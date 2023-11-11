這間主打國產溫體雞入料的志氣雞飯可是台中大里人氣很高的餐盒專賣店，營業至今已有四年了，目前台中共有三間分店，大里、沙鹿及近期新開幕的五權店，海南雞飯是必點招牌，還有椒麻雞飯、口水雞飯、剁椒雞飯、打拋雞飯、綠咖哩雞飯、炒飯、湯麵等，口味多樣化

志氣雞飯五權店位置

糖糖今天是來到最近新開幕的志氣雞飯五權店，位在台中西區五權八街上，距離台中美術館、大勇國小、五權車站不遠

第一次來志氣雞飯的朋友可以參考門口處的銷售排行榜，第一名當然是人氣招牌海南雞飯囉

志氣雞飯五權店環境

志氣雞飯五權店除了外帶，也有提供內用的座位區，燈光明亮，環境也很乾淨

志氣雞飯菜單

黃金炸豆腐 90元

點心類糖糖還蠻推薦這道黃金炸豆腐，採用雞蛋豆腐下去酥炸至金黃色澤，趁熱吃外皮帶點微酥口感，裡頭的豆腐超級嫩，搭配特製醬汁好吃

海南雞飯 餐盒 140元

志氣雞飯的人氣招牌海南雞飯，採用國產溫體雞腿肉並手工去骨，接著淋上特製醬汁，旁邊還會附上蔥油醬可以搭配享用

志氣雞飯的海南雞真的超級嫩，帶有濕潤度，有著特製醬汁的迷人鹹香，佐上些許蔥油醬也好好吃，味道更加豐富

志氣雞飯的有分圓盒及餐盒，糖糖點的是餐盒，配菜份量上會比圓盒會再多一些，裡頭大概有7-8種配菜，會不定期更換，糖糖今天配菜有油豆腐、青菜、栗子地瓜、水煮蛋、毛豆玉米、炸物及番茄

椒麻雞飯 餐盒 140元

另外這款椒麻雞飯是榮登排行榜第二名的口味，採用國產溫體去骨雞腿肉現點現炸，外皮炸至金黃酥脆的模樣看起來好誘人呀，份量也超實在，整隻去骨雞腿直接佔據半個餐盒

酥脆不油膩的外皮，裡頭的肉質相當鮮嫩又多汁，還沒沾上特製椒麻醬，單吃就很夠味，有了椒麻醬汁的加持，多了椒麻的滋味，口感更加豐富

綠咖哩雞 餐盒 180元

沒想到在志氣雞飯也可以吃到糖糖最愛的綠咖哩雞耶，裡頭一樣採用國產溫體雞腿肉，裡頭加入四季豆、茄子、玉米筍及九層塔，搭配綠咖哩醬拌炒，一開盒就香氣迷人

志氣雞飯的綠咖哩還不錯，醬汁香濃，帶有椰奶的香氣，帶小辣風味，裡頭的雞腿肉很嫩，搭配四季豆多了爽脆口感超加分，搭配米飯讓人一口接一口停不下來

打拋豬飯 餐盒 140元

又是一道非常下飯的餐盒，志氣雞飯除了打拋雞飯，還有打拋豬飯，打拋豬飯採用溫體豬絞肉，搭配、小番茄、長豆丁及九層塔下去拌炒，一樣香氣超迷人

志氣雞飯的打拋豬飯一樣是小辣風味，鹹香十足，配上白飯讓人一瞬間就吃個精光

每份餐盒都會附上店家每天採用雞骨新鮮熬煮的清雞湯，湯頭清甜不油膩

志氣雞飯主打國產溫體雞的雞肉便當，口味多樣化，用料也非常實在，除了招牌海南雞飯，糖糖也蠻推薦綠咖哩雞、打拋豬飯及椒麻雞飯，另外還有炒飯及湯麵可以選擇，除了外帶，志氣雞飯五權店也有提供內用座位區唷