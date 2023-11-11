為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台南東區必吃美食！裕樂亭日式家庭料理&麵食│麻婆豆腐滑順/燒肉軟嫩/唐揚炸雞酥脆/關東煮入味│餐點平價選擇多樣│午晚餐/下午茶一次滿…

台南東區必吃美食！裕樂亭日式家庭料理&麵食│麻婆豆腐滑順/燒肉軟嫩/唐揚炸雞酥脆/關東煮入味│餐點平價選擇多樣│午晚餐/下午茶一次滿足

2023-11-11 19:43:39 台南Running Man 人氣：99
share
窩客好文

台南Running Man

發表篇數：131篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：裕樂亭
phone06-2008-262
place台南市東區東門路一段198號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

台南東區必吃美食！裕樂亭日式家庭料理%26;麵食.png

裕樂亭是我和老婆的愛店名單，主打日式家庭料理與麵食的平價小店，店內環境簡約舒適，餐點選擇多樣，也是附近居民、上班族和學生的愛店，適合家庭或朋友聚餐。

台南東區必吃美食！裕樂亭日式家庭料理&麵食│麻婆豆腐滑順/燒

平常我喜歡來裕樂亭吃飯，這次午餐我們點了麻婆豆腐燒肉雙拼、唐揚炸雞冷麵、酒香蛤蜊、招牌甜不辣、冬瓜檸檬、泰式奶茶。

過幾天下午肚子餓覓食，路過裕樂亭就順勢轉進去，又吃了關東煮、茶碗蒸和QQ地瓜球！

 

簡單分享一下對各個餐點的品嚐心得。

 

麻婆豆腐燒肉雙拼

▼麻婆豆腐和燒肉的搭配很有創意！

麻婆豆腐香辣夠味，豆腐滑嫩入口即化，香氣與花椒融合得恰到好處～好下飯！搭配燒肉的鹹香入味，口感層次豐富，一次可以吃到兩種美味真是太滿足了！

台南東區必吃美食！裕樂亭日式家庭料理&麵食│麻婆豆腐滑順/燒

台南東區必吃美食！裕樂亭日式家庭料理&麵食│麻婆豆腐滑順/燒

台南東區必吃美食！裕樂亭日式家庭料理&麵食│麻婆豆腐滑順/燒

台南東區必吃美食！裕樂亭日式家庭料理&麵食│麻婆豆腐滑順/燒

台南東區必吃美食！裕樂亭日式家庭料理&麵食│麻婆豆腐滑順/燒

台南東區必吃美食！裕樂亭日式家庭料理&麵食│麻婆豆腐滑順/燒

 

唐揚炸雞冷麵

▼唐揚炸雞外皮酥脆，雞肉肉質鮮嫩多汁，冷麵的麵條Q彈爽口，搭配冷麵醬汁，清爽開胃。

台南東區必吃美食！裕樂亭日式家庭料理&麵食│麻婆豆腐滑順/燒

台南東區必吃美食！裕樂亭日式家庭料理&麵食│麻婆豆腐滑順/燒

台南東區必吃美食！裕樂亭日式家庭料理&麵食│麻婆豆腐滑順/燒

台南東區必吃美食！裕樂亭日式家庭料理&麵食│麻婆豆腐滑順/燒

 

酒香蛤蜊

▼蛤蜊新鮮飽滿，肉質鮮甜，在酒香的提味下，更加美味。

台南東區必吃美食！裕樂亭日式家庭料理&麵食│麻婆豆腐滑順/燒

台南東區必吃美食！裕樂亭日式家庭料理&麵食│麻婆豆腐滑順/燒

 

招牌甜不辣

▼招牌甜不辣口感軟Q，讓人忍不住一口接一口。

台南東區必吃美食！裕樂亭日式家庭料理&麵食│麻婆豆腐滑順/燒

 

冬瓜檸檬

▼冬瓜清甜解膩，檸檬酸爽提味，是一杯夏日消暑聖品！

台南東區必吃美食！裕樂亭日式家庭料理&麵食│麻婆豆腐滑順/燒

 

泰式奶茶

▼泰式奶茶香濃滑順，奶香和茶香融合得恰恰好，喝起來十分順口。

台南東區必吃美食！裕樂亭日式家庭料理&麵食│麻婆豆腐滑順/燒

 

關東煮

▼關東煮可以自己搭配喜歡吃的種類，我們點了起司魚豆腐、玉子燒、貢丸、大根煮、香菇、高麗捲、日本巨蟹棒！以下午茶來說非常豐富，吃完很有飽足感，湯頭清甜，越喝越順口。

台南東區必吃美食！裕樂亭日式家庭料理&麵食│麻婆豆腐滑順/燒

台南東區必吃美食！裕樂亭日式家庭料理&麵食│麻婆豆腐滑順/燒

 

貢丸肉含量很高，只吃一顆就撫平了飢餓感。

台南東區必吃美食！裕樂亭日式家庭料理&麵食│麻婆豆腐滑順/燒

 

▼第一次吃到玉子燒關東煮，吸收滿滿的湯汁，好吃耶！

台南東區必吃美食！裕樂亭日式家庭料理&麵食│麻婆豆腐滑順/燒

 

▼推薦必點日本巨蟹棒，鮮美厚實，大口吃起來很過癮！

台南東區必吃美食！裕樂亭日式家庭料理&麵食│麻婆豆腐滑順/燒

台南東區必吃美食！裕樂亭日式家庭料理&麵食│麻婆豆腐滑順/燒

 

茶碗蒸

▼茶碗蒸滑嫩可口，蛋香清新，帶小朋友來點給他們吃就對了！

台南東區必吃美食！裕樂亭日式家庭料理&麵食│麻婆豆腐滑順/燒

台南東區必吃美食！裕樂亭日式家庭料理&麵食│麻婆豆腐滑順/燒

 

QQ地瓜球

▼地瓜球外皮酥脆，內餡綿密有料，口感十分Q彈，是必點小點心之一。

台南東區必吃美食！裕樂亭日式家庭料理&麵食│麻婆豆腐滑順/燒

 

▼隨著餐點漸漸上桌，不知不覺店裡也坐滿了。

台南東區必吃美食！裕樂亭日式家庭料理&麵食│麻婆豆腐滑順/燒

我們每次來吃都是帶著滿足的心回家，下次我還想吃看看手炒辣肉醬飯，感覺很香很開胃！裕樂亭的餐點份量十足，口味也都很不錯，推薦給喜歡日式家庭料理或麵食的朋友。

裕樂亭

地址：台南市東區東門路一段198號

營業時間：11:30-21:00(週二休息)

電話：06 200 8262


檢視較大的地圖

文章標籤

台南美食 台南美食餐廳推薦 台南平價美食 台南東區美食 台南日式料理 台南簡餐推薦 台南關東煮推薦
創作者介紹
創作者 台南Running Man 的頭像
台南Running Man

台南Running Man




#台南美食
morechevron_right
文章關鍵字
台南美食 台南美食餐廳推薦 台南平價美食 台南東區美食 more
檢舉
share
chevron_left

台南異國餐廳【醬醬披薩】窯烤披薩/手作漢堡雙
延伸閱讀

【台南】老店x冬瓜茶...是『阿川』唷!《義豐冬瓜茶》

無敵企鵝

台南中西~綠俬旅‧這樣一抹綠意盎然

 Vicky媽媽的遊樂園

[尚青食記] 台南－小腳腿現宰羊肉~滑嫩美味羊頭肉

 三高Sir

[高雄新興]Mini Thai迷你泰 手創料理

 吃晴女子
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

台南Running Man

發表篇數：131篇

面對生活我就是一個Running Man 有閒的時候，分享東分享西，喜歡就看看囉！
作者的其它文章
同類據點
二男家 家系拉麵 照片

二男家 家系拉麵

5.00 (1人評鑑)

區域：台南市北區
神武日本拉麵(善化店) 照片

神武日本拉麵(善化店)

4.35 (1人評鑑)

區域：台南市善化區
錦町燒餃「原正義餃子」 照片

錦町燒餃「原正義餃子」

5.00 (1人評鑑)

區域：台南市中西區
究Sho石燒拉麵－文化參店 照片

究Sho石燒拉麵－文化參店

5.00 (1人評鑑)

區域：台南市東區
八峯亭拉麵裕農店 照片

八峯亭拉麵裕農店

5.00 (1人評鑑)

區域：台南市東區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up