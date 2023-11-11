疫情大解封，距離上回到訪小琉球已是四年前的事，四年過去了小琉球越來越多網美景點以及特色美食

這回我們預約入住新開幕的九坪別院，一間日式風格設計的輕日式Villa，可包棟的獨門別院

此次不搭配套裝行程，來個想去哪就去哪的輕鬆環島旅程







高鐵-小琉球交通搭乘

之前都是搭朋友的車子去東港，現在去旅行我都自個去比較不麻煩更無需看人臉色

感謝台灣好行不管去哪裡都方便，上回去清境也是搭乘台灣好行出發，這回到東港依舊是搭台灣好行

不管是外縣市或是高雄市民的朋友們要到墾丁、大鵬灣琉球線都是在左營高鐵往2號出口前購買車票

購買車票有多種方式：1.上網購買來回車票、2.現場購買車票、3.持悠游卡、一卡通上車時刷卡購票

如果沒有悠游卡、一卡通的朋友們我建議你們快去申辦一張，因為價格實在是差太大了

1.上網購買來回車票：單程票目前(112年)$120元，來回票價230元，折扣10元費用

2.現場購買車票：現場只有販售單程車票，不提供來回車票，單程票價$120

3.持悠游卡、一卡通：目前推出2023台灣好行優惠 電子憑證半價搭乘

只要持『電子票證』或『行動支付』搭乘指定台灣好行路線，即可享半價優惠，也就是說原價120元特價60元

但我買的悠游卡本身還有九折優惠，所以上車刷卡，下車刷退，應扣54元，特價49元

不要問我最後扣的金額怎麼還有折扣，我嘛嘸宰羊(攤手)

台灣好行／高鐵左營站-大鵬灣琉球線

東琉線服務中心／泰富航運-小琉球

小琉球有二條航線：東港碼頭-東琉線、鹽埔碼頭-鹽琉線

鹽埔碼頭-鹽琉線：比較複雜這個我還沒有搭過，日後有機會再介紹

東港碼頭-東琉線：就是我們說的東港碼頭/華僑市場這裡，這條航線比較省時、快速又方便

從左營高鐵直達-東港碼頭東琉線碼頭站，無需轉車也不用擔心坐過頭，你只要注意你買的是那間航運公司到小琉球便可

我訂的民宿-九坪別院搭配的是航運泰富航運，第一班開船時間為AM07:00，第二班是AM09:00

除非你是自行開車往前東港碼頭或是一天就入住東港，否則都是搭乘AM10:30東港到小琉球這班

領票時要記得帶身份證件，包括隨行的朋友們，工作人員要輸入登船資訊給客人投保







白沙尾渡船碼頭／OKINAWA接駁車

訂房資訊裡會請客人當天船班開動後電話聯繫OKINAWA工作人員，下碼頭後會有工作人員接駁

工作人員會開車到碼頭接你到車行領車，不用擔心行李怎麼處理，OKINAWA的工作人員會幫你送到民宿，請放心遊玩

OKINAWA歐騎娜娃電動機車

之前到小琉球都要注意民宿的接待人員在哪裡，因為在現場就要領車登記，領完車後工作人員會帶你去民宿

如果是一家子還帶小孩的話，那真的超不方便，現在許多民宿都和OKINAWA歐騎娜娃電動機車有合作，就不需擔心啦

騎乘OKINAWA歐騎娜娃電動機車會先簽定合約書，請記得帶機車駕照以示證明你有駕照可租借車子

合約內容寫的很清楚，租借時間以及逾期歸還時間要多收租金費用，不同的車種以及平/假日的收費就會不同

租用時間以民宿退房時間計時開始，例如九坪別院是AM11:00退房，那租借時間就從AM11:00一直到隔天的AM11:00

超過時間就加收費用，像我們逾期了一小時又是假日所以付費200摳

如果你本身就是騎Gogoro 的人那 OKINAWA歐騎娜娃電動機車那應該是很得心應手

如果不是也不用擔心現場工作人員會教導妳怎麼啟動，怎麼倒退車，怎麼換電池，如果不能發動是不是那裡沒關緊

車廂容量超大也深，二頂安全帽放在裡頭還綽綽有餘，旁邊是電池座，這顆電池可跑60-70公里







拿到的電動車都是電池100%，不用擔心沒電，島上有七座充電據點隨時可充電

工作人員會教導大家怎麼更換電池，提拿電池要小心，因為它很重， 一顆大約10公斤重

更換電池要把更池壓到底，沒有壓到底會有語音提示，放入電池後機器會去掃描那顆電池已充飽就會彈出來

這時再放入電池座關上車廂就可以啟動囉

每一台 OKINAWA歐騎娜娃電動機車 都有手機座架以及USB插電功能

車子立起、側放或者車箱蓋沒蓋緊，OKINAWA歐騎娜娃電動機車就不會發動

電動車最大的好處就無噪音、不會空污，而且速度也快

小琉球日式民宿／九坪別院

九坪別院是今年11月新開幕的輕日式Villa別院，純白的外觀搭配日式屋簷







太過低調所以多人都以為是私人住家，官網才剛架上完工，所以知曉得的人也並不多，我也是無意間在臉書看到推薦才知道

九坪別院仿日式造景庭園，木門要有磁卡才能進入，非入住的旅客是不能進入，也謝絕親友參觀

庭院中有游泳池，開放時間為AM8:00-PM20:00，幼童玩水需家長在旁陪同，嚴禁跳水活動

九坪別院可包棟入住，房間只有四間，分別二人、三人、四人以及閣樓型六人房

每房最多可再加住一人，費用則請詢問九坪別院官方

開放式的高島廚具是管家做早餐的地方，入住的賓客可免費使用咖啡以及籃中的零食餅乾

午晚餐方面有需要可以洽詢民宿介紹，民宿會推薦在地特色美食

九坪別院入住時間是PM15:00，退房時間為AM11:00

會客交誼廳有提供卡啦OK服務，晚上也可以坐在這喝杯咖啡聊聊是非







check in後會提供迎賓下午茶，當地最有名的寶哥麻花捲、鬼頭刀魚酥條以及海龜雞蛋糕

還有冰涼可口降火氣的海燕窩，不是燕子的口水啊，而是一種海草熬煮出來的飲品

九坪別院只有四間房型，我們今晚入住的是二人房，坪數8坪挑高設計，不會有空間上的壓迫感

二人房、三人房、四人房的空間擺設都差不多，差在於盥洗用品、瓶裝水數量多寡，六人房則是隔樓式設計

民宿的3C用品選用的都是大廠牌，吹風機、三合一 空氣清淨機 / 暖風扇 / 涼風扇選用Dyson

冷氣機用選擇無聲等級的DAIKIN大金，除濕機是Panasonic，盥洗用品選擇國際大廠牌Aveda肯夢

就連礦泉水都選擇法國Evian天然礦泉水，單單看到礦泉水選用法國Evian我就覺得挺神奇了!!

早餐供應時間為AM07:30-09:00，超過時段則不提供餐點，蔬果方面會在前一天晚上準備好，其它則是早上現做

早餐很豐盛，一份水果沙拉、煎蛋奶酥吐司、現煎嫩雞腿排和一杯卡布奇諾就讓我飽到快下午四點才用膳

小琉球在地美食／小琉球山豬溝餐館

每回來小琉球我都會選擇到山豬溝餐廳用餐，菜式選擇多價格也不貴，份量也很足夠，不用擔心吃不飽

平日的話用餐人數會少一些，假日可能得避開用餐時段，再不然先預約訂位

那天就有一桌客人來吃炒麵，吃完後直接跟老板娘預訂明天中午用餐，請保留30個座位，然後就在旁研究起合菜餐點







每回來都點一大桌，吃不完也不用擔心，直接打包當晚餐或夜宵YA!!

也恰好點了一大桌，隔壁桌的澳門遊客就詢問我們那些是特色招牌，她們不太懂怎麼點法

這就問對人了，一一介紹完畢後，她們那桌點的盤數比我們還誇張，果然美食是不分國藉的

炸劍旗魚卵

外表看起來很像鹹酥雞的肉塊，裡面的餡是滿滿的劍旗魚卵，會讓你越吃越香，越吃越涮嘴

飛魚卵香腸

飛魚卵香腸越吃越唰嘴，魚卵子圓潤Q脆咬下去啵滋啵滋的聲響

炸飛魚

炸飛魚肉質挺有彈性很鮮，不過吃的時候要小心，魚刺不少

山豬溝這裡的貓咪挺多也很乖，每一隻喵咪都乾乾淨淨的，重點不會跳上桌搶食只會坐在地上看著你







小琉球冰品專賣店

來這吃冰吧

小琉球最近這幾年開了幾間網美冰店，來這吃冰吧就是其中一間，一樓空間小小的扣除掉吧檯只能容納10位

二樓空間較大，我上樓坐下來沒多久，二樓的客人就走光了，挺幸運短暫包場

鐵觀音拿鐵／仙女百香果

來這吃冰吧有限低消，一人需點一碗冰品，沒有飲料也不提供共食服務，一人一碗冰品其實有點多

份量不小都是實打實的料，鐵觀音茶雪花冰味道很濃郁，仙女百香果雪花冰酸到讓我狂皺眉

小琉球冰箱冰舖

冰箱冰舖也是近幾年小琉球最夯的冰品店之一，消費模式就沒有來這吃冰吧這麼強硬

低消是每人80元同桌可合計消費，分桌就要分別計算

例如同桌有三個人，其中一人點了180元的冰，另一人是80元，加總起來有超過三人低消的費用就可以了

珍珠奶茶雪花冰／紅豆抹茶雪花冰

冰箱冰舖是以水果冰較為出名，但我和我姐挺反骨各點自己喜歡的冰品

珍珠奶茶雪花冰奶茶味較淡，旁邊還有一顆統一布丁搭配雙色珍珠，我則是抹茶雪花冰搭配紅豆

二天吃下來，沒有一間的冰品雪花冰有吃光光

小琉球 網美酒吧

Sea Daze Liuqiu

網友上回晚上十點左右有到Sea Daze Liuqiu 感受一下深夜酒吧的氛圍，不過她說竹墊沒在維護也沒在整理

竹墊整個黑不溜丟，坐在上頭褲子全濕，移開竹墊椅底下的生物全部爬出來，把她嚇的直接往吧檯衝







小山看海脈岔夕陽實驗室

小山看海脈岔夕陽實驗室這名字實在是很難記住，其實它原本是小琉球露營區，現在改名成小山看海藝文園區

而脈岔夕陽實驗室則是裡面的附屬，有調酒、咖啡、餐飲、露營也是最佳觀賞夕陽景點

來小山看海藝文園區看海景、拍照不用錢，但只要坐在沙發椅上就是脈岔夕陽實驗室的客人那就得消費囉

畢竟人家也是要收入才能支撐這個園區環境啊

白色的大拱門、心型銅鐘搖鈴是眾多網美們的最愛，最適合的拍攝時間為清晨日出之時以及夕陽西下之際

挺多遊客騎進來看到禁止機車入內就騎車離開，明明有機車停車場啊，停好車走進來也不願意

這麼美的海景就我一人獨享吧，畢竟安寧的時光是很難擁有的

小琉球最夯燒肉店

小琉球雀爾思燒肉Cheers Beer & Barbecue

雀爾思燒肉今年二月份才開幕，佔地頗大，停車也方便，裝潢是請茶六建築設計晴天見設計公司

許多網美很愛在外面擺POS拍照，還有外籍遊客以為是酒吧跑來喝酒XD







雀爾思燒肉我估摸著應該有百坪跑不掉，用餐環境挺寬敞，個人很喜歡靠窗這裡的區域

除了熱食區之外還有多種蔬菜可選擇

海鮮種類也不少，客人最後都會拿一堆生蠔到位置上

除了飲料、冰品之外最特別的就是卡布敦啤酒喝到飽，不過我騎車所以只能含淚揮帕

※開車不喝酒，喝酒不開車，未成年請勿飲酒，騎機車也不能※

雀爾思燒肉是掃Qr code點餐，送餐是機器人在送，會跑到你的位置等你取餐，要按下完成機器人才會離開







肉品、海鮮、蔬食種類不少，$899/120分鐘吃到飽，愛吃燒烤的朋友們來小琉球別錯過雀爾思燒肉店喔

小琉球必拍景點推薦

落日亭

落日亭有二個地方，這座涼庭就是其中之一

小琉球夕陽西下超美，整個橘藍色澤相間，晚上這裡的星星也多，可惜我這二光技術拍不出

天色昏暗所以看不出對面是何處，看方位應該是高雄林園那一帶，早上的話應該會看的比較清楚

遠方有一艘小船正在海上緩緩移動，不知是要往高雄港前進還是要回白沙尾渡船碼頭







厚石裙礁

主要分布於琉球嶼東南沿海一帶，位於大福漁港與海子口之間綿延的礁岩，受到海水侵蝕作用，裙礁呈現一條一條的海溝狀

從空中往下看，就像穿上了一片一片的百摺裙

這裡的石頭海龜都是一位阿伯擺放上去的，很可愛也吸引很多遊客前往拍照

前面特別奇怪的飄流木也是阿伯撿來擺在石岩邊讓大家拍照用

網美老木

最特別的就是這個網美老木，每回看到人家介紹的飄流木都長的不一樣

最佳拍攝時間為下午4-5點，那時的陽光比較微弱，清晨時的太陽光線較強，拍起來都是逆光

旭日亭







說好要早起去看日初，彌補昨晚星空拍攝失敗，結果日初也沒拍到，只拍到好強烈的太陽光

小琉球有三大景點，美人洞、山豬溝以及烏鬼洞，只要購買一張票券就可以暢遊這三個景點

這回時間有限就不購票參觀了，等下回再去

美人沙灘

說實在來了小琉球三次我都不知道這裡有美人沙灘，看來前幾次我都騎車騎過去就當看完景點了

美人沙灘這裡是浮潛勝地，再往前走可拍到巨大的海龜石以及花瓶岩2.0，以及另類的網美老木

不過很可惜我們沒有走過去，因為漲潮了只能離開

這裡的礁石不少行走要注意，也要隨時注意漲潮時間，畢竟外地人實在是分不出何時漲潮何時退潮啊







Black out日式串燒居酒屋-海景鳥居

這個海景鳥居其實是Black out日式串燒居酒屋自己搭建，如果不是旁邊的地在整修還真的不曉得

早期這座鳥居下方的樹木、雜草還沒長那麼高，從遠方拍攝過去還真的有海景鳥居的味道

周邊環境稍微整修一下應該能帶出另一波網美拍攝景點

小琉球限定伴手禮專門店

卡布敦啤酒 直營門市 Captain Beer & Souvenir store

卡布敦啤酒 直營門市就開在雀爾思燒肉店旁，除了只有在小琉球才買的到的卡布登啤酒外，還有麻花捲以及海鮮零嘴和肉乾







卡布敦啤酒/檸檬紫蘇梅/香芒四季春

卡布敦啤酒目前有四種口味，檸檬紫蘇梅以及香芒四季春是新上市的新品，口感很特別，女孩子喝也很適合

※開車不喝酒，喝酒不開車，未成年請勿飲酒，騎機車也不能※

小琉球限定-卡布敦雞尾酒禮盒

由知名版畫家【沐冉】繪製外盒，送禮或收藏都很有意義，可單選購買也可以三種都買

三種酒瓶味道都不同，挺有創意的伴手禮禮物

※開車不喝酒，喝酒不開車，未成年請勿飲酒，騎機車也不能※

小琉球是一個很特殊的島嶼，不管是浮潛還是小琉球獨木舟、自由潛水和SUP，小琉球一年四季都適合

平均水溫在25度上下，就算是冬天也不會寒冷，從事海上活動一定要遵守教練的指事才能玩既的開心又安全