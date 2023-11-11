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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 桃園龜山區美食│CP值高的單人火鍋 悠嗝鍋物 新推出200元有找的商業午餐鍋物，提供外帶／外送的服務，麻辣鍋ｘ起司牛奶鍋，食材的要求絕不馬虎…

桃園龜山區美食│CP值高的單人火鍋 悠嗝鍋物 新推出200元有找的商業午餐鍋物，提供外帶／外送的服務，麻辣鍋ｘ起司牛奶鍋，食材的要求絕不馬虎，外帶回家也是別種享受美好的用餐時光，份量多絕對夠你吃！

2023-11-11 20:27:14 艾蜜麗瑜 人氣：207
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窩客好文

艾蜜麗瑜

發表篇數：525篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：悠嗝鍋物
phone03-3287-759
place桃園市龜山區文化三路551-5號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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桃園美食 龜山區 悠嗝鍋物 (4)...jpg  

桃園龜山美食，cp值超高的個人火鍋店推薦

悠嗝鍋物位於龜山區文化三路

華亞科技園區美食戰區

主打個人鍋物，湯底豐富多元，

麻雀雖小、五臟俱全品項都相當有誠意

個人鍋物的用餐空間相當寬敞舒適

即日起除了到店內品嚐美食外

推出平日商業午餐（外帶／外送）鍋物選擇，

CP值高的單人火鍋，食材的要求絕不馬虎，

外帶回家也是別種享受美好的用餐時光

個人小火鍋 (附餐白飯)，份量多絕對夠你吃！

肉品和海鮮可依照食量標準剛剛好

共有原味/麻辣/牛奶起司，三種經典湯底可選擇

包含肉品牛、雞、豬和海鮮，物超所值

上班族約吃鍋！ 每一天思考午餐要吃什麼

在冷冷的冬天就是要來一鍋熱呼呼的火鍋吧

桃園美食 龜山區 悠嗝鍋物 (18).jpg

悠嗝鍋物，限定平日商業午餐單人火鍋

每週二~週五 外帶／外送，可以直接先打電話預訂

致電外帶外送：03-328-7759

訂餐FB粉專私訊：https://reurl.cc/NyorEm

外帶自取時間：12:00-14:00(外帶到店內領取)

外送時間：11:30-14:00(3km內華亞科技園區周圍)

*限定10碗以上外送，大量訂單請提前預訂

*最後接受外送單時間: 12:00

歡迎公司行號學校團體訂購可外送

讓你在家或著上班也能享受美食！

桃園美食 龜山區 悠嗝鍋物 (4).jpg 

平日限定商業午餐鍋物有牛五花鍋$170、

豬五花鍋$170、雪花羊鍋$180、

海鮮(內含有鯛魚/蝦/魷魚/鮮蚵)$220

如要改麻辣／牛奶起司湯頭+$20，另外王子麵＋15，烏龍麵+20

桃園美食 龜山區 悠嗝鍋物 (7).jpg

原味豬五花$170／鍋，

主食可選擇白飯、冬粉二擇一

鍋內有火鍋料、小貢丸、魚餃、蟹肉棒

高麗菜、金針菇、白菜等，滿滿的實在用料

桃園美食 龜山區 悠嗝鍋物 (11).jpg

蔬菜和肉品份量剛剛好，肉片厚薄度適中，

鍋內有火鍋料、小貢丸、魚餃、蟹肉棒

高麗菜、金針菇、白菜等，滿滿的實在用料

配上真材實料的肉類與蔬菜，

帶出原有的鮮甜滋味，只要吃過的都讚不絕口

桃園美食 龜山區 悠嗝鍋物 (14).jpg 

桃園美食 龜山區 悠嗝鍋物 (16).jpg

悠嗝鍋物＿（小辣）麻辣牛五花$170/鍋

主食可選擇白飯、冬粉二擇一

麻辣湯頭大辣、中辣、小辣可以選擇

他們的麻辣湯頭又香又辣

辣度很認真，愛吃辣的人真的可以挑戰挑戰

桃園美食 龜山區 悠嗝鍋物 (5).jpg

一掀開蓋子就可以聞到濃烈的花椒香味

蔬菜和肉品份量剛剛好，肉片厚薄度適中，

鍋內有火鍋料、小貢丸、魚餃、蟹肉棒

高麗菜、金針菇、白菜等，滿滿的實在用料

新鮮又充滿彈性，吸附了滿滿湯汁的肉片超級入味彈牙

桃園美食 龜山區 悠嗝鍋物 (10).jpg

桃園美食 龜山區 悠嗝鍋物 (9).jpg

桃園美食 龜山區 悠嗝鍋物 (15).jpg

湯頭香辣溫順，喝起來不會太過死鹹，是可以喝的麻辣湯

盡情享受鮮麻椒香，更是一場痛快又療癒的解憂暢饗

桃園美食 龜山區 悠嗝鍋物 (6).jpg 

悠嗝鍋物＿起司牛奶雪花羊$180/鍋

主食可選擇白飯、冬粉二擇一

湯底是乳白色的，濃醇奶香鍋超療癒

火鍋附冬粉，包覆起司及牛奶湯品嚐香醇涮嘴

桃園美食 龜山區 悠嗝鍋物 (12).jpg

湯底是店家特別調製，喝起來有濃濃奶香，

香醇不膩，是比較清爽的口感。

喝起來濃醇但不會膩口，

搭配羊肉享用很美味

蔬菜份量給得很有誠意，

包覆起司牛奶湯享用甘醇順口

純白濃郁湯頭，喝起來溫醇順口，

帶著淡淡奶油香氣，加入蔬菜後越煮越濃

另外鍋物內一種火鍋料，Emily以往在平價個人鍋

店家也太大氣了吧～不惜成品啊！！！！

桃園美食 龜山區 悠嗝鍋物 (13).jpg

39FBB7CE-5435-4B02-828C-B2B370E66D8E.jpg 

尤其搭配香濃湯頭的話冬粉吸飽湯汁後更吸引人啊 ~

 

隨著天氣越來越涼爽，又到了吃火鍋的好時節

CP值極高的悠嗝鍋物，商業午餐（外帶／外送）鍋物

每一鍋都只要200元有找價格，

對於小資族、外食族、上班族來說，

最重要的就是講求方便快速，還有最重要的CP值

就能吃到滿滿一鍋肉片、蔬菜和火鍋料，除此之外，

不論妳是一個人來吃，還是呼朋引伴大家

選擇不同湯底一起分食，全都超適合！

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

悠嗝鍋物，限定平日(週二~週五)外帶／外送，

商業午餐單人火鍋

致電外帶外送：03-328-7759

訂餐FB粉專私訊：https://reurl.cc/NyorEm

外帶自取時間：12:00-14:00(到店內領取)

外送時間：11:30-14:00(3km內華亞科技園區周圍)

*限10碗以上外送，大量訂單請提前預訂

*最後接受外送單時間: 12:00

歡迎公司行號學校團體訂購可外送

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

悠嗝鍋物 FB

地址:桃園市龜山區文化三路551-5號

訂購專線: 03-328-7759

營業時間:週二~周五am11:00 - pm2:00 /pm4:00 -pm 8:00

週六~日am11:00 - PM8:00(週一公休)

付款方式:現金／Line pay


檢視較大的地圖 

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E+S+R我們這一家3口一起旅行趣~♥ E+S+R 一同享受大啃美食 E+S+R大手牽小手~大腳小腳走天下,創造屬於3人美好人生的回憶~ ◕‿◕ 艾蜜莉&史尬在人生中擁有一位寶貝小王子! 我們的人生生活中添加很多精彩與學習的一部份. 我是一位雙魚座女個性開朗,就是很喜愛與眾人分享美好事物~ 喜愛拿起我的單眼相機,(Canon EOS 700D)拍下美好景色留下回憶! 文章中字眼都是以個人性格開朗談吐話語寫文分享◕‿◕想與大家一起互相交流談
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