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台北中正-[呼點 Hoo. Cafe] 近古亭站南昌家具街轉角，白色小木屋清新日系風格，可愛刺蝟吉祥物的美味甜甜圈與冰淇淋，呼一口氣頓個點放鬆歇息好去處

2023-11-11 19:13:00 Elisa 人氣：268
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窩客好文

Elisa

發表篇數：314篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中正區

造訪商家：Hoo. Donut 呼點甜甜圈
place台北市中正區南昌路2段9巷
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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寫文章 回報歇業

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為了吃甜甜圈才造訪了平常不會經過的南昌家具街

從古亭站附近走過來約莫5分鐘算很方便

一轉進巷弄就看到超可愛的刺蝟迎接

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店內的三角屋頂有種來到童話小木屋的感覺

純白色系搭配溫柔的木頭家具很舒服放鬆

地下層還有更多的空間可以使用

感覺很適合辦活動或發表會等場地租借

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靠外側窗邊的高腳椅吧台區搭配燈光很優雅

原本急躁的心情也被環境氣氛影響變得從容

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造訪的時候店裡有非常多種甜甜圈跟手工冰淇淋

搭配飲品選項價格很親民

百元出頭就能享用好吃的下午茶

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組合套餐 TWD200

第一次來訪什麼都想吃所以直接點套餐一次擁有

從紙杯到餐巾紙全都是可愛療癒的刺蝟差會

紙巾有超多種圖案讓人完全捨不得用默默帶走收藏

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飲品我選了熱拿鐵

喝起來奶味濃郁很溫暖順口

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不同口味的甜甜圈會用印章在包裝上標註記號

刺蝟開心享用甜甜圈的圖案讓人也跟著期待起來

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甜甜圈外觀顏色一下就能看出是抹茶口味

綠色的顏色不會太鮮豔算蠻自然的色澤

外層沒有撒上太多裝飾或糖粉

整體很樸實自然有著烤過的麵糰小麥香氣

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抹茶的茶香很清新不澀

吃起來麵團屬於柔軟蓬鬆的類型

濕潤度剛好帶著彈性很好咀嚼

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冰淇淋每個口味都是我的愛真的難以抉擇

最後選了比較少遇到的茶口味伯爵奶茶

伯爵茶的洋甘菊香氣不用太靠近就能聞到

質地可能冰太久有點影響吃起來沒那麼滑順

但口味依舊美味很有奶茶甜蜜的醇濃不膩

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原味 TWD45

原味的甜甜圈簡單就最好吃

圓滾滾的造型非常可愛

奶油與麵粉跟蛋結合的滋味樸實自然

不過度調味吃起來更健康

 

 

最近店家轉型後暫時停售甜甜圈

轉而發展更多不同的甜點品項

依舊是那個可以讓人喘口氣好好歇息的可愛角落

不過私心還是希望有天可以再吃到Hoo的酥軟甜甜圈

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2021/12/04

花費: TWD200(組合套餐x1)

呼點 Hoo. Cafe

FB粉絲團/IG

10:30-18:00

公休日: 週四

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes (假日2小時)

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 可 (LINE PAY)

可否訂位: 可

地址:  100 台北市中正區南昌路二段7-2號

電話: 02-2321-0036


檢視較大的地圖

 

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