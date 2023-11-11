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【台中豐原】酉酉咖啡&照相館｜復古風咖啡館結合韓式證件照。禮服出租拍攝 - 貪吃猴的幻想

2023-11-11 21:06:49 貪吃猴 人氣：118
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貪吃猴

發表篇數：648篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 豐原區

造訪商家：酉酉咖啡&相館 유유 Caf’e
phone09-2360-7696
place台中市豐原區信義街72號
作者本次評價：
4.70
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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酉酉咖啡&照相館台中咖啡推薦。隱藏豐原巷弄裡的復古咖啡館，除了甜點咖啡早午餐，還可以拍韓式證件照。老闆是擁有20年以上資歷的婚紗攝影師，現場有提供彩妝造型跟禮服租借服務，咖啡甜點表現都滿有水準，環境舒服也很令人放鬆，跟朋友來酉酉咖啡聊聊天、拍拍照也挺不錯。餐點現點現做有低消，提供免費WIFI，如遇客滿用餐限時2小時

(PS.韓式證件照、禮服拍攝須提前預約)

酉酉咖啡&相館
地址:台中市豐原區信義街72號後面巷子
電話:0923-607-696
時間:10:00~20:00(週四休息)
粉專:請點我

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酉酉咖啡&相館在哪裡

酉酉咖啡&照相館位在熱鬧的豐原廟東商圈附近巷子裡，對於我這個熟門熟路的豐原人一下子就可以找到，外地朋友可以直接google導航:酉酉咖啡&照相館。正巧的是這條巷子內旁邊就有豐原媽祖廟停車場，開車也不用煩惱車位了。

信義街轉進去就能看到店家招牌，來豐原廟東逛街走累了，可以安排一下到這裡喝個咖啡下午茶休息，走路就能到很方便。

酉酉咖啡&相館環境介紹

 

老宅翻修搖身一變復古風咖啡館，門口保留了老舊紅磚元素，另一邊則有許多自家栽種的小盆栽及戶外吧檯座位。在涼爽的天氣裡，悠哉的坐在戶外喝咖啡欣賞街景，也是一大享受。

店內是比較柔和的米色系，結合復古皮沙發，帶給人一種古典美感，這個角落也很適合大家來打卡拍照。

咖啡館空間很大，容納了不少座位，其中我滿喜歡沙發座的，挺令人放鬆。

 

每個角落都有著不同風格場景，好適合拍拍照，尤其在午後靠窗這邊，夕陽光線灑進來的氛圍更加迷人。

酉酉咖啡&相館菜單價位

 

酉酉咖啡主打的是自家的咖啡豆，義式單品手沖都有，老闆除了是攝影師還是咖啡師真是多才多藝阿。不只是咖啡館，這裡也有早午餐，餐盤很豐盛還有附湯跟飲料。想吃點正餐有義大利麵、咖哩飯等，甜點輕食下午茶的選擇也很豐富，幾乎可以來這裡待上一整天了~

拍照服務有韓式證件照、專業形象照、寫真、全家福、禮服等，也可以加購彩妝造型，或自行打理造型，如有其他客製化拍攝都可以找老闆討論。另外拍攝服務都需要提前預約安排日期跟時間，可以上店家粉絲團洽詢~

自助禮服攝影

店內有超過六、七十套禮服可以挑選，我們運氣不錯有挑到喜歡的款式而且剛好合身不用改，省了不少時間。換完裝就到化妝間由老闆娘彩妝造型師幫我們做造型，化妝流程大約需要抓1小時作業，接著就可以準備拍美美的照片囉~

咖啡廳室內每個角落都是個很好取景的點，有許多復古風物件跟裝飾，搭配禮服可以拍出古典優雅的美照。

 

咖啡廳外面，可以用小盆栽當前景，避開旁邊的機車跟雜物，拍起來也是很好看。

酉酉咖啡&相館餐點介紹

自助禮服拍攝，裡面還有包含飲料1杯跟蛋糕1塊，個人滿推薦喝一下他們家的咖啡，咖啡豆品質不錯，拿鐵或手沖都好喝，再配個甜點就很完美了~

冰淇淋布朗尼蛋糕 $150

醇濃巧克力布朗尼蛋糕，巧克力味非常濃厚好吃，吃起來是偏濕潤的口感，上方搭配香草冰淇淋，品嘗苦甜交融的層次風味。

冰淇淋融化很快得趕快吃，推薦可以搭著蛋糕一起吃，我喜歡那種冰涼口感在嘴裡慢慢融化的感覺，讓布朗尼蛋糕吃起來也不會這麼膩口。

 

法式檸檬塔 $120

 

喜歡戀愛酸酸甜甜的滋味，可以試一下這個檸檬塔，以酥脆塔殼為基底，裡面是新鮮檸檬餡。

檸檬餡帶著淡淡檸檬清香，口感細緻順口，微微的酸甜刺激著味蕾，搭配底下塔殼一起吃更有層次感。

桂花拿鐵 $150

累了一天看到拿鐵美美的拉花心情就跟著好了起來，我的快樂好簡單哈哈~老闆選用的咖啡豆品質很不錯，研磨出來的咖啡也很香，醇厚的口感跟牛奶完美比例結合，迷人桂花香氣在口中逐漸散開，每一口都令人回味。

玫瑰桂圓紅棗奶茶 $150

 

這杯奶茶真的是非常有料！吃的到桂圓、紅棗、食用玫瑰花，帶有花香甜甜的氣息，熱熱的喝在這個季節相當適合~

在這間咖啡館也可以來一個優雅貴婦下午茶呵呵~雖然是結合了攝影空間的複合式咖啡館，但飲品甜點依然不輸給外面厲害的咖啡店

早午餐系列-A餐 $299

豐盛的早午餐盤，可以自選搭配組合，A餐則有附湯跟飲料，主菜雞胸肉搭配蝦蝦沙拉，還有地瓜、麵包、炒蛋等，光看就覺得好滿足。

 

以附餐來說這個價位算很有誠意，紅茶是基本款但是沒有澀味很好喝。濃湯有撒上黑胡椒提味跟微微濃稠的口感還不錯，也可以搭配麵包沾著濃湯吃。

生菜沙拉可以選擇搭配千島醬或凱薩醬，整盤都塞的滿滿的份量好驚人阿，一個人吃肯定是很有飽足感。

不得不說他們的蝦子都給好大一隻，新鮮又脆彈，舒肥雞胸肉吃起來也相當滑嫩爽口。

韓式證件照

最近出國熱潮頗夯，大家都紛紛拍證件照辦護照出國旅行，尤其韓式證件照很深受大家的喜愛，比一般傳統證件照拍出來更好看，質感上也有差別。想拍韓式證件照不用跑到台中市區，在豐原的酉酉咖啡也有拍，不過都要事前先預約日期時間唷~

 

天色漸暗，夜晚裡的咖啡館亮起了小燈，街邊吧檯變的格外有氛圍感，從午後到日落隨著巷內光影不同的變化，能發現這間咖啡館有許多不一樣的美。

豐原少有結合攝影的咖啡館，對於喜歡拍照，喝咖啡，辦公或是聊天，酉酉咖啡的環境還滿推薦給大家的，喜歡這篇文章歡迎幫我分享唷~

店家資訊

酉酉咖啡&相館
地址:台中市豐原區信義街72號後面巷子
電話:0923-607-696
時間:10:00~20:00(週四休息)
粉專:請點我

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

文章有時效性，相關資訊以店家為主

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評分者：貪吃猴
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