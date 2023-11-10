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高雄-真心豆行~鳳山分店《復古老屋日式風咖啡館》

2023-11-10 23:51:24 chaoerh小昭 人氣：106
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：43篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：真心豆行 鳳山店
phone07-7993-110
place高雄市鳳山區中山路44號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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高雄-真心豆行

 

真心豆行在高雄有6家分店

而鳳山店是第六家

外觀設計以復古木質為主軸

帶點幾分懷舊昭和風

位於鳳山中山路上,附近不好停車

小昭只好採用外帶方式

 

咖啡廳外觀

高雄-真心豆行

除了咖啡外,也有販售自家焙煎咖啡豆

高雄-真心豆行

 

外帶窗口

高雄-真心豆行

 

MENU

價位落在60~100元之間,平價消費

高雄-真心豆行

 

雖是老屋改建,但大致保留古厝的懷舊韻味

高雄-真心豆行

高雄-真心豆行

咖啡豆罐

高雄-真心豆行

往二樓的樓梯裝飾成書牆

高雄-真心豆行

高雄-真心豆行

連燈飾都有懷舊氛圍

高雄-真心豆行

 

獨特的單人座位

高雄-真心豆行

 

濾掛咖啡包/咖啡豆

高雄-真心豆行

高雄-真心豆行

 

後半部座位區稍擁擠些,可能是狹小密閉空間緣故

高雄-真心豆行~鳳山分店《復古老屋日式風咖啡館》

 

主打甜點鹽味奶油厚吐司及比利時鬆餅

厚吐司就讓人想到コメダ

高雄-真心豆行

高雄-真心豆行

 

莊園手沖單品咖啡

高雄-真心豆行

 

原本想點抹茶戚風蛋糕,

依稀記得是售完還是不提供外帶...有點忘了,就換成提拉米蘇

高雄-真心豆行

 

 焦糖海鹽拿鐵 ~85元

店員推薦,甜中帶鹹的風味,適合喜愛喝風味咖啡的朋友

小昭還是喜歡咖啡原味😆

高雄-真心豆行~鳳山分店《復古老屋日式風咖啡館》

 

 原味拿鐵 ~80元

香醇滑順好喝,咖啡香氣是足夠的

小昭喝星巴客都會加一份濃縮,這杯的咖啡的濃度是ok

價位上也平易近人,cp值很高

高雄-真心豆行

 

 提拉米蘇 ~150元

高雄-真心豆行

口感濕潤綿密,苦甜滋味恰好,

不會太甜太膩,整體好吃

小朋友在車上沒一會兒功夫就分食完畢

高雄-真心豆行

 

  比利時鬆餅  ~50元

外皮酥脆有嚼勁,淋上肉桂粉及糖漿

多了肉桂香氣小昭很喜歡,但小孩就卻步...

高雄-真心豆行

 

咖啡跟甜點都不錯,很值得推薦

因停車問題,可惜無法現場用餐

 

高雄-真心豆行~鳳山分店《復古老屋日式風咖啡館》,以上僅供參考~

 

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~

 

《店家資訊 》

  • 真心豆行~鳳山分店
  • FB
  • (07)799 3100 
  • 平日 08:00~17:00   
  • 假日  09:00~18:00 
  • 高雄市鳳山區中山路44號


檢視較大的地圖

 

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