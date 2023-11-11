此遊記為花見團子造訪「2022台北國際造型藝術節」 (造訪日期 : 2023/11)



2022台北國際造型藝術節

西門商圈玩時尚、髮藝潮起來

2023的雙11，本次團子來到西門町，來欣賞2023台北國際造型藝術節，來看看有什麼亮點。

（上圖為台灣美髮美容產業發展協會提供）

本次台北國際造型藝術節以「大展跨世潮流」為主題，有近50個參賽隊伍，參賽選手超過百人，有近50種「國際等級」必看、必梳髮型橫空出世，今年為有史以來最多學生隊伍的一屆。

西門町街道變身時尚秀場，模特兒們頂著潮流創意髮型、精緻化妝與造型一次排開，讓評審評比。現場也吸引許多逛街民眾搶看、搶拍。

台北市副市長林奕華和台灣美髮美容產業發展協會理事長許景然也來到現場，觀賞特色造型，也對學生創意讚譽有加。

今年比賽內容共分為3組，有時尚藝術造型真人組、假髮女子剪吹創意造型組及假髮女子藝術包頭造型組進行競賽，每組將選出金、銀、銅牌外，還有最佳造型獎、最佳創意獎、最佳設計獎及最佳藝術造型獎。

每組選出金、銀、銅牌、最佳造型獎、最佳創意獎、最佳設計獎及最佳藝術造型獎，其中時尚藝

術造型真人組金牌得主為逆光造型創意髮型簡國忠、假髮女子剪吹創意造型組金牌得主為曼都晶華店黃若瑄，假髮女子藝術包頭造型組金牌得主為曼都信星店林慧娟。

除了最受期待的美髮美容3組競賽外，更規劃展演不同世代及不同國家創意的「跨世潮流藝術秀」，「OMC國際之光」展示OMC的國際參賽作品。看各式造型爭奇鬥豔，也看到台灣台灣美髮美容業者卓越的技術與競爭力。

現場也設置「星光大道拍照牆」，為民眾拍出最吸睛的明星網美照，還會提供免費舒壓按摩服務。現場也設有打卡牆，拍照打卡可換取精美禮品，民眾都很開心。欣賞時尚大秀、瞭解最新造型趨勢，看創意無限，度過美好周末。

（上圖為台灣美髮美容產業發展協會提供）



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