真心豆行在高雄有6家分店

而鳳山店是第六家

外觀設計以復古木質為主軸

帶點幾分懷舊昭和風

位於鳳山中山路上,附近不好停車

小昭只好採用外帶方式

咖啡廳外觀

除了咖啡外,也有販售自家焙煎咖啡豆

外帶窗口

MENU

價位落在60~100元之間,平價消費

雖是老屋改建,但大致保留古厝的懷舊韻味

咖啡豆罐

往二樓的樓梯裝飾成書牆

連燈飾都有懷舊氛圍

獨特的單人座位

濾掛咖啡包/咖啡豆

後半部座位區稍擁擠些,可能是狹小密閉空間緣故

主打甜點鹽味奶油厚吐司及比利時鬆餅

厚吐司就讓人想到 コメダ

莊園手沖單品咖啡

原本想點抹茶戚風蛋糕,

依稀記得是售完還是不提供外帶...有點忘了,就換成提拉米蘇

焦糖海鹽拿鐵 ~85元

店員推薦,甜中帶鹹的風味,適合喜愛喝風味咖啡的朋友

小昭還是喜歡咖啡原味😆

原味拿鐵 ~80元

香醇滑順好喝,咖啡香氣是足夠的

小昭喝星巴客都會加一份濃縮,這杯的咖啡的濃度是ok

價位上也平易近人,cp值很高

提拉米蘇 ~150元

口感濕潤綿密,苦甜滋味恰好,

不會太甜太膩,整體好吃

小朋友在車上沒一會兒功夫就分食完畢

比利時鬆餅 ~50元

外皮酥脆有嚼勁,淋上肉桂粉及糖漿

多了肉桂香氣小昭很喜歡,但小孩就卻步...

咖啡跟甜點都不錯,很值得推薦

因停車問題,可惜無法現場用餐

口味因人而異,以上僅供參考~

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《店家資訊 》

真心豆行~鳳山分店

FB

(07)799 3100

平日 08:00~17:00

假日 09:00~18:00

高雄市鳳山區中山路44號



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