汁，味噌湯的濃度剛剛好不會太過鹹或是過於清淡

第二碗搭配內容 主食 : 紫米+生菜

蛋白質 : 鮭魚(生)

配料(5種) : 玉米粒、板豆腐、紫洋蔥、南瓜泥、鳳梨

特調淋醬 : 水果優格醬

點綴 : 蝦卵(+5元)

加購飲品/湯品 : 無

跟前一份莎莎醬比起來這樣的顏色搭配更加鮮豔，看到鮭魚的樣子就知道非常新鮮

蝦卵的部分是需要加5元，個人覺得滿值得的，吃起來新鮮顆粒分明，完全不會有腥味

鳳梨吃起來清脆鮮甜，不會有罐頭鳳梨加糖的那種甜味，是新鮮鳳梨現切的甜

紫洋蔥吃起來爽脆帶點微微的辣感非常舒服，還沒加醬吃就已經很有味道

南瓜泥紮實綿密，在口中咀嚼後南瓜本身的甜味會慢慢釋放出來

醬料的部分可以選擇是否分開裝，如果喜歡先吃原味在慢慢加醬的人可以用這種方式，吃起來的風味會不一樣

「水果優格醬」也是我第一次看到，淋上去整碗就有種聖誕節下雪的感覺

還沒吃進嘴裡就能聞到優格淡淡的香味，跟紫米搭配起來非常像是在吃甜點

食材本身的甜配上優格吃起來真的非常舒服，完全不會有加糖的那種負擔感

而且優格讓餐點吃起來更順口，不知不覺就多扒起口飯吃

鮭魚的部分非常新鮮，不管是直接吃還是淋上優格醬都無法擋住本身的甜味

結語

「MABO POKE夏威夷沙拉拌飯」自由搭配的方式加上新鮮的食材，對於忙碌一天的人來說可以讓身體適時休息又能補充營養，雖然這類的健康便當店越來越多，但能有自己獨特的風格才是大眾喜歡的，前面的主食跟蛋白質都是常見的搭配，特調醬料應該是整碗的靈魂所在，既能增添口感又不會有過多的負擔，吃完後身體有種恢復元氣的感覺。不過這間店面不大座位有限，建議可以提早來或是走路經過外帶回家也可以，現場吃的時候外帶的人潮都沒有減少過，可見這間的魅力不容小覷。