一天一蛋糕，煩惱遠離我！

沒有什麼是一塊乳酪蛋糕不能解決的，如果有，那就吃兩塊✌️✌️

今天要來介紹我愛買愛吃的重乳酪蛋糕👉安格高鈣乳酪 • 千層蛋糕，店面就在我家巷口轉角，下班回家或週末路過都會看一下有沒有想吃的蛋糕～大部分我都吃過啦！尤其很愛他們家的重乳酪！有濃有奶！

剛好姊姊一家從北部回來，有機會一次買三條！一次買足三種重乳酪口味，輪著吃超幸福😍

▼三種重乳酪蛋糕：原味/芋頭/檸檬

👇原味重乳酪蛋糕

上層是香濃滑順的重乳酪，底部是奶香濕潤的海綿蛋糕，相比以餅乾為基底的重乳酪蛋糕，用海綿蛋糕為基底，熱量更低、罪惡感拜拜～～我姊和我媽吃得超開心的！

▼蛋糕剛從冷凍庫拿出來，吃起來口感很像冰淇淋雪糕！能感受到濃醇的奶香味持續在口中化開，濃郁又綿密，絕對是重乳酪愛好者會愛到爆的重乳酪蛋糕！

喜歡軟綿口感的話，建議可以放置室溫10~15分鐘（冬天再久一點），會吃到什麼叫入口即化😋

👇芋頭重乳酪蛋糕

爽口派的可以選擇芋頭重乳酪～

蛋糕充滿芋頭精華，可以吃到芋頭多重口感，有芋頭沙沙粉感、有芋頭塊鬆軟感，每吃一口就像吃了整塊芋頭的感覺，芋頭控一定會吃得很滿足！

▼整體味道微甜，帶著芋頭香和乳酪奶香，尾韻是淡淡鹹味，吃完非常清爽，一點都不會膩，連不太愛吃甜點的姊夫也吃了兩塊，真是太神奇了。

👇檸檬重乳酪蛋糕

這款口感最不同，QQ彈彈的很像果凍，但吃進去一抿開卻入口即化，檸檬果香和乳酪奶香瞬間佔據味蕾，微酸微甜又香濃，我姊小孩完全愛上！吃完一塊又一塊地拿，要不是快吃晚餐了阻止他們，可能整條都會被吃光光囉！

▼檸檬重乳酪加入些許鹹甜葡萄乾，讓味道更有層次感、更清爽，吃起來也不容易膩～

以上三種重乳酪蛋糕介紹給大家！自己買來當下午茶或點心，或是買來當伴手禮送給喜歡重乳酪蛋糕的親友，都是很好的選擇～

我個人是每種口味都很喜歡，不論是原味、芋頭、還是檸檬重乳酪，各有各的特色，推薦大家可以都買來吃看看，找出心目中最愛的口味，當然也可以像我一樣每個都愛😆

安格高鈣乳酪 • 千層蛋糕

地址：台南市東區崇道路120號

電話：06 290 8599

營業時間：10:00-19:00（週一休息）

粉專：https://www.facebook.com/Ingerhard.cheese/



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