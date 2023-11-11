桃園龜山美食，cp值超高的個人火鍋店推薦
悠嗝鍋物位於龜山區文化三路
華亞科技園區美食戰區
主打個人鍋物，湯底豐富多元，
麻雀雖小、五臟俱全品項都相當有誠意
個人鍋物的用餐空間相當寬敞舒適
即日起除了到店內品嚐美食外
推出平日商業午餐（外帶／外送）鍋物選擇，
CP值高的單人火鍋，食材的要求絕不馬虎，
外帶回家也是別種享受美好的用餐時光
個人小火鍋 (附餐白飯)，份量多絕對夠你吃！
肉品和海鮮可依照食量標準剛剛好
共有原味/麻辣/牛奶起司，三種經典湯底可選擇
包含肉品牛、雞、豬和海鮮，物超所值
上班族約吃鍋！ 每一天思考午餐要吃什麼
在冷冷的冬天就是要來一鍋熱呼呼的火鍋吧
悠嗝鍋物，限定平日商業午餐單人火鍋
每週二~週五 外帶／外送，可以直接先打電話預訂
致電外帶外送：03-328-7759
訂餐FB粉專私訊：https://reurl.cc/NyorEm
外帶自取時間：12:00-14:00(外帶到店內領取)
外送時間：11:30-14:00(3km內華亞科技園區周圍)
*限定10碗以上外送，大量訂單請提前預訂
*最後接受外送單時間: 12:00
歡迎公司行號學校團體訂購可外送
讓你在家或著上班也能享受美食！
平日限定商業午餐鍋物有牛五花鍋$170、
豬五花鍋$170、雪花羊鍋$180、
海鮮(內含有鯛魚/蝦/魷魚/鮮蚵)$220
如要改麻辣／牛奶起司湯頭+$20，另外王子麵＋15，烏龍麵+20
原味豬五花$170／鍋，
主食可選擇白飯、冬粉二擇一
鍋內有火鍋料、小貢丸、魚餃、蟹肉棒
高麗菜、金針菇、白菜等，滿滿的實在用料
蔬菜和肉品份量剛剛好，肉片厚薄度適中，
鍋內有火鍋料、小貢丸、魚餃、蟹肉棒
高麗菜、金針菇、白菜等，滿滿的實在用料
配上真材實料的肉類與蔬菜，
帶出原有的鮮甜滋味，只要吃過的都讚不絕口
悠嗝鍋物＿（小辣）麻辣牛五花$170/鍋
主食可選擇白飯、冬粉二擇一
麻辣湯頭大辣、中辣、小辣可以選擇
他們的麻辣湯頭又香又辣
辣度很認真，愛吃辣的人真的可以挑戰挑戰
一掀開蓋子就可以聞到濃烈的花椒香味
蔬菜和肉品份量剛剛好，肉片厚薄度適中，
鍋內有火鍋料、小貢丸、魚餃、蟹肉棒
高麗菜、金針菇、白菜等，滿滿的實在用料
新鮮又充滿彈性，吸附了滿滿湯汁的肉片超級入味彈牙
湯頭香辣溫順，喝起來不會太過死鹹，是可以喝的麻辣湯
盡情享受鮮麻椒香，更是一場痛快又療癒的解憂暢饗
悠嗝鍋物＿起司牛奶雪花羊$180/鍋
主食可選擇白飯、冬粉二擇一
湯底是乳白色的，濃醇奶香鍋超療癒
火鍋附冬粉，包覆起司及牛奶湯品嚐香醇涮嘴
湯底是店家特別調製，喝起來有濃濃奶香，
香醇不膩，是比較清爽的口感。
喝起來濃醇但不會膩口，
搭配羊肉享用很美味
蔬菜份量給得很有誠意，
包覆起司牛奶湯享用甘醇順口
純白濃郁湯頭，喝起來溫醇順口，
帶著淡淡奶油香氣，加入蔬菜後越煮越濃
另外鍋物內一種火鍋料，Emily以往在平價個人鍋
店家也太大氣了吧～不惜成品啊！！！！
尤其搭配香濃湯頭的話冬粉吸飽湯汁後更吸引人啊 ~
隨著天氣越來越涼爽，又到了吃火鍋的好時節
CP值極高的悠嗝鍋物，商業午餐（外帶／外送）鍋物
每一鍋都只要200元有找價格，
對於小資族、外食族、上班族來說，
最重要的就是講求方便快速，還有最重要的CP值
就能吃到滿滿一鍋肉片、蔬菜和火鍋料，除此之外，
不論妳是一個人來吃，還是呼朋引伴大家
選擇不同湯底一起分食，全都超適合！
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悠嗝鍋物，限定平日(週二~週五)外帶／外送，
商業午餐單人火鍋
致電外帶外送：03-328-7759
訂餐FB粉專私訊：https://reurl.cc/NyorEm
外帶自取時間：12:00-14:00(到店內領取)
外送時間：11:30-14:00(3km內華亞科技園區周圍)
*限10碗以上外送，大量訂單請提前預訂
*最後接受外送單時間: 12:00
歡迎公司行號學校團體訂購可外送
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地址:桃園市龜山區文化三路551-5號
訂購專線: 03-328-7759
營業時間:週二~周五am11:00 - pm2:00 /pm4:00 -pm 8:00
週六~日am11:00 - PM8:00(週一公休)
付款方式:現金／Line pay
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以上Emily的食記口感分享,
僅供參考,每個人的口感口味不同嘿!
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