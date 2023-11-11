裕樂亭是我和老婆的愛店名單，主打日式家庭料理與麵食的平價小店，店內環境簡約舒適，餐點選擇多樣，也是附近居民、上班族和學生的愛店，適合家庭或朋友聚餐。

平常我喜歡來裕樂亭吃飯，這次午餐我們點了麻婆豆腐燒肉雙拼、唐揚炸雞冷麵、酒香蛤蜊、招牌甜不辣、冬瓜檸檬、泰式奶茶。

過幾天下午肚子餓覓食，路過裕樂亭就順勢轉進去，又吃了關東煮、茶碗蒸和QQ地瓜球！

簡單分享一下對各個餐點的品嚐心得。

麻婆豆腐燒肉雙拼

▼麻婆豆腐和燒肉的搭配很有創意！

麻婆豆腐香辣夠味，豆腐滑嫩入口即化，香氣與花椒融合得恰到好處～好下飯！搭配燒肉的鹹香入味，口感層次豐富，一次可以吃到兩種美味真是太滿足了！

唐揚炸雞冷麵

▼唐揚炸雞外皮酥脆，雞肉肉質鮮嫩多汁，冷麵的麵條Q彈爽口，搭配冷麵醬汁，清爽開胃。

酒香蛤蜊

▼蛤蜊新鮮飽滿，肉質鮮甜，在酒香的提味下，更加美味。

招牌甜不辣

▼招牌甜不辣口感軟Q，讓人忍不住一口接一口。

冬瓜檸檬

▼冬瓜清甜解膩，檸檬酸爽提味，是一杯夏日消暑聖品！

泰式奶茶

▼泰式奶茶香濃滑順，奶香和茶香融合得恰恰好，喝起來十分順口。

關東煮

▼關東煮可以自己搭配喜歡吃的種類，我們點了起司魚豆腐、玉子燒、貢丸、大根煮、香菇、高麗捲、日本巨蟹棒！以下午茶來說非常豐富，吃完很有飽足感，湯頭清甜，越喝越順口。

▼貢丸肉含量很高，只吃一顆就撫平了飢餓感。

▼第一次吃到玉子燒關東煮，吸收滿滿的湯汁，好吃耶！

▼推薦必點日本巨蟹棒，鮮美厚實，大口吃起來很過癮！

茶碗蒸

▼茶碗蒸滑嫩可口，蛋香清新，帶小朋友來點給他們吃就對了！

QQ地瓜球

▼地瓜球外皮酥脆，內餡綿密有料，口感十分Q彈，是必點小點心之一。

▼隨著餐點漸漸上桌，不知不覺店裡也坐滿了。

我們每次來吃都是帶著滿足的心回家，下次我還想吃看看手炒辣肉醬飯，感覺很香很開胃！裕樂亭的餐點份量十足，口味也都很不錯，推薦給喜歡日式家庭料理或麵食的朋友。

裕樂亭

地址：台南市東區東門路一段198號

營業時間：11:30-21:00(週二休息)

電話：06 200 8262



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