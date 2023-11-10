真心豆行在高雄有6家分店
而鳳山店是第六家
外觀設計以復古木質為主軸
帶點幾分懷舊昭和風
位於鳳山中山路上,附近不好停車
小昭只好採用外帶方式
咖啡廳外觀
除了咖啡外,也有販售自家焙煎咖啡豆
外帶窗口
MENU
價位落在60~100元之間,平價消費
雖是老屋改建,但大致保留古厝的懷舊韻味
咖啡豆罐
往二樓的樓梯裝飾成書牆
連燈飾都有懷舊氛圍
獨特的單人座位
濾掛咖啡包/咖啡豆
後半部座位區稍擁擠些,可能是狹小密閉空間緣故
主打甜點鹽味奶油厚吐司及比利時鬆餅
厚吐司就讓人想到コメダ
莊園手沖單品咖啡
原本想點抹茶戚風蛋糕,
依稀記得是售完還是不提供外帶...有點忘了,就換成提拉米蘇
焦糖海鹽拿鐵 ~85元
店員推薦,甜中帶鹹的風味,適合喜愛喝風味咖啡的朋友
小昭還是喜歡咖啡原味😆
原味拿鐵 ~80元
香醇滑順好喝,咖啡香氣是足夠的
小昭喝星巴客都會加一份濃縮,這杯的咖啡的濃度是ok
價位上也平易近人,cp值很高
提拉米蘇 ~150元
口感濕潤綿密,苦甜滋味恰好,
不會太甜太膩,整體好吃
小朋友在車上沒一會兒功夫就分食完畢
比利時鬆餅 ~50元
外皮酥脆有嚼勁,淋上肉桂粉及糖漿
多了肉桂香氣小昭很喜歡,但小孩就卻步...
咖啡跟甜點都不錯,很值得推薦
因停車問題,可惜無法現場用餐
口味因人而異,以上僅供參考~
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《店家資訊 》
- 真心豆行~鳳山分店
- FB
- (07)799 3100
- 平日 08:00~17:00
- 假日 09:00~18:00
- 高雄市鳳山區中山路44號
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