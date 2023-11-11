為了吃甜甜圈才造訪了平常不會經過的南昌家具街

從古亭站附近走過來約莫5分鐘算很方便

一轉進巷弄就看到超可愛的刺蝟迎接

店內的三角屋頂有種來到童話小木屋的感覺

純白色系搭配溫柔的木頭家具很舒服放鬆

地下層還有更多的空間可以使用

感覺很適合辦活動或發表會等場地租借

靠外側窗邊的高腳椅吧台區搭配燈光很優雅

原本急躁的心情也被環境氣氛影響變得從容

造訪的時候店裡有非常多種甜甜圈跟手工冰淇淋

搭配飲品選項價格很親民

百元出頭就能享用好吃的下午茶

組合套餐 TWD200

第一次來訪什麼都想吃所以直接點套餐一次擁有

從紙杯到餐巾紙全都是可愛療癒的刺蝟差會

紙巾有超多種圖案讓人完全捨不得用默默帶走收藏

飲品我選了熱拿鐵

喝起來奶味濃郁很溫暖順口

不同口味的甜甜圈會用印章在包裝上標註記號

刺蝟開心享用甜甜圈的圖案讓人也跟著期待起來

甜甜圈外觀顏色一下就能看出是抹茶口味

綠色的顏色不會太鮮豔算蠻自然的色澤

外層沒有撒上太多裝飾或糖粉

整體很樸實自然有著烤過的麵糰小麥香氣

抹茶的茶香很清新不澀

吃起來麵團屬於柔軟蓬鬆的類型

濕潤度剛好帶著彈性很好咀嚼

冰淇淋每個口味都是我的愛真的難以抉擇

最後選了比較少遇到的茶口味伯爵奶茶

伯爵茶的洋甘菊香氣不用太靠近就能聞到

質地可能冰太久有點影響吃起來沒那麼滑順

但口味依舊美味很有奶茶甜蜜的醇濃不膩

原味 TWD45

原味的甜甜圈簡單就最好吃

圓滾滾的造型非常可愛

奶油與麵粉跟蛋結合的滋味樸實自然

不過度調味吃起來更健康

最近店家轉型後暫時停售甜甜圈

轉而發展更多不同的甜點品項

依舊是那個可以讓人喘口氣好好歇息的可愛角落

不過私心還是希望有天可以再吃到Hoo的酥軟甜甜圈

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2021/12/04

花費: TWD200(組合套餐x1)

呼點 Hoo. Cafe

FB粉絲團/IG

10:30-18:00

公休日: 週四

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes (假日2小時)

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 可 (LINE PAY)

可否訂位: 可

地址: 〒 100 台北市中正區南昌路二段7-2號

電話: 02-2321-0036



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