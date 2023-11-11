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台南燒烤居酒屋推薦【おかんと大眾酒場】大口吃串燒、暢飲小酒│享受日式風情居酒屋│下班後小酌聚餐推薦│台南串燒宵夜好所在

2023-11-11 18:09:59 查克貝斯・推薦你 人氣：101
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發表篇數：24篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：おかんと大眾酒場
phone06-2236-221
place台南市中西區保安路8號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台南居酒屋推薦-おかんとO KAN Do 大眾酒場，喝酒吃燒烤串燒.png

有酒有肉、就有哥的身影！

今天同樣也是一個微醺夜，和朋友聚在おかんと大眾酒場喝喝小酒、吃吃串燒，是最好的解壓。

▼開吃前當然先喝酒！冰涼過癮！

*提醒未成年請勿飲酒，喝酒勿開車。

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▼晚餐+宵夜，這份量不過分吧哈哈！順便簡單跟大家分享一下餐點。

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▼鹽烤牛肋條

鹽烤牛肋條的肉質軟嫩多汁、油脂香甜，簡單搭配玫瑰鹽就很美味。

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▼烤牛舌

烤牛舌是日式料理的經典菜色，牛舌的肉質Q彈有嚼勁，吃原味或是搭配鹽巴或醬汁都非常可口。

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▼花魚一夜干

花魚一夜干是おかんと大眾酒場的必點菜色！也是居酒屋的經典燒烤菜色。

魚肉的油脂和水分都被逼出來，魚肉更為鮮甜、口感更為Q彈！

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▼烤軟絲(大)

烤軟絲的口感軟嫩，帶有濃郁的海味，搭配微焦的口感，擠點檸檬汁提味，絕對是下酒小菜的好選擇。

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▼日式炸豬排

炸豬排的外皮酥脆，內裡的豬肉軟嫩多汁，厚實有口感，搭配清爽的馬鈴薯泥，大口吃肉真的很痛快！

台南燒烤居酒屋推薦【おかんと大眾酒場】大口吃串燒、暢飲小酒│

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▼剝皮辣椒豬(2串)

每次來必點！剝皮辣椒豬外層烤得微焦，搭配剝皮辣椒的微辣多汁，味道濃郁又清爽，超適合配啤酒！

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▼特上豬五花(2串)

豬五花厚實鮮美，咬起來嫩彈多汁，搭配鹹香的醬料，果然唰嘴。

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▼烤肥腸

烤肥腸的外皮酥脆，內部肥嫩有彈性，搭配青蔥和薑片，鹹香中帶爽口。

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▼烤雞腿肉

烤雞腿是一道非常經典的燒烤料理，雞腿肉多汁鮮嫩，搭配檸檬果香、微酸提味，飽足感和美味一次滿足。

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▼烤雞肉丸

烤雞肉丸口感鬆軟適中，帶有軟骨的脆感，搭配醬料一起吃非常開胃。如果有帶小朋友可以點這道給他們吃，絕對會很愛！

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▼烤雞翅

雞翅選用三節大雞翅，肉質鮮嫩甜美，即便不用沾醬也是香嫩可口。

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▼櫛瓜(2串)＋起司

櫛瓜多汁清甜與起司的奶鹹相得益彰，是中場休息轉換味道的好選擇。

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▼烤洋蔥(2串)

洋蔥超甜！咬下去滿口洋蔥的甜美水分，原本疲乏的味蕾都復活了！

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▼精力蛤蜊湯

蛤蜊湯的湯頭鮮美，蛤蜊肉質飽滿鮮甜，暖暖來一碗挺舒服的，很適合用來醒酒。

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酒好找，合胃口的串燒難找，吃過幾次おかんと大眾酒場覺得他們家燒烤手藝滿不錯的，食材鮮、調味也好。店面位在鬧區保安路，交通方便好找，所以吃的次數也多了起來，推薦給同好中人！

おかんと大眾酒場

地址：台南市中西區保安路8號

電話：06 223 6221

營業時間：週一至日18:00-2:00(點餐到1:00)／週二公休


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