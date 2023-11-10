依照台北的美式餐廳和漢堡店的價位，位在信義區的林斯漢堡真的CP值爆棚！不只價格親民，份量更是驚人。除了美式漢堡，也有提供早午餐、排餐和義大利麵。在台北雪莉目前還沒有遇過其他美式餐廳是可以一個人消費2–300元內，還能吃很飽的。

雪莉最愛林斯漢堡的一點是他們使用紐西蘭和澳洲的牛肉來製作漢堡排。每個漢堡排重7盎司，每天手工製作，是雪莉吃過的最厚、最多汁的漢堡排。

紐西蘭和澳洲主要生產草飼牛肉，不僅口感更香嫩，也更健康。草飼牛含有更多的omega-3脂肪酸，而不像穀飼牛主要含有容易造成膽固醇過高的omega-6脂肪酸。

雪莉吃東西一定是相機先食，所以我們開始吃的時候漢堡有一點冷掉了。在此向我的飯搭子們道歉。然而，林斯漢堡的牛肉漢堡排並沒有因為冷掉而變得乾硬，仍然非常多汁。漢堡裡的脂肪在冷了以後沒有變得口感油膩或者像大多數冷掉的肉排那樣有油臭味。相反，吃下去的時候覺得口中都是滿滿的牛肉香氣。絕對是信義區漢堡推薦第一名的漢堡排！

雪莉點了經典起司牛肉堡。一開始看到漢堡上淋了BBQ醬原本有點疑慮，但真正品嚐時覺得配合得很絕妙。特製的BBQ醬帶有一絲甜味，與鮮鹹的漢堡排相得益彰。漢堡裡的生菜和番茄很清爽，而生洋蔥則增添了一點辛辣。起司在肉餅上融化得恰到好處，不像許多其他漢堡店一樣將一片未融化的起司像塑膠片一樣直接放上去。

值得一提的是，雪莉把整個漢堡都吃掉了，包括兩片麵包，這種情況真的很少見！雪莉本來就少吃碳水，而且通常不喜歡漢堡包，都會拿掉上面那片比較大的。但是林斯漢堡使用手工牛奶麵包，表面酥脆，內部柔軟帶著發酵後的空氣。然而，它不是軟而空洞的，咬下去時有QQ的口感和嚼勁。

雪莉的朋友點了火烤培根牛肉堡。我們特別喜歡林斯漢堡的培根。柔軟的肉質和酥脆的邊緣，保留了由均勻分佈的脂肪帶來的彈牙口感。不像大多數培根漢堡只有一小塊可憐的培根片，有大片的培根疊在牛肉上。搭配厚實的七盎司牛肉漢堡排，每一口都是令人滿足的蛋白質。

雪莉兄點了經典的香濃花生牛肉堡。林斯漢堡的花生醬濃郁綿滑，但不會太厚重。不小氣的花生醬均勻地分佈在整個漢堡，放在半融化的起司上，幾乎融為一體。花生醬中還有花生粒，增添了脆脆的口感。再加上產地直送的新鮮蔬菜，超級涮嘴，一點也不會膩。

吃漢堡怎麼能沒有薯條，所以我們也點了一份起司肉醬薯條。薯條上的醬汁偏稠，不像大多數肉醬薯條那樣湯湯水水的。醬汁與起司混合在一起，更加濃郁，與薯條完美搭配，而不會將薯條泡得軟爛。雪莉的朋友超喜歡薯條上的肉醬以及漢堡的麵包，他說如果林斯漢堡出麵包只夾肉醬的簡餐，他一定會毫不猶豫買單。

我們一致認為當天最愛的配菜就是BBQ火烤大雞翅。林斯漢堡的BBQ雞翅不像傳統炸物那樣裹上厚厚的粉，有點像是用氣炸鍋炸出來的口感。雖然雪莉平時非常討厭吃雞皮，但林斯漢堡的雞翅外皮不油不膩，皮脆不軟爛，完全沒有一般雞皮黏糊的奇怪口感，肉質也非常滑嫩多汁。

BBQ火烤大雞翅旁邊搭配一塊萊姆一起上菜，雪莉喜歡原汁原味地享用雞翅，而雪莉的朋友則喜歡淋上一些萊姆汁，為雞翅增添一抹清爽的風味。來信義區美式餐廳吃漢堡，也千萬不能錯過這份炸物。

煙燻鮭魚沙拉搭配帶著果香的義大利油醋醬。鮭魚片捲成漂亮的玫瑰形狀，邊緣輕輕炙烤，中心保留了半生的口感，外緣則是炙燒後的口感。鮭魚非常新鮮，連皮都沒有腥味。

沒有甜點的人生怎麼能算完整呢？在林斯漢堡，除了漢堡推薦，點一份巧克力布朗尼也絕對不會後悔。布朗尼配著一球香草冰淇淋。除了雪莉自己做的布朗尼之外，在台灣我吃過的唯一一份口感正宗的布朗尼就是這個了！大部分的布朗尼都太軟、太鬆或者太易碎，根本不符合布朗尼應有的質地。但這份布朗尼紮實而絲滑，耐烤巧克力豆增添了令人滿意的硬脆口感。香草冰淇淋的冰涼口感完美地平衡了布朗尼的甜度。巧克力超級濃郁，感覺整個口腔都被巧克力棉被包裹。

檸檬輕乳酪有點像波士頓派，非常輕盈鬆軟，檸檬的酸味平衡了奶油的濃和蛋糕的甜。原本以為是起司蛋糕，雖然與預期的不同，卻是一個令人愉快的驚喜。

雪莉兄和我朋友都點了奶昔，一杯香草口味和一杯可可口味。可可奶昔很好喝，但雪莉個人認為如果只喝得下一杯所以只能選一種，那絕對不能錯過香草奶昔。濃郁滑順，帶著濃濃的奶油和香草香氣。

雪莉喝了香柚清涼氣泡飲，選得真是太好了(拍手！)它更像是清爽微甜的汽水。剛上桌的時候，可以看到從杯子裡不斷跳躍起來的氣泡，實在是太可愛了，杯邊還配了一片檸檬。它非常清涼解渴，搭配美味豐盛的漢堡是完美的飲品。

原文：台北信義區漢堡推薦—林斯漢堡美式餐廳 Lins Burger 信義店

店名：林斯漢堡 Lins Burger 台北信義店

地址：台北市信義區和平東路三段173號 （六張犁站步行約2分鐘)

停車資訊：嘉興公園地下停車場

營業時間：週一至週日 11:30–21:00

電話：(02)2732-0688

Instagram: @linsburger02

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