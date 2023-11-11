桃園龜山美食，cp值超高的個人火鍋店推薦

悠嗝鍋物位於龜山區文化三路

華亞科技園區美食戰區

主打個人鍋物，湯底豐富多元，

麻雀雖小、五臟俱全品項都相當有誠意

個人鍋物的用餐空間相當寬敞舒適

即日起除了到店內品嚐美食外

推出平日商業午餐（外帶／外送）鍋物選擇，

CP值高的單人火鍋，食材的要求絕不馬虎，

外帶回家也是別種享受美好的用餐時光

個人小火鍋 (附餐白飯)，份量多絕對夠你吃！

肉品和海鮮可依照食量標準剛剛好

共有原味/麻辣/牛奶起司，三種經典湯底可選擇

包含肉品牛、雞、豬和海鮮，物超所值

上班族約吃鍋！ 每一天思考午餐要吃什麼

在冷冷的冬天就是要來一鍋熱呼呼的火鍋吧

悠嗝鍋物，限定平日商業午餐單人火鍋

每週二~週五 外帶／外送，可以直接先打電話預訂

致電外帶外送：03-328-7759

訂餐FB粉專私訊：https://reurl.cc/NyorEm

外帶自取時間：12:00-14:00(外帶到店內領取)

外送時間：11:30-14:00(3km內華亞科技園區周圍)

*限定10碗以上外送，大量訂單請提前預訂

*最後接受外送單時間: 12:00

歡迎公司行號學校團體訂購可外送

讓你在家或著上班也能享受美食！

平日限定商業午餐鍋物有牛五花鍋$170、

豬五花鍋$170、雪花羊鍋$180、

海鮮(內含有鯛魚/蝦/魷魚/鮮蚵)$220

如要改麻辣／牛奶起司湯頭+$20，另外王子麵＋15，烏龍麵+20

原味豬五花$170／鍋，

主食可選擇白飯、冬粉二擇一

鍋內有火鍋料、小貢丸、魚餃、蟹肉棒

高麗菜、金針菇、白菜等，滿滿的實在用料

蔬菜和肉品份量剛剛好，肉片厚薄度適中，

鍋內有火鍋料、小貢丸、魚餃、蟹肉棒

高麗菜、金針菇、白菜等，滿滿的實在用料

配上真材實料的肉類與蔬菜，

帶出原有的鮮甜滋味，只要吃過的都讚不絕口

悠嗝鍋物＿（小辣）麻辣牛五花$170/鍋

主食可選擇白飯、冬粉二擇一

麻辣湯頭大辣、中辣、小辣可以選擇

他們的麻辣湯頭又香又辣

辣度很認真，愛吃辣的人真的可以挑戰挑戰

一掀開蓋子就可以聞到濃烈的花椒香味

蔬菜和肉品份量剛剛好，肉片厚薄度適中，

鍋內有火鍋料、小貢丸、魚餃、蟹肉棒

高麗菜、金針菇、白菜等，滿滿的實在用料

新鮮又充滿彈性，吸附了滿滿湯汁的肉片超級入味彈牙

湯頭香辣溫順，喝起來不會太過死鹹，是可以喝的麻辣湯

盡情享受鮮麻椒香，更是一場痛快又療癒的解憂暢饗

悠嗝鍋物＿起司牛奶雪花羊$180/鍋

主食可選擇白飯、冬粉二擇一

湯底是乳白色的，濃醇奶香鍋超療癒

火鍋附冬粉，包覆起司及牛奶湯品嚐香醇涮嘴

湯底是店家特別調製，喝起來有濃濃奶香，

香醇不膩，是比較清爽的口感。

喝起來濃醇但不會膩口，

搭配羊肉享用很美味

蔬菜份量給得很有誠意，

包覆起司牛奶湯享用甘醇順口

純白濃郁湯頭，喝起來溫醇順口，

帶著淡淡奶油香氣，加入蔬菜後越煮越濃

另外鍋物內一種火鍋料，Emily以往在平價個人鍋

店家也太大氣了吧～不惜成品啊！！！！

尤其搭配香濃湯頭的話冬粉吸飽湯汁後更吸引人啊 ~

隨著天氣越來越涼爽，又到了吃火鍋的好時節

CP值極高的悠嗝鍋物，商業午餐（外帶／外送）鍋物

每一鍋都只要200元有找價格，

對於小資族、外食族、上班族來說，

最重要的就是講求方便快速，還有最重要的CP值

就能吃到滿滿一鍋肉片、蔬菜和火鍋料，除此之外，

不論妳是一個人來吃，還是呼朋引伴大家

選擇不同湯底一起分食，全都超適合！

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悠嗝鍋物，限定平日(週二~週五)外帶／外送，

商業午餐單人火鍋

致電外帶外送：03-328-7759

訂餐FB粉專私訊：https://reurl.cc/NyorEm

外帶自取時間：12:00-14:00(到店內領取)

外送時間：11:30-14:00(3km內華亞科技園區周圍)

*限10碗以上外送，大量訂單請提前預訂

*最後接受外送單時間: 12:00

歡迎公司行號學校團體訂購可外送

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悠嗝鍋物 FB

地址:桃園市龜山區文化三路551-5號

訂購專線: 03-328-7759

營業時間:週二~周五am11:00 - pm2:00 /pm4:00 -pm 8:00

週六~日am11:00 - PM8:00(週一公休)

付款方式:現金／Line pay



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個人純粹喜愛分享美食給大家,

以上Emily的食記口感分享,

僅供參考,每個人的口感口味不同嘿!

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