喜歡在Google地圖上面尋找美食的菲姐，這天找到位於龍潭的：麵屋一人拉麵店。評價兩極有好有壞，真實的好評論居多。還有人專程從台北到這裡吃拉麵。所以菲姐決定自己先去探店吃看看！

店面外觀

很有日式職人風格的外觀

就寫著大大的「麵屋一人」

側邊小招牌則是寫著「拉麵」二字

燈光也是做的很有氣氛

有點像是在日本小店內用餐一樣的感覺

麵屋一人-菜單

主要販售拉麵

拉麵湯頭又分成這2大類：雞清湯、雞豚濃湯

另外還有這些：炸物、小菜、配料加點

用餐環境

店內很迷你

空間小小的

不過真的是很有日式風情

用餐須知

很有原則的麵屋一人

菲姐覺得這樣很棒

因為開店做生意店家會有自己的規則

也都會張貼出來讓大家知道

若能接受的人就去用餐

無法接受者就別來

用餐應該是件愉快的事情

不應該是為了美食卻不管店家規則

吃完才事後上網評價抱怨之類的

麵屋一人的用餐規則我最喜歡這點：用餐時勿過度使用手機

因為現在大部分的人都被手機綁架

吃飯配手機已是常態

試問自己有多久沒放下手機

好好陪家人吃飯

我覺得這是值得省思的問題

人與人之間的關係

都是需要用心經營

才能越來越好

麵屋一人-餐點分享

辛雞豚味增拉麵（中辣）

起司可樂餅

習慣吃飯或吃麵都要搭配店家的小菜或小點心

菲姐進店看菜單時

就看到幾乎每桌都有的可樂餅

這就引起我的關注了

當然我也要點來吃看看

果真好吃

熱熱吃這顆可樂餅的話

它的外皮炸的黃金色酥酥脆脆

內餡料很多又飽滿

大量的馬鈴薯泥及其他配料製成的這顆可樂餅

料多味美

來麵屋一人必點的炸物推薦

辛雞豚拉麵（中辣）

一上桌我的感想是：好整齊的一碗拉麵

有溏心蛋半顆、水蓮、叉燒、蔥絲、筍片

大量的蔥絲

點綴了這碗拉麵

變得更精緻更漂亮

好吃的溏心蛋

只有半顆

讓人意猶未盡

想再加點一顆來吃

它是酒釀風格的溏心蛋

帶有一點點酒味

水蓮本身沒什麼味道

不過搭配拉麵湯來吃

是蠻ok的

讓整碗麵的口感更豐富

而且這把水蓮排列的很整齊

看了就是舒服

整碗麵好像藝術品一樣

麵條的感覺是吃起來稍硬一點

可惜麵的軟硬度是固定的

如果習慣可調整麵條軟硬度的朋友

在這裡可能要自己克服了

或是問店家有沒有辦法調整

如果吃到最後覺得還有點小餓

可以跟店家索取加麵服務

規則是：快吃完時可免費加半球細麵

一碗麵限加一次

快吃完時直接舉手請店員加

用餐心得

能在龍潭吃到真材實料用心的拉麵

超級感動也吃的很滿足

尤其麵屋一人的拉麵湯頭

真的很厲害

濃郁又清爽

這次吃的辛辣口味也是辣的剛剛好

愛吃辣的朋友必點

一頓美味的料理

就是有撫慰人心的神奇魔力

推薦給喜歡拉麵的朋友們

麵屋一人-店家資訊

名稱：麵屋一人拉麵店

地址：桃園市龍潭區中正路108號

營業時間：11:30-13:30、17:30-20:30

公休日：週一

電話：03-4091186